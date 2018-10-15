Директора завода приговорили к двум годам после вмешательства Путина

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15 октября, понедельник | Последнее обновление — 16:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия подпишет договор с Египтом о стратегическом сотрудничестве
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос
Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена
Что делает в Сирии российский морской спецназ
Франция ответит за устроенную в Тихом океане радиационную катастрофу
Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью
Предложите режиссёру-новатору снять хохму про ГУЛАГ
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Один только слух про «чёрную комедию о блокаде Ленинграда» подтянул под знамёна нового морального скандала всех желающих поразмяться в горячей полемике, оставив далеко за кадром действительно важный вопрос. Подробности...
Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР. Чтобы из «искры разгорелось пламя», нужна была правильная искра. И высекла ее Турция. Подробности...
Тарас Шевченко будет декоммунизирован
Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус: выясняется, что в список запрещенной литературы попадает не только почти вся проза, но и множество стихотворений Тараса Шевченко, который оказывается всех их написал на «мове агрессора». Подробности...
«Союз» с космонавтами не долетел до МКС
Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадалиПодробности...
Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
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