Директора завода приговорили к двум годам после вмешательства Путина

В Нижнем Тагиле экс-руководителю и совладельцу Нижнетагильского завода Денису Кокорину вынесли приговор после обещания президента России Владимира Путина разобраться в ситуации с невыплатой зарплат на предприятии.

«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил Денису Кокорину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – говорится в сообщении региональной прокуратуры, передает РИА «Новости».

В 2017 году Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым рассказал о хамстве и «борзоте» руководства завода и пообещал подключить Генпрокуратуру, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее рабочие на прямой линии сообщили президенту, что директор им пообещал выплатить зарплату только после личного обращения главы государства.

Как установило следствие, Кокорин с апреля 2013 по июль 2015 был директором ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», и до настоящего момента является совладельцем предприятия.

Кокорин, злоупотребляя доверием другого владельца завода создал план вывода денег в отдельную фирму. Таким способом он вывел более 22,9 млн рублей.

Также следователи полагают, что директор несколько лет не выплачивал рабочим зарплату, хотя имел все возможности для этого.

Дело Кокорина передали в суд в сентябре 2017 года.