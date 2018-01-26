Бастрыкин назвал причину серии нападений на школы

Нападения в школах Перми и Улан-Удэ стали следствием халатности при обеспечении безопасности в учебных заведениях, заявил глава СК России Александр Бастрыкин на совещании в Петербурге.

«В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения», – цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

Также председатель СК полагает необходимым дать оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит ответственность за безопасность в учебных заведениях.

Бастрыкин потребовал в случае отсутствия ответов на представления следователей «немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования».

В январе в России произошли несколько резонансных случаев нападения на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы № 5, в результате пострадали семь человек.