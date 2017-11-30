Пропавший в Петербурге инженер оборонного предприятия найден мертвым

Тело пропавшего инженера морского конструкторского бюро «Малахит» найдено в Санкт-Петербурге, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Пропавший мужчина был найден повешенным в своей квартире», – сказал источник РИА «Новости».

Инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения «Малахит», которое является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок. Мужчина во вторник должен был выйти из отпуска на работу.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

В среду сообщалось, что полиция Петербурга начала проверку сообщений об исчезновении 30-летнего инженера морского конструкторского бюро «Малахит», который не вышел на работу из отпуска, сообщил источник в правоохранительных органах.