В Петербурге ищут пропавшего инженера оборонного предприятия

Полиция Петербурга начала проверку сообщений об исчезновении 30-летнего инженера морского конструкторского бюро «Малахит», который не вышел на работу из отпуска, сообщил источник в правоохранительных органах. –

«Во вторник 30-летний инженер первой категории секретного морского бюро машиностроения «Малахит» не вышел на работу из отпуска. Его коллега в этой связи заявил в полицию», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его словам, КБ «Малахит» – режимный объект, на котором проектируют, строят и испытывают подводные лодки.

Пропавший инженер проживал в Петергофе. Сотрудники полиции отправились туда, чтобы вскрыть дверь в его жилье.