В Госдуме метафорически объяснили отказ платить Совету Европы

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия заплатит свой взнос в Совет Европы, когда вернется к полноправной работе в ПАСЕ.

«Мы не покупаем билеты на фильмы, на которые не ходим», – сказал Толстой, передает ТАСС.

Во вторник финансовый ущерб от неуплаты Россией взносов в Совет Европы оценили в 32 млн 800 тыс. евро. Ранее российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине заплатить за Россию взнос в Совет Европы. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявлял, что Россия, как и все страны – члены структуры, должна заплатить взнос в феврале.

Напомним, Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до «безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы». При этом впервые от участия в зимней сессии ПАСЕ Россия решила отказаться в январе 2016 года.

В октябре 2017 года Москва дала последнюю возможность вернуть России право голоса в организации.