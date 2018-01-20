СМИ: Московский таксист расстрелял пьяных пассажиров

В центре столицы в ночь на субботу водитель такси открыл стрельбу из-за ссоры с пассажирами.

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице. Таксист начал стрелять в людей, после чего скрылся с места ЧП, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на МВД.

По словам очевидцев, мужчина пять раз выстрелил в пьяного пассажира у кофейни в центре Москвы.

Таксист стрелял в компанию, состоящую из молодых людей и девушек 25-30 лет, сообщил свидетель. «Они вызвали такси, машина приехала. Из-за чего началась перестрелка, неизвестно», – отметил собеседник.

По одной из версий, причиной конфликта стало то, что пассажиру стало плохо в машине такси, и водитель потребовал компанию оплатить мойку авто. Молодые люди не согласились, и началась ссора.

В результате стрельбы пострадал один человек, сейчас он находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.