Россия простила Киргизии долг в 240 млн долларов

Российские парламентарии ратифицировали протокол к соглашению Москвы и Бишкека о списании остатка долга Киргизии в сумме 240 млн долларов.

«На тот момент, когда они обратились с просьбой ускорить процесс списания, речь шла о том, чтобы дать им возможность осуществить внутренние заимствования. Они потихоньку развивают национальный долговой рынок и говорили о выпуске собственных долговых инструментов», – сообщил на пленарном заседании заместитель министра финансов Сергей Сторчак, передает РИА «Новости».

Напомним, в июне 2017 года между Россией и Кыргызской Республикой был подписан протокол к соглашению об урегулировании задолженности киргизской стороны по ранее предоставленным Россией кредитам от 20 сентября 2012 года.

Парламент Киргизии в ноябре прошлого года принял в третьем чтении законопроект о списании долга перед Россией в размере 240 млн долларов.