Бут получил врачебную помощь после вмешательства российских дипломатов

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в США, получил медицинскую помощь после повторного обращения к тюремному руководству и вмешательства российского посольства.

«После того, как я повторно обратился по внутренней электронной почте к тюремным властям за медицинской помощью, меня вызвали в тюремный медицинский комплекс, сделали рентген легких, меня осмотрел врач и назначил антибиотики», – передает РИА «Новости» слова Бута.

Он рассказал, что узнал о просьбе посольства России к руководству тюрьмы и Госдепу оказать ему помощь.

«После этого ко мне пришел заместитель начальника тюрьмы и начал расспрашивать, удовлетворен ли я оказанной медицинской помощью, и есть ли у меня какие-либо пожелания в связи с дальнейшим лечением. Он-то и отвечал, видимо, на звонки из посольства и госдепа. Хочу сказать большое спасибо нашим дипломатам за быструю своевременную помощь», – рассказал Бут.

Он сказал также, что его состояние начало улучшаться с началом приема антибиотиков.

Напомним, посольство сообщало, что состояние Бута стабилизировалось.

Отбывающему 25-летний срок в американской тюрьме россиянину Виктору Буту, заболевшему тяжелой формой гриппа, заявили, что врач сможет его осмотреть только через две недели.

Москва указала на проблемы с медпомощью россиянам в тюрьмах США.