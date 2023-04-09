Рост цен ведет Европу к пересмотрам принципов капитализма

СМИ рассказали, как правительства стран ЕС вводят регулирование цен на продукты

«Заморозить цены на некоторые основные продукты». С такой просьбой к правительству Бельгии обратились представители местных организаций по защите прав потребителей – призвав тем самым скопировать практику некоторых других европейских стран. Что стало причиной подобных экспериментов, напоминающих реальность советского времени?

Адепты капитализма всегда хвалили рыночную модель экономики. Того самого классического капитализма. Рассуждения о том, как спрос регулирует предложение, как «рыночек порешает» любые вопросы, одно время подавались в качестве ответа на практически любую проблему.

Однако в условиях затянувшегося экономического кризиса и рекордной инфляции внезапно оказалось, что рыночные отношения не только решают вопросы, но и создают проблемы. Когда значительная часть общества вынуждена решать непростой вопрос - купить еды или заплатить за электричество, начинает расти социальное напряжение, которое чревато серьезными проблемами для элит, таким вопросом не задающихся. И поневоле приходится что-то делать, а по факту - включать иные механизмы, помимо рыночных.

В тихой Бельгии бьют тревогу: инфляция в супермаркетах, где снабжается большая часть населения страны, в марте впервые в истории превысила 20% и составила 20,6%. Организация Test Achats, занимающаяся защитой прав потребителей, скрупулезно подсчитала средние цены и сравнила их с тем, что было в прошлые годы, и результат оказался неутешительным.

Овощи по сравнению с мартом 2022 подорожали на 31%, а если не принимать в расчет картофель, которого меньше коснулось подорожание, то вообще на все 40%. Молочная продукция подорожала в среднем на 26%, причем сыр «гауда» - на 42%, а сметана на 33%. На 24% подорожал хлеб. Помимо еды, значительно увеличилась в цене продукция из бумаги, включая туалетную бумагу и бумажные салфетки - в среднем на 39%.

«Принимая во внимание очередное повышение уровня инфляции, среднестатистическая семья из 2 человек тратит сегодня на еду в супермаркете 521 евро в месяц. Это на 89 евро больше, чем в прошлом году, - заметила Жюли Фрер, пресс-секретарь Test Achats. - Мы вновь просим правительство, чтобы оно установило антиинфляционную корзину по образцу той, которая существует во Франции, чтобы заморозить цены на некоторые основные продукты».

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Ранее эта же организация выступала за то, чтобы цены на электроэнергию для самых уязвимых слоев населения рассчитывались с учетом их дохода, поставив на вид правительству, что в Бельгии фактически самая дорогая энергия в Западной Европе. Однако правительство предпочло пойти по другому пути, реформировав НДС и пообещав не повышать плату выше некоторого уровня.

Призыв ввести антиинфляционную корзину также не встретил восторга ни у правительства, ни у экспертов. Как заметил экономист Филипп Дефейт: «Повышение цен на еду в супермаркетах, как и энергетический кризис, показывает, что золотой век консьюмеризма кончился. Думать, что цены на еду будут падать - иллюзия: они будут долгое время оставаться высокими, и чем дальше, тем больше...

Бедные семьи тратят на еду значительную часть своего бюджета, и это повышение цен бьет по ним больнее всего. Выходом может стать изменение пищевых привычек. Так, покупать уже мытый салат не имеет смысла, потому что он стоит в три раза дороже, чем обычный».

По его мнению, создание антиинфляционной корзины в Бельгии невозможно, так как «страна не готова к этому с точки зрения культуры, политики и существующих законов. Сама идея представляется мне спорной, потому что ясно, что производители отыграются на других продуктах».

Однако существенный нюанс заключается в том, что половина бельгийцев живет менее, чем в 50 километрах от границы, и уже замечено, что уровень их покупок во Франции вернулся на доковидный уровень. Если еда в соседней стране дешевле, а страна под боком, то решение напрашивается само собой. Никто в такой ситуации не станет прибегать к экзотическим решениям вроде замены мытого салата на немытый (тем более что в реальности этот салат еще и не каждый станет есть).

Во Франции торговые сети по согласованию с правительством уже вовсю предлагают свои антиинфляционные корзины. Например, «Интермарше» заморозил цены на примерно 500 продуктов, среди которых оказались конфеты и пирожные, а также разнообразные алкогольные напитки, начиная с водки и заканчивая пивом - что, без сомнения, также позволяет подсластить тяжелые времена.

«Каррефур» предлагает 200 товаров по фиксированным ценам. «Ашан» предлагает широкий выбор товаров своей собственной марки - правда, как отметили внимательные потребители, перед тем, как заморозить цены, сеть их подняла. Так или иначе, выбор есть, и он привлекает в магазины не только собственных граждан, но и, например, бельгийцев, способствуя росту доходов сетей.

В Греции антиинфляционную корзину установили не торговые сети, а правительство, но так как в этой стране доходы являются одними из самых низких в еврозоне, пришлось дополнительно поддержать самые бедные семьи, оплачивая 10% их покупок еды. На эту меру, которая продлится несколько месяцев, планируется потратить около 650 миллионов евро, причем правительство возьмет их из сверхдоходов двух нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в стране.

В Испании правительство, столкнувшись с ростом цен, приняло решение полностью отказаться от НДС на основные виды еды, включая хлеб, молоко, фрукты и овощи. Аналогичный план приняли на вооружение в Португалии, дополнив его субсидиями.

В Германии рост цен на еду между февралем 2023 и февралем 2022 года в среднем составил 21,8%, причем больше всего подорожали сахар (70%), творог (64%), подсолнечное масло (59%) и мука (58%). При этом правительство Олафа Шольца не стало утруждать себя ограничением цен (за исключением цен на электричество, которые оно жестко ограничило), однако подняло зарплаты на 5%. Впрочем, последнее случилось только после того, как Германию сотрясла мега-забастовка, основной причиной которой стала та же инфляция.

Когда весной прошлого года в Европе разразился кризис с подсолнечным маслом, в западных супермаркетах ввели систему жесткого регулирования, отпуская - во вполне советском духе - лишь по несколько бутылок в одни руки. И никакие законы рынка не помешали придерживаться этой меры столько, сколько было нужно, потому что ее продиктовали обстоятельства.

Так что рынок, о котором нам так долго вещали - он кого надо рынок, и ценам на чувствительные для широких масс позиции там никто бесконтрольно расти не даст. Когда требуется, то и с торговыми сетями договорятся, и цены заморозят, и налоги отменят, и нормирование введут.

А если в какой-нибудь Бельгии правительство недостаточно расторопно, то население быстро вспоминает, что под боком Франция, где цены на еду ниже, и массово едет закупаться туда, вспоминая другой закон рынка: зачем переплачивать, когда можно сэкономить?