Рост цен ведет Европу к пересмотрам принципов капитализма

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9 апреля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Финляндия раздувает российскую угрозу

Деятельность российского консульства на Аландских островах на протяжении многих десятилетий не вызывала вопросов MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
В Финляндии предложили закрыть российское консульство на Аландских островах. Авторы соответствующей петиции утверждают, что консульство якобы угрожает безопасности Финляндии, а в НАТО заявили о «возможности разведдеятельности на островах». Разговоры о судьбе консульства стали вестись после решения Хельсинки стать членом НАТО. Каковы возможные последствия закрытия консульства и как местные жители настроены в отношении России? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Почему Маргарет Тэтчер не брала в свое правительство женщин

Маргарет Тэтчер железной рукой управляла британским королевством 11 лет PA Images/Reuters
Десять лет назад в Лондоне умерла Маргарет Тэтчер – дочь лавочника и портнихи из английской глубинки, ставшая премьером, баронессой и Железной леди. Тэтчер правила 11 лет. Она приняла бывшую империю, отягощенную комплексом неполноценности, а оставила возрожденной, разбогатевшей и победоносной – если судить по итогам холодной войны. Премьер-министры Лиз Трасс и Тереза Мэй подражали Тэтчер. Но успешно ли? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Новая элита рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля мы увидели, как «элита» с визгом и воем, будто осеняемая крестом экзорциста, ломанулась на выход, теряя тапки, разум и особняки. Подробности...

Арест Трампа открывает ящик Пандоры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Конечно, преследование по кляузному делу о порноактрисе, получавшей отступные взамен на молчание о страстных сношениях с Трампом – это не самое худшее, что случалось с человеком в этой должности. Подробности...

Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей объекта одного из самых громких покушений в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Подробности...
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Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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    Рост цен ведет Европу к пересмотрам принципов капитализма

    СМИ рассказали, как правительства стран ЕС вводят регулирование цен на продукты
    Продуктовая инфляция стала одной из главных примет жизни в Европе прямо сейчас
    		  
    9 апреля 2023, 14:10
    Фото: Eric Dervaux/Reuters
    Текст: Валерия Вербинина

    «Заморозить цены на некоторые основные продукты». С такой просьбой к правительству Бельгии обратились представители местных организаций по защите прав потребителей – призвав тем самым скопировать практику некоторых других европейских стран. Что стало причиной подобных экспериментов, напоминающих реальность советского времени?

    Адепты капитализма всегда хвалили рыночную модель экономики. Того самого классического капитализма. Рассуждения о том, как спрос регулирует предложение, как «рыночек порешает» любые вопросы, одно время подавались в качестве ответа на практически любую проблему.

    Однако в условиях затянувшегося экономического кризиса и рекордной инфляции внезапно оказалось, что рыночные отношения не только решают вопросы, но и создают проблемы. Когда значительная часть общества вынуждена решать непростой вопрос - купить еды или заплатить за электричество, начинает расти социальное напряжение, которое чревато серьезными проблемами для элит, таким вопросом не задающихся. И поневоле приходится что-то делать, а по факту - включать иные механизмы, помимо рыночных.

    В тихой Бельгии бьют тревогу: инфляция в супермаркетах, где снабжается большая часть населения страны, в марте впервые в истории превысила 20% и составила 20,6%. Организация Test Achats, занимающаяся защитой прав потребителей, скрупулезно подсчитала средние цены и сравнила их с тем, что было в прошлые годы, и результат оказался неутешительным.

    Овощи по сравнению с мартом 2022 подорожали на 31%, а если не принимать в расчет картофель, которого меньше коснулось подорожание, то вообще на все 40%. Молочная продукция подорожала в среднем на 26%, причем сыр «гауда» - на 42%, а сметана на 33%. На 24% подорожал хлеб. Помимо еды, значительно увеличилась в цене продукция из бумаги, включая туалетную бумагу и бумажные салфетки - в среднем на 39%.

    «Принимая во внимание очередное повышение уровня инфляции, среднестатистическая семья из 2 человек тратит сегодня на еду в супермаркете 521 евро в месяц. Это на 89 евро больше, чем в прошлом году, - заметила Жюли Фрер, пресс-секретарь Test Achats. - Мы вновь просим правительство, чтобы оно установило антиинфляционную корзину по образцу той, которая существует во Франции, чтобы заморозить цены на некоторые основные продукты».

    Ранее эта же организация выступала за то, чтобы цены на электроэнергию для самых уязвимых слоев населения рассчитывались с учетом их дохода, поставив на вид правительству, что в Бельгии фактически самая дорогая энергия в Западной Европе. Однако правительство предпочло пойти по другому пути, реформировав НДС и пообещав не повышать плату выше некоторого уровня.

    Призыв ввести антиинфляционную корзину также не встретил восторга ни у правительства, ни у экспертов. Как заметил экономист Филипп Дефейт: «Повышение цен на еду в супермаркетах, как и энергетический кризис, показывает, что золотой век консьюмеризма кончился. Думать, что цены на еду будут падать - иллюзия: они будут долгое время оставаться высокими, и чем дальше, тем больше...

    Бедные семьи тратят на еду значительную часть своего бюджета, и это повышение цен бьет по ним больнее всего. Выходом может стать изменение пищевых привычек. Так, покупать уже мытый салат не имеет смысла, потому что он стоит в три раза дороже, чем обычный».

    По его мнению, создание антиинфляционной корзины в Бельгии невозможно, так как «страна не готова к этому с точки зрения культуры, политики и существующих законов. Сама идея представляется мне спорной, потому что ясно, что производители отыграются на других продуктах».

    Однако существенный нюанс заключается в том, что половина бельгийцев живет менее, чем в 50 километрах от границы, и уже замечено, что уровень их покупок во Франции вернулся на доковидный уровень. Если еда в соседней стране дешевле, а страна под боком, то решение напрашивается само собой. Никто в такой ситуации не станет прибегать к экзотическим решениям вроде замены мытого салата на немытый (тем более что в реальности этот салат еще и не каждый станет есть).

    Во Франции торговые сети по согласованию с правительством уже вовсю предлагают свои антиинфляционные корзины. Например, «Интермарше» заморозил цены на примерно 500 продуктов, среди которых оказались конфеты и пирожные, а также разнообразные алкогольные напитки, начиная с водки и заканчивая пивом - что, без сомнения, также позволяет подсластить тяжелые времена.

    «Каррефур» предлагает 200 товаров по фиксированным ценам. «Ашан» предлагает широкий выбор товаров своей собственной марки - правда, как отметили внимательные потребители, перед тем, как заморозить цены, сеть их подняла. Так или иначе, выбор есть, и он привлекает в магазины не только собственных граждан, но и, например, бельгийцев, способствуя росту доходов сетей.

    В Греции антиинфляционную корзину установили не торговые сети, а правительство, но так как в этой стране доходы являются одними из самых низких в еврозоне, пришлось дополнительно поддержать самые бедные семьи, оплачивая 10% их покупок еды. На эту меру, которая продлится несколько месяцев, планируется потратить около 650 миллионов евро, причем правительство возьмет их из сверхдоходов двух нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в стране.

    В Испании правительство, столкнувшись с ростом цен, приняло решение полностью отказаться от НДС на основные виды еды, включая хлеб, молоко, фрукты и овощи. Аналогичный план приняли на вооружение в Португалии, дополнив его субсидиями.

    В Германии рост цен на еду между февралем 2023 и февралем 2022 года в среднем составил 21,8%, причем больше всего подорожали сахар (70%), творог (64%), подсолнечное масло (59%) и мука (58%). При этом правительство Олафа Шольца не стало утруждать себя ограничением цен (за исключением цен на электричество, которые оно жестко ограничило), однако подняло зарплаты на 5%. Впрочем, последнее случилось только после того, как Германию сотрясла мега-забастовка, основной причиной которой стала та же инфляция.

    Когда весной прошлого года в Европе разразился кризис с подсолнечным маслом, в западных супермаркетах ввели систему жесткого регулирования, отпуская - во вполне советском духе - лишь по несколько бутылок в одни руки. И никакие законы рынка не помешали придерживаться этой меры столько, сколько было нужно, потому что ее продиктовали обстоятельства.

    Так что рынок, о котором нам так долго вещали - он кого надо рынок, и ценам на чувствительные для широких масс позиции там никто бесконтрольно расти не даст. Когда требуется, то и с торговыми сетями договорятся, и цены заморозят, и налоги отменят, и нормирование введут.

    А если в какой-нибудь Бельгии правительство недостаточно расторопно, то население быстро вспоминает, что под боком Франция, где цены на еду ниже, и массово едет закупаться туда, вспоминая другой закон рынка: зачем переплачивать, когда можно сэкономить?

     
     
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