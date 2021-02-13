Почему Ирландия недовольна российским посольством в Дублине

Особый «объект для ведения шпионажа» создает Россия на территории своего посольства в Ирландии, утверждают местные СМИ. Почему местная контрразведка пришла к подобному выводу, какую ценность представляет Ирландия для российских спецслужб - и какое на самом деле строительство ведется на территории дипломатического учреждения?

Службы безопасности Ирландии проводят проверку строительных работ, ведущихся в российском посольстве в южной части Дублина, чтобы установить, есть ли там шпионская база. По крайней мере, об этом пишут британские СМИ.

«В 2018 году правительство Ирландии приняло чрезвычайный закон, чтобы отменить предлагаемое расширение посольского комплекса на Оруэлл-роуд, в Ратгаре, на том основании, что оно представляет угрозу для национальной безопасности Ирландии. Оценка того предлагаемого проекта, который позволил бы увеличить размер комплекса с 2 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. метров, выявила ряд помещений и строений, которые, по мнению военных и штаб-квартиры ирландской полиции, были призваны служить базой связи или базой сбора разведданных. Особые опасения вызвала постройка, конструкция которой, казалось, включала элементы военной безопасности», передаёт ИноПресса со ссылкой на «Таймс». По данным издания, «есть подозрения, что российские разведывательные агентства с тех пор инкорпорировали размещение базы связи в новый, хотя и сокращённый, план посольства, который сейчас находится на стадии строительства».

Газета также указывает, что в фокусе новой проверки – «строительство подземной автостоянки для 23 автомобилей, расположенной в задней части комплекса. Подземный комплекс уже построен. Непонятно, зачем Российская Федерация построила подземную автостоянку, если на обширной территории достаточно парковочных мест».

«Сотрудники разведки, работающие под дипломатическим прикрытием, есть во всех посольствах России в мире. Российское посольство в Дублине отличает то, что его используют в качестве пункта сбора разведданных, собираемых по всей Европе. Посольство России в Праге используется в качестве базы поддержки операций в Германии. Ирландия выполняет эту роль для российского шпионажа в Великобритании и таких странах, как Франция и Голландия», – заявил один из источников в системе безопасности Ирландии. Автор текста - Джон Муни, главный эксперт - Марк Галеотти.

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В Ирландии такое дважды в год. Проводником в СМИ претензий к российскому посольству в Дублине и в широком смысле слова к российскому разведывательному сообществу выступает журналист-расследователь Джон Муни. Ровно один человек на всю Ирландию. Он специализируется на России, публикуется в «Таймс», «Айриш таймс», «Санди Таймс» и вообще везде. Главным экспертом у него всегда и постоянно выступает лондонец Марк Галеотти, долгое время работавший в Москве и считающийся специалистом по российским спецслужбам.

Иногда всё это приобретает анекдотичный характер. Например, 17 февраля прошлого года Джон Муни публикует в «Санди Таймс» статью под заголовком «Российские агенты опускаются на океанские глубины в Ирландии, чтобы добраться до трансатлантических кабелей». Там рассказывается страшная сказка о том, что Россия «направила агентов разведки в Ирландию с целью определения точного расположения оптико-волоконных кабелей, проходящих по океанскому дну, которые соединяют Европу с Америкой, подозревает ирландская полиция». Боевые пловцы ГРУ, всё как мы любим. А ещё российские агенты были замечены за составлением карт дублинского морского порта. И в конце текста всё это комментирует Марк Галеотти.

Через полгода, 17 августа там же в «Санди Таймс» тот же Джон Муни публикует статью с заголовком «Российские подводные лодки «нацеливаются на подводные кабели» у побережья Керри». Теперь место боевых пловцов ГРУ заняли таинственные российские разведывательные подводные лодки, которые тоже замышляют что-то плохое в отношении всё тех же подводных кабелей. На этот раз обошлось без Марка Галеотти, но зато выяснилось, что Гарда (ирландская полиция) вела наблюдение за «российскими агентами» ещё и в 2019 году.

А ещё в 2018 году тот же Муни, но уже в «Таймс» рассказывал, что Гарда якобы идентифицировала нескольких сотрудников российских спецслужб, которые вели наблюдение за космическим центром в Корке. Также якобы в 2018 году были отмечены попытки россиян «познакомиться» с ирландцами, работающими в сфере высоких технологий.

История же с российским посольством такая.

Дублинский район Ратгар - место тихое и зелёное. Домики ирландцев «выше среднего класса», парки, классические ирландские зелёные холмы, гольф-клуб. Российское посольство напоминает скорее викторианский особняк, скрытый за садом, нежели что-то высокотехнологичное. Другое дело, что там не развернёшься. И в прямом смысле слова и в переносном. Оруэлл-роуд - двухполосная, там можно припарковаться только колёсами на тротуаре, что нарушение и штраф. Что-то перестраивать или пристраивать можно только на территории посольства, которое ограничено забором, впритык к которому с другой стороны частный теннисный корт. То есть, чтобы увеличить площадь полезных помещений посольства, включая просто жилые, требуется либо строить вверх, либо закапываться в землю. И, кстати, ирландцы лукавят, когда говорят, что у посольства якобы есть автомобильная стоянка на поверхности. По приблизительным подсчётам, там было 14 машиномест. Остальные посольские машины парковались друг у друга на головах.

Но в Ирландии, как и в Великобритании, любой архитектурный проект и постройка требуют одобрения архитектурного совета района и местных уважаемых людей, которые заседают в разного рода комитетах общины по благоустройству.

Вот вы, скажем, частное лицо. У вас в собственности земля, скажем, в том же район Ратгар. И вы хотите построить баню. На своей же собственной земле за свои же деньги. Сначала вы должны подать заявку в архитектурный комитет общины и в комитет по благоустройству и смиренно ждать, пока местная кузина Бетси даст своё согласие. При этом любой ваш сосед имеет право прийти в эти комитеты и сказать, что ему не нравится цвет, в который вы хотели бы покрасить свою баню. И вы будете обязаны её перекрасить. Будь у вас хоть трижды дипломатический иммунитет.

В этих живописных районах Дублина в принципе запрещено высотное строительство. Там нельзя отгрохать двадцатиэтажное новое здание посольства, как это некоторое время назад сделали американцы в центре Москвы. В Дублине нет выбора, кроме как в землю зарыться.

И вот в 2015 году в градостроительный совет района Дун-Лэаре-Ратдаун была подана заявка на реконструкцию здания российского посольства. Заявка действительно предусматривала увеличение полезной площади посольства с 2 тысяч до 10 тысяч квадратных метров, включая пресловутый подземный паркинг на 23 автомобиля. Дополнительно были построены специальное помещение для дипкурьеров (оно действительно требует дополнительного уровня безопасности) и ещё одно небольшое здание для сотрудников. В здании обновили проводку, заменили обычные и спутниковые антенны. Поскольку энергопотребление резко выросло, пришлось построить автономную электроподстанцию, на которую также было испрошено отдельное разрешение градостроительного совета.

В марте 2018 года, когда большая часть из вышеописанного уже была построена, проснулся журналист-расследыватель Джон Муни. Он узнал новое слово: «Зарубежстрой». Да, все заграничные объекты России, и особенно дипломатические миссии строит именно эта специально для того придуманная проверенная фирма. Муни написал в «Санди Таймс», что «Зарубежстрой» - «тесно связанная с Кремлём фирма». Это должно было звучать как обвинение, хотя это просто констатация факта. Муни утверждал, что «Зарубежстрой» при подаче заявки в градостроительный комитет района использовал ныне не существующую компанию дублинских архитекторов. Но ирландские законы так устроены, что заявки может подавать только ирландская строительная фирма. А «Зарубежстрой» выступает верифицированным подрядчиком.

«В планах, представленных в совет округа, утверждается, что в подземных помещениях будет размещено вентиляционное, складское и отопительное оборудование. По словам экспертов, обычно такие объекты в аналогичных по размеру проектах располагают в других местах, и это усиливает опасения, что Россия действительно создаёт объект для ведения шпионажа», - говорится в статье Муни. Ирландские службы безопасности подозревают, что Россия уже разместила в Дублине множество сотрудников, которые занимаются сбором телекоммуникационных данных и передачей их в Кремль.

Им не разрешается покидать посольство без сопровождения аккредитованных дипломатов, которых спецслужбы считают «незаявленными офицерами разведки».

«Насколько можно понять, «Зарубежпроект» настаивает на том, чтобы все строительные работы вели рабочие, которые прилетят в Дублин из России. Это вызвало ещё большую обеспокоенность относительно характера строительства, в рамках которого посольство будет расширено в пять раз», - пишет издание. Все эти инсинуации выглядят настолько абсурдными, что даже пресс-секретарь российского посольства Василий Величкин не слишком дипломатично отказался давать «Санди Таймс» интервью, заявив, что «посольство имеет дело только с нормальными СМИ».

Летом 2018 года местные власти задним числом отозвали разрешение на строительство. Внутренний двор посольства превратился в замороженную строительную площадку. Посольство пишет гневную отповедь «Санди Таймс» и местным властям. Однако ирландцев уже не остановить. Местные эксперты теперь занялись подсчётом численности сотрудников посольства. Более того, они стали подмечать, кто с кем ездит обедать в Дублин. Эта нехитрая слежка выявила «устойчивые связи» среди сотрудников дипмиссии, то есть некоторые сотрудники обедают стабильно вместе. Дружат они, видимо. Из этого был сделан вывод, что группа работников или вовсе не покидает здание посольства или покидает только в сопровождении. А значит, это - шифровальщики.

Ирландцам пытались объяснить, что шифровальщики действительно люди с тяжёлой судьбой. И они действительно не имеют права покидать здание посольства. Но ирландцы всех пересчитали и объявили, что по их мнению, в российском посольстве слишком много шифровальщиков. Следовательно, они там заняты чем-то нехорошим.

Спорить с этой ирландской логикой уже никто не стал. Это как ловить боевых пловцов ГРУ у берегов захолустного графства Керри в тот момент, когда они, хитро пришурясь, перекусывают подводные кабели. Или сотрудников СВР, которые зарисовывают карандашами контуры ворот Дублинского порта, видимо, не надеясь на спутники. При этом и подземная парковка и электроподстанция уже построены. При всём желании совет общины Ратгар не сможет эти сооружения снести и закопать обратно. А правительство Ирландии вряд ли пойдёт на какое-то такое нестандартное дипломатическое решение.

Но и остановить поток однообразных публикаций, которые поддерживают на островах стабильный уровень страха перед «русскими шпионами и морскими диверсантами», невозможно. Как бы ирландцы не противопоставляли себя англичанам, за годы колонизации они многого от них поднабрались. В том числе и в плане русофобии и шпиономании.