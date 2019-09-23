Европа лишает жителей Латвии медобслуживания

Медицина Латвии столкнулась с острейшим кризисом, связанным с недостатком кадров. Лечить людей постепенно становится некому. Больницы крупных латвийских городов отчаянно ищут персонал и даже начали отменять плановые операции. В чем причина происходящего и как страна пытается исправить катастрофическую ситуацию?

На днях мэр Екабпилса, глава Латвийской ассоциации больших городов Айвар Крапс поделился опытом своего самоуправления по удержанию медиков с помощью специальных стипендий. «Мы вместе с больницей смотрим, какие доктора нам нужны. Затем платим стипендию резидентам тех специальностей, которые больнице необходимы», – пояснил Крапс. Однако он сам же признает, что эффект от этих мер все равно недостаточен – врачи по-прежнему уезжают за границу, в Екабпилсе их становится все меньше.

Еще более острая ситуация сложилась в Даугавпилсе – втором по величине латвийском городе. В феврале 2018 года депутаты местного самоуправления постановили выплачивать студентам четвертых-пятых курсов медицинских вузов, осваивающим стоматологическую специальность, ежемесячную стипендию в 350 евро. За эти деньги будущий врач обязан был гарантировать, что после окончания учебы он отработает в стоматологической поликлинике Даугавпилса не менее пяти лет. Однако желающих не нашлось – и очереди на плановый прием пациентам (особенно детям) приходится ждать порою даже до восьми месяцев. Единственный выход – посещение частных врачей-стоматологов, которые берут за каждый вылеченный зуб от 30 евро и выше.

В начале августа руководство Даугавпилсской региональной больницы (ДРБ) оповестило о том, что там на две недели приостанавливают все плановые операции. Это крупнейшее медицинское учреждение региона, сюда свозят пациентов не только из Даугавпилса, но и из обширной окрестной области. И вот член правления ДРБ Григорий Семенов объявил, что больница вынуждена приостановить предоставление медицинских услуг. В качестве примера трагизма ситуации Семенов поведал, что одному из анестезиологов приходилось участвовать в девяти-десяти операциях ежедневно, а также дежурить десять-тринадцать раз в месяц. «Врачи работали на грани выгорания, под угрозой оказалось качество оказания неотложной помощи», – сетует Семенов.

По его словам, 1 августа одному

доктору пришлось фактически разрываться между кесаревым сечением, обеспечением искусственной вентиляции легких другому пациенту и интубацией третьего.

Поэтому в больнице временно отменили все операции, которые по состоянию здоровья пациентов можно отложить. Выполняются только наиболее приоритетные операции – в самых острых и неотложных случаях. Больница обещает «сделать все возможное, чтобы решить проблему дефицита человеческих ресурсов». Однако еще несколькими годами ранее в ДРБ объявили, что там больше не могут помочь людям с заболеваниями уха, горла, носа: из-за отсутствия врачей-отоларингологов. Также не осталось специалистов по челюстной хирургии, способных оказывать круглосуточную помощь.

«Государство безотлагательно должно решить вопрос о привлечении молодых медиков, потому что самоуправление в одиночку не может этого сделать», – призвал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. По его словам, то, что сейчас происходит в региональных больницах – только «первые звоночки» большего кризиса, к которым необходимо прислушаться. «Мы могли бы решить ситуацию так же, как это происходит в маленьких больницах, которые закрывают отделения и всех пациентов направляют в Ригу. Но не можем этого сделать, потому что в рижских больницах врачи тоже не сидят без дела», – сказал Элксниньш.

Бегство медиков

Впрочем, в других городах Латвии положение зачастую ничуть не лучше. Например, в ноябре 2018 года была обнародована информация, что в Северо-Курземской больнице в городе Вентспилсе очередь на магнитный резонанс (одна из самых востребованных услуг в сфере диагностики) составляет примерно шесть месяцев. Консультации офтальмолога там приходится ждать в среднем четыре месяца.

Недавно латвийский государственный контроль (ГК) провел в стране ревизию, дабы выяснить степень доступности человеческих ресурсов в сфере медицинского ухода. По ее итогам ревизоры пришли к выводу, что попасть на прием к врачам некоторых специальностей, особенно в регионах, уже практически невозможно. Хотя ГК признает, что «количество врачей в стране соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения о плотности медиков на 1000 жителей Европы, реальность свидетельствует о том, что врачи определенной квалификации, особенно в регионах, отсутствуют вообще, либо имеются в очень ограниченном количестве».

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Особенно сильно ощущается недостаток младшего и среднего медперсонала. В системе здравоохранения маленькой страны не хватает по крайней мере 3500 медсестер и около 300 акушерок. Подсчитано, что после получения медицинского диплома в Латвии остаются лишь 65% новоиспеченных специалистов (в том числе всего 52% медсестер и 54% акушерок). Смена поколений в отрасли также происходит плоховато – 55% медицинского персонала в Латвии достигла возраста старше пятидесяти лет.

«Зарплаты являются одним из важнейших аспектов, чтобы привлекать молодежь в медицину и пополнять человеческие ресурсы, поэтому минздрав еще в 2009 году планировал существенное повышение средней заработной платы медицинских работников. Тем не менее лишь в 2018 году были сделаны первые важные шаги по повышению оплаты труда в здравоохранении. Такое длительное пренебрежение данным вопросом привело к нехватке медицинских работников и негативно повлияло на престиж профессии», – констатирует латвийский Госконтроль.

В январе 2019 года Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУБ) начала необычную акцию. Медикам, которые приводят в больницу новых сотрудников, начали доплачивать – по 150 евро «на бумаге» за человека. «У нас имеется около ста вакансий медсестер и двадцать мест другого обсуживающего персонала», – пояснил смысл акции директор РВКУБ Имант Паэглитис. Однако, по словам самих медиков, по-настоящему решить проблему нехватки медсестер можно только при помощи конкурентоспособных зарплат.

В прошлом году зарплаты латвийским медикам были увеличены. Первый гонорар по новому расчету медсестры получили в феврале 2019-го: около 1100 евро «грязными» (то есть до уплаты налогов). Однако и это считается совершенно недостаточным. Например, в Германии или во Франции медсестра в государственной клинике получает в месяц порядка 3000-5000 евро, а врач минимум 7000-10000 (в Латвии – 1100-1700 евро). Вот и уезжают медики из Латвийской Республики в больших количествах. Особенно сильно в государстве не хватает лоров, хирургов, урологов, гинекологов, инфектологов, травматологов, ортодонтов, педиатров, акушеров, неврологов.

Эксперты обвиняют государство в построении неэффективной системы, при которой большая часть денег налогоплательщиков уходит на поддержание бюрократического аппарата. «Содержание госаппарата обходится в 44 цента с каждого евро собранных налогов. Это абсурд! То есть на все остальное – медицину, закупку вооружения, ремонт дорог, учителей – остается 56 центов с каждого евро налогов. И из них еще 28 центов уходит на социальные платежи», – сокрушается латвийский экономист Евгения Зайцева.

«Пришлось включить хабалку»

Тем временем премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагает свой вариант решения проблемы. По его мнению, больницы, не справляющиеся с обслуживанием населения, следует попросту закрывать.

«Нужно посмотреть на число больниц. У нас их почти вдвое больше, чем надо», – заявил глава правительства. «Нам нужно концентрировать больницы, как это планируется сделать со школами. Нужно обеспечить, чтобы любой житель мог попасть к врачу», – добавил Кариньш. Фактически он предлагает провести уже второе сокращение латвийских медучреждений. Первое имело место в 2009 году, по итогам мирового экономического кризиса.

Проблема в том, что от недостатка врачей страдают не только больницы. Угрожающая ситуация создалась и латвийской службе неотложной медицинской помощи (СНМП). В связи с этим в СНМП в феврале 2019 года заявили о создании медбригад нового типа – с одним лишь медиком и одним водителем в составе. «Для службы это возможность в очень сложной ситуации, когда не хватает работников, улучшить территориальный охват бригад, чтобы пациенты вовремя получали помощь в критических ситуациях», – сказала директор СНМП Лиене Ципуле. С ноября 2018 года сотрудники службы неотложной помощи в Риге начали выезжать на вызовы с черной лентой. «Учитывая тот факт, что закон запрещает нам бастовать, траурные ленты – это одна из альтернатив забастовки», – пояснил председатель профсоюза работников СНМП Рижского региона Геннадий Русанов.

Пресса Латвии давно уже бьет тревогу. «Драматическая картина в здравоохранении. В службе неотложной медпомощи 587 вакансий, в Гайльэзерсе - 307, в больнице Страдиня – 309, в детской больнице – 155 (рижские больницы – прим. РИА Новости).

В крупнейших медучреждениях не хватает анестезиологов, реаниматологов, медсестер»,

– пишет в Twitter журналист латвийского телеканала TV3 Монта Яковела.

К чему это приводит на практике? На днях рижанка Катерина Муц разместила в Facebook пост, вызвавший большой резонанс – на него отреагировали свыше двух тысяч человек. «Еду, вижу падает мужчина, подняться не может. Подъехала, спросила, что случилось, надо ли скорую, на что дедуля ответил: нет. Но ответил так, что меня не убедил... Звоню в скорую: «Мужчина упал, ему плохо», – пишет рижанка. Далее Муц описывает свои переговоры с сотрудницей неотложки – та высказывала сомнение в необходимости выезда, пугала «ответственностью» за ложный вызов. «И только после того, когда я включила «хабалку» и начала орать, она приняла вызов. Дедуле реанимацию начали делать прям на улице, вроде сердце... Окончания не знаю, пришлось уехать, так как была с ребенком», – заключает Муц. Она приходит к выводу, что в «стране идет незримый геноцид местного населения».

Из-за недостатка медиков жители либо умирают без квалифицированной помощи, либо приобретают хронические заболевания, становятся инвалидами. По статистике, от одних только сердечно-сосудистых заболеваний в Латвийской Республике на каждые сто тысяч населения на тот свет отправляются 328 человек, тогда как в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (в число которых входит и Латвия) – 112.

В условиях кризиса медицины в родной стране латвийцы все чаще едут лечиться в соседние. Например, в Литву, где лекарства обходятся гораздо дешевле, чем в Латвии. Посещают латвийцы и Белоруссию – лечить зубы, устранять проблемы опорно-двигательного аппарата, исцелять сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и многое другое. В РФ, впрочем, до последнего времени ездили редко – сдерживали высокие цены на российские визы. Впрочем, поскольку с октября Россия вводит бесплатные электронные визы в Петербург и Ленобласть, то, вполне возможно, туда хлынут в том числе и «медицинские туристы» из Латвии.