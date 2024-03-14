Раскол поляков по вопросу войны с Россией

Ирина Алкснис
Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить
В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.
Андрей Полонский
Понятие успеха надо переосмыслить
Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.
Глеб Кузнецов
Масленица против политической торговли страхом
Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.