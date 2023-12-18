Залужный против Зеленского: новая драка

Геворг Мирзаян
Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства
Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.
Глеб Простаков
Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ
Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.
Сергей Миркин
Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины
Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.