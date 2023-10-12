  • В Госдуме подготовили проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Первая страна ЕС отворачивается от Украины
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    Названа причина одновременного сигнала тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией
    ГУР МО Украины признало, что ВСУ «выбились из графика»
    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа
    США заменили скандального посла в Грузии
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    5 комментариев

    Путин летит в Китай. Главное

    Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    Главное
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    В Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников
    Киссинджер указал на ошибку Германии на фоне митингов сторонников ХАМАС
    Столтенберг рассказал об обещании министров обороны НАТО Израилю
    Министр посольства Эквадора найден мертвым в центре Москвы
    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны
    Wildberries начал сбор комиссии за оплату с карт Visa и Mastercard

    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

    Россия обеспокоена новостями о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, учитывая опасные прецеденты терактов против «Северных потоков». В Финляндии не исключают, что это могла быть диверсия. На Западе уже появились мысли, что это месть России. Кому на самом деле выгоден подрыв нового газопровода и как это можно использовать против российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Первая страна ЕС отворачивается от Украины

    Словакия стала первой страной Европы и НАТО, правительство которой займет открыто антиукраинскую позицию. А значит, в какой-то мере и пророссийскую. Это стало окончательно ясно по результатам формирования правительственной коалиции. Какие люди станут руководителями Словакии и что они говорили о сотрудничестве с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............