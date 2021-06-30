Прямая линия с Владимиром Путиным
|
30 июня, среда | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
Разделы
Любители жить в долг порождают новый мировой кризис
Как в средневековой Руси зародилась демократия
Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант
Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов
Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы
Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей
Тимур Шерзад, журналист
К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Мир после иллюзий рождается в России
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Москвичи спасаются от аномальной жары
В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейкахПодробности...
В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС
В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧСПодробности...
Переговоры лидеров России и США в Женеве
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в ХельсинкиПодробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
18:40
В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».Подробности...
17:11
собственная новость
Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.Подробности...
|
© 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook