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НОВОСТЬ ЧАСА

Началась прямая линия с Владимиром Путиным

30 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Любители жить в долг порождают новый мировой кризис

Новый экономический кризис ожидается через несколько лет Edwin Molenaar/YAY/ТАСС
В попытке справиться с пандемией и запустить экономический рост ведущие страны назанимали рекордные суммы. В итоге мир столкнулся с самым высоким уровнем глобального долга со времен Второй мировой войны. Выйти из этой ямы будет весьма непросто: история показывает, что подобные проблемы разрешаются лишь новым экономическим кризисом. И на этот раз исключение тоже маловероятно. Подробности...
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Как в средневековой Руси зародилась демократия

Во времена Киевской Руси ключевые решения принимало состоявшее из старейшин вече Виктор Васнецов
В массовом сознании укоренился миф, что Россия более приспособлена к единоличной централизованной власти. Но история страны еще со средневековья знает множество примеров проявления гражданского общества. В чем отношение россиян к современным партиям и депутатам похоже на отношение наших предков к своим представителям на вече, соборах или в советах?  Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Война в Донбассе приносит Украине миллиарды долларов

Гражданская война на Украине помогла Киеву существенно сэкономить Валентин Спринчак/ТАСС
Только на невыплате пенсий собственным гражданам, живущим в Донбассе, Киев уже сэкономил миллиарды долларов. Это далеко не единственный способ, с помощью которого украинские власти наживаются на идущей в стране гражданской войне – и при этом еще требуют компенсаций от России. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Зачем нацисты устроили Ночь длинных ножей

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
К лету 1934-го было не совсем понятно, кто в итоге победит – у Рёма было два миллиона радикально настроенных сторонников. В Гитлере они видели предателя. Ситуация могла кроваво разрешиться в любую минуту. Подробности...
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Россия – ЕС: «Перезагрузка» отменяется

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Для начала надо, чтобы европейцы оставили свой менторский тон. И крайне желательно, чтобы они определились, считают ли они Россию иной цивилизацией, или же частью Европы. Тогда потенциальный диалог стал бы более предметным. Подробности...
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Мир после иллюзий рождается в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто говорит о примирении или «разрядке» с США и Европой, вольно или невольно ссылается на безнадежно устаревшее представление о Западе как о христианской цивилизации, мире свободы и личных прав, наконец, как о комфортном месте для жизни. Подробности...
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Прямая линия с Владимиром Путиным

Нефть по 100 долларов вредна для России

США против православия

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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