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22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

Завоевательные войны - не единственный инструмент расширения крупной империи Григорий Угрюмов
"Иван IV под Казанью"
Один из мифов, насаждаемых Западом о России - о том, что наша страна во все века являлась «государством-агрессором». Действительно, Россия (как и любое большое государство) вела многочисленные войны за расширение своих границ. Однако нередко складывалось и совсем иначе: соседи России включались в ее состав абсолютно мирными средствами. Каким образом? Подробности...
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Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Энтони Блинкен настолько тесно работал с Байденом, что может взять на себя часть президентских функций Kevin Lamarque/Reuters
Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Реальная политика требует жертв

Алексей Алешковский, сценарист
Разбудите пещерный национализм, закутайте его в белые демократические одежды, вручите ему знамя борьбы с коррупцией и начинайте считать жертвы. Погибшие солдаты, сожженные дома, убитые мирные жители, отчаявшиеся беженцы – вот инструменты Большой игры. Подробности...
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Санду провоцирует Россию

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Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм.
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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Обсуждение: 4 комментария

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
  • Да, целиком

  • Да, отрывки

  • Нет, книгу можно убрать из школьной программы
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
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    Как Россия поглощала своих соседей без единого выстрела

    Завоевательные войны - не единственный инструмент расширения крупной империи    22 ноября 2020, 10:22
    Фото: Григорий Угрюмов
    "Иван IV под Казанью"
    Текст: Михаил Диунов

    Один из мифов, насаждаемых Западом о России - о том, что наша страна во все века являлась «государством-агрессором». Действительно, Россия (как и любое большое государство) вела многочисленные войны за расширение своих границ. Однако нередко складывалось и совсем иначе: соседи России включались в ее состав абсолютно мирными средствами. Каким образом?

    XV век стал эпохой объединения русских княжеств вокруг Москвы. На Руси, расколотой после татаро-монгольского нашествия на множество удельных княжеств, имелось несколько центров, которые могли стать точкой формирования централизованного русского государства. Москва, Литва и Тверь конкурировали за право стать собирателями русских земель. Хотя быстро стало ясно, что в этой борьбе побеждает великое княжество Московское, соперники долгое время не только успешно сопротивлялись, но и наносили московским князьям весьма болезненные удары.

    Большая часть московских владений приобреталась силой – ведь иначе и быть не могло. Князья, безраздельно властвовавшие в своих уделах, упорно сопротивлялись любым попыткам ограничить их суверенитет. Но среди множества конфликтов с Литвой, Тверью, Новгородом, были случаи, когда совсем немалые территории приобретались мирным путём.

    Один из примеров – включение в состав Москвы великого княжества Ярославского. Это было большое княжество, земли которого лежали совсем неподалеку от Москвы и простирались от Ярославля на юге до Белого озера на севере. Правила там династия Смоленских Рюриковичей, наследников старшего сына Владимира Мономаха, когда-то правивших Киевом, гордившихся своим родом и считавших себя куда выше Московских князей, происходивших от потомков младшего сына Мономаха ушедших править на север, в Залесскую Русь.

    Ярославское княжество долгое время сохраняло независимость за счет гибкой политики и готовности тамошних правителей идти на компромиссы с Москвой. В то время как Тверь или Рязань раз за разом отправляли свои полки на битвы с москвичами или же интриговали против них, ярославские князья со дня сражения на Куликовом поле были верными союзниками своего могущественного соседа. Не замеченным в крамоле Ярославским князьям удавалось долгое время сохранять независимость, в то время как более строптивые правители уже давно лишились своих земель.

    Впрочем, время вольного Ярославля закончилось к середине XV века. Тогда Московские великие князья Василий II, а затем Иван III решительно взялись за реликт прошлого и начали постепенно ограничивать права ярославских князей, опираясь на церковь, имевшую в княжестве значительные земельные владения.

    Задачу облегчало то, что Ярославское княжество сильно пострадало во время междоусобной войны между Василием II и претендентом на московский престол Дмитрием Шемякой. В итоге крайне нуждавшийся в средствах Ярославский князь Алексей был вынужден продать свое владение Москве. Но сумел выторговать чрезвычайно выгодные условия – право проживания в своей бывшей столице, часть доходов от княжества и право чеканки монеты. Когда в 1471 году князь умер, Ярославское княжество окончательно вошло в состав Москвы. Дольше удержать независимость смогли лишь Рязань и Псков.

    Первый русский царь Иван IV начал свое правление с завоевания осколков Золотой Орды – Казанского и Астраханского ханств. Попытка выйти к Балтийскому морю привела к долгой и разорительной Ливонской войне. Поход казаков атамана Ермака за Урал закончился присоединением обширных владений Сибирского ханства.

    Но не только военной силой прирастали в те времена земли России. После того, как Волга оказалась в руках русских от истоков до самого устья, граница государства вышла к большой степи, простиравшейся от Волги до Южного Урала. Там кочевали башкирские племена, которые раньше подчинялись Ногайской орде, а теперь остались без покровителя. Новую силу, на которую можно было бы опереться в защите от враждебных соседей, башкиры нашли в русских.

    В 1553 году племена западных башкир, земли которых лежали ближе всего к русской границе, начали переговоры с царем Иваном IV. Их результатом стало подписание серии жалованных грамот.

    Как писал башкирский историк: «Иоанн Грозный принял башкир под свою высокую руку, милостиво обещал им охранять их и землю их от притеснений и захватов соседних народов и дать полную свободу исповедания башкирам религии ислама. Представители же башкирского народа торжественно поклялись по обряду своей веры перед царем как за себя, так и за народ и других потомков, обещая служить царю и русскому престолу верой и правдой, подчиняясь русским законам и предначертаниям нового своего правительства, если таковые не будут идти вразрез с постановлениями ислама. Башкиры были обязаны вносить легкую подать: «ясак» — медом, звериными шкурами или, взамен того, деньгами, которые [до этого] они должны были вносить казанским воеводам».

    Ситуация не изменилась в XVII веке, когда южные рубежи России дошли до области Донского казачества. Тогда казаки находились в крайне сложной ситуации – их земли граничили с владениями Османской империи, которая была очень недовольна казачьей вольницей, занимавшейся набегами и грабежами. После того, как казаки с налёта захватили важный оборонительный пункт турок – Азовскую крепость и обосновались там как у себя дома, терпению султана пришел конец. В 1641 году турецко-татарская армия подошла под стены крепости и осадила Азов. Началось знаменитое «Азовское сидение», когда горстка донских казаков четыре месяца успешно оборонялась против многократно превосходящих сил и победила, заставив турок отступить.

    Но османы не прекращали грозить донцам, так что уже в 1646 году на землях Донского войска появился русский гарнизон, а финансовая и военная помощь из России стала главным источником существования казачества. После начала восстания Степана Разина казачьей верхушке стало понятно, что с Россией надо договариваться миром, потому что иначе есть риск потерять вольности. Разин был схвачен и выдан властям самими же казаками, которые выбрали законную власть русского царя.

    28 августа 1671 году донские казаки дали присягу на верность государю Алексею Михайловичу. А в 1676 году присяга была принесена уже его наследнику Федору III. Затем донцы стали давать присягу каждому новому царю. Так без единого выстрела область войска Донского вошла в состав России.

    При Петре I случился еще один пример мирного расширения. В 1686 году был подписан Вечный мир с Польшей, результатом которого стало вхождение России в Священную лигу – европейский военный союз, направленный против Османской империи.

    Но еще одним условием мирного договора стало приобретение Киева у Речи Посполитой. За этот большой город заплатили всего 146 тысяч рублей – по тем временам около 10% годового бюджета государства. Деньги были выплачены в срок, никаких эксцессов с признанием изменившихся границ не возникло.

    Когда уже в конце правления Петра I в 1721 году был подписан Ништадтский мир, завершивший Великую Северную войну, вновь золото стало платой за расширение границ. Швеция, уступила России Прибалтику, Ингерманландию и Карелию, получив отступные 2 миллиона талеров. И вновь вплоть до 1917 года ни у кого в мире не появлялось ни малейшего сомнения о законности русских прав на эти земли.

    Один из последних примеров мирного расширения – вхождение Грузии в состав Российской империи. В XVIII веке Грузия, окруженная сильными и агрессивными соседями-мусульманами: Османской империей и Ираном, ослабла настолько, что уже не могла защитить свою независимость. Страна обеднела, не хватало денег даже на армию. Число грузинов уменьшилось настолько, что едва превышала население Санкт-Петербурга. Существовала высокая вероятность того, что пройдет совсем немного времени и христианский народ вовсе исчезнет, поглощенный турками и персами.

    В 1771 году царь Картли и Кахетии Ираклий II умолял императрицу Екатерину II спасти Грузию, приняв ее в русское подданство.

    Русская императрица решила, что поскольку с Закавказьем нет надежной транспортной связи, удержание этой территории будет представлять слишком сложную задачу и ограничилась подписанием Георгиевского трактата 1783 года. Этот договор предусматривал русский протекторат над Грузией, которая отказывалась от самостоятельной внешней политики, а в обмен получала гарантии независимости и военной помощи.

    В 1798 году новый правитель Грузии Георгий XII опять обратился к России с просьбой о принятии Грузии в состав империи. В 1800 году Павел I после долгих раздумий все же подписал манифест о присоединении Грузии, которое свершилось совершенно мирным путем. Имеретия и другие области Западной Грузии вошли в состав России позже, уже после победоносных войн с Турцией и подавления восстания царя Соломона II. Этот правитель вначале обещал признавать власть Санкт-Петербурга, но затем, прямо во время идущей русско-турецкой войны, снедаемый властолюбием, в 1809 году поднял восстание и попытался переметнуться на службу к старинным врагам Грузии - османам. Потерпев поражение, царь Соломон бежал к султану Махмуду II, а Грузия полностью вошла в состав русского государства.

    Для связи с Закавказьем уже в 1801 году через Кавказский хребет началось строительство Военно-грузинской дороги, настоящего чуда инженерной мысли XIX века. Этот беспримерный труд был закончен к 1814 году, когда открылось постоянное транспортное сообщение между Россией и Грузией.

    Одним из последних примеров мирного расширения стало уточнение границ на Дальнем Востоке по договорам 1858 и 1860 годов. В то время как Великобритании приходилось вести с Китаем продолжительные Опиумные войны, Россия решала свои задачи мирно. Обширные и пустующие земли по рекам Амур и Уссури, оказались в руках русских. Вскоре на новой границе обосновалось Уссурийское казачье войско, ставшее надежным щитом дальневосточных рубежей России.


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