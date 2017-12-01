Перевооружение Российской армии коснулось даже салютов

Как и любая другая область человеческой деятельности, торжественные военные салюты в России имеют свою историю. И эта история чрезвычайно важна, поскольку подчеркивает наиболее важные события в жизни страны. В ней немало своих рекордов, секретов и сенсаций, но то, какой именно салют является для нас наиболее важным, не вызывает споров.

Многие знают, что в поселке Ватутинки Новомосковского округа столицы находится Главный приемный радиоцентр и Управление космической разведки ГРУ. Но мало кому известно, что совсем рядом расположена самая популярная воинская часть Западного военного округа. Одно ее появление в Москве вызывает у гражданского населения прилив патриотизма. Люди толпами выходят на уличные гуляния, скандируя: «Россия, Россия, Россия!»

Речь идет не о героических десантниках и не о романтичных морских пехотинцах. Речь идет о 449-м отдельном гвардейском салютном дивизионе Министерства обороны РФ. В дни государственных праздников именно эти парни отвечают за салюты и фейерверки над российской столицей.

Гром победы, раздавайся!

Традиция воинских салютов зародилась на Руси еще при Петре I, когда русские войска отбили у Османской империи самые мощные на реке Дон города-крепости – Азов и Лютих. В честь этой грандиозной победы Москва встречала свою армию залпами тяжелых орудий, ружейной стрельбой и звоном колоколов.

Второй масштабный салют прогремел в 1709 году. В местечке Сорочинцы под Полтавой русская армия во главе с Петром разгромила самую могущественную армию Европы под командованием шведского короля Карла XII. С тех пор пушечные залпы и фейерверки в честь громких побед стали обязательной частью воинских традиций России.

Последний воинский салют царской России прогремел в 1915 году в честь взятия Перемышля. Затем на долгих 28 лет этот грандиозный ритуал позабыли: Октябрьская революция не признавала старых порядков. Он вернулся вместе с гвардией, погонами и офицерскими званиями уже во времена Великой Отечественной войны. Произошло это после победы советских войск в тяжелом танковом сражении под Прохоровкой, с освобождением Орла и Белгорода. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин приказал провести в Москве первый в истории Советской армии триумфальный салют. В Генеральном штабе знать не знали, что надо делать. Отрядили специального офицера в библиотеку Ленина – изучать архивы.

Салют 5 августа 1943 года (фото: РИА «Новости»)

5 августа 1943 года 124 орудия с интервалом в 30 секунд произвели 13 артиллерийских залпов. Несколько десятков специально отобранных солдат с высоток и крыш пускали в такт орудийным выстрелам сигнальные ракеты разных цветов. Именно эти огни видно на кадрах кинохроники тех времен. Фейерверками армию еще не вооружили.

Эти первые праздничные залпы 1943 года стали предвестниками Великой Победы.

Три степени гордости

В том же 1943 году Генштаб детально разработал праздничный воинский ритуал и утвердил три степени салютов.

Первая степень – 24 залпа из 324 орудий. Давались при освобождении столиц республик СССР и иностранных государств, выходе на государственную границу, завершении войны с союзниками Германии. Первый такой салют состоялся 6 ноября 1943 года в честь освобождения Киева, последний – 3 сентября 1945 года по случаю победы над Японией. Всего с 1943 по 1945 годы над Москвой прогремело 26 салютов первой степени. Перед каждым из них по радио звучал приказ Верховного главнокомандующего и рассказывалось об очередной военной победе.

Вторая степень – 20 залпов из 224 орудий. Давались по случаю освобождения крупных городов, завершения крупных операций, форсирования крупных рек. За годы Великой Отечественной войны состоялось 206 таких салютов. Первый прошел 23 августа 1943 года в честь освобождения Харькова, последний – 8 мая 1945 года в честь взятия городов в Чехословакии и Австрии.

Третья степень – 12 залпов из 124 орудий. Давались в случае овладения важными железнодорожными, морскими и шоссейными пунктами и узлами дорог, окружения крупных группировок врага. Первый расцвел над Москвой 30 августа 1943 года после освобождения Таганрога, последний – 8 мая 1945 года, когда советские войска взяли город Оломоуц в Чехословакии. Всего за годы войны прогремело 122 таких салюта, а салютов всех степеней – 355.

Под конец войны за один вечер иногда производилось по два, три и даже больше салютов. 27 июля 1944 года, 19 и 22 января 1945 года их было пять – по 20 залпов каждый час, начиная с 8 вечера.

Но один из салютов тех лет стоит особняком. Это салют Великой Победы: 9 мая 1945 года одна тысяча орудий на протяжении 10 минут с интервалом в 20 секунд дала 30 артиллерийских залпов. Действо сопровождалось иллюминацией из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет.

Как ни странно, на этом все и успокоились. Следующий салют прогремел над Москвой только спустя 20 лет – в мае 1965 года. Именно с этого момента в Генеральном штабе задумались о создании специального салютного подразделения.

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Боевая готовность к празднику

В канун 50-летия советского государства 23 октября 1967 года на базе войсковой части 71847, 1117-го зенитно-артиллерийского полка Таманской дивизии был сформирован первый салютный взвод, в котором служили 32 человека. Это три отделения, 30 орудий, 30 машин. В кузовах грузовиков стояли 25 195-мм мортир. Помимо этого, имелись 10 двухосных прицепов, на которых размещалось 10 105-мм установок – по 250 стволов в каждом кузове.

Огневая мощь салютных установок неуклонно возрастала. Например, в честь 50-летия советского государства машины дали 50 залпов из 105-мм и 195-мм установок. С наших высот подобный салют назвали бы слабеньким. Но в те годы это смотрелось свежо и чрезвычайно зрелищно.

Когда Страна Советов подошла к 100-летию Владимира Ленина, салютное подразделение расширили еще на один взвод и добавили 15 новых установок с самым большим калибром – 310 мм. Такой мощью может похвастаться разве что корабельная артиллерия.

К тому моменту фейерверки стали неотъемлемой частью любого большого праздника. Ими отмечали фестивали и успешное возвращение космонавтов с орбиты Земли. Москва встречала салютом чиновников из Организации Объединенных Наций и провожала салютом в последний путь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

У салютного подразделения даже образовалось что-то вроде боевого дежурства. По приказу начальника войск ПВО взвод обязан был в течение двух часов произвести салют в одном из международных аэропортов страны. Машины ставились на краю взлетно-посадочной полосы и по радиокоманде давали 21 залп.

В феврале 1974 года командование преобразовало салютный взвод в отдельную салютную батарею войсковой части 48428. Одним из самых значительных мероприятий обновленного подразделения стал пятикратный салют в честь московской Олимпиады-80. Иностранные гости были потрясены не только его красочностью, но и безупречной слаженностью мобильных установок.

С 1980 по 1990 годы отдельная салютная батарея устраивала фейерверки в столицах Лаоса, Сирии, Йемена и Камбоджи. Кстати, хотя слова «салют» и «фейерверк» допустимо употреблять как синонимы, разница между ними есть. Салют – это часть воинского ритуала в честь павших воинов, он дается из артиллерийских орудий калибром 76-мм на 23 Февраля и 9 Мая. Все остальное – фейерверки.

В марте 1997 года вторая отдельная батарея была переформирована в 449-й отдельный гвардейский салютный дивизион и получила свою первую отдельную квартиру – в военном городке в Ватутинках.

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Дело техники

В России салютные установки производят на специальном заводе в Сергиевом Посаде. Работа там не затихает – салюты и фейерверки регулярно проводятся по всей стране.

Одна пусковая установка состоит из шести модулей со стволами. Они могут быть разного калибра – 105, 195 или 310 мм, но самый распространенный – 125-й. Все эти модули монтируются на шасси КамАЗ и снабжаются компьютерной системой управления.

Но почему мортиры перевозят именно на грузовиках? Оказывается, с первых дней создания салютного подразделения командование поставило заводу обязательное условие: фейерверочные мортиры не должны нарушать жизни города. На Западе при подготовке к салюту приходится надолго перекрывать целые улицы. Не так у нас: вечером салютные машины приезжают на позиции уже заряженными, дают залп – и через полчаса их уже нет.

Сегодня этими салютными установками вооружается не только наша армия, но и ВС Белоруссии, Казахстана и Туркмении. Последний писк военной моды – салютные установки под названием «Радуга», ими стали снабжать даже боевые корабли. Корабельный вариант поменьше размером и хранится в трюме. В случае необходимости матросы поднимают «Радугу» на палубу, закрепляют и дают салют. С устройством справится даже младенец.

В то же время фейерверк запускается не как бог на душу положит, а по специально составленному сценарию, где для каждого боеприпаса прописано точное время выстрела. Очередность цветов, которые распускаются в небе, тщательно подобрана, чтобы оставить у зрителя максимально яркое впечатление.

В 2013 году салютный дивизион полностью перевооружили – на смену старым машинам пришли около 100 мобильных разнокалиберных установок. При этом дивизион получил специальный командно-штабной автомобиль. Эта машина оснащена радиационной, химической и бактериологической защитой. Два ее герметичных отсека полностью изолированы от внешнего мира, а современная компьютерная начинка кузова позволяет установить свою обширную зону защищенной сотовой связи.

Главное предназначение этой машины – обеспечить синхронность выстрелов всех участвующих в салюте орудий.

Сегодня в Москве 16 салютных точек, на них выставляются 72 салютных установки, связанных единой сетью. Каждая мортира, каждый заряд – все на учете специальной компьютерной программы. По команде с радиозапуска, буквально с одной кнопки, она начинает выстреливать в небо фейерверками. Все происходит автоматически.

Тысячи стволов «поют свою торжественную песню» слаженней хора Пятницкого. Кто стоял рядом с машинами во время салюта, наверняка замечал, что при каждом выстреле они ходят ходуном. В этом нет ничего удивительного. Крупный боеприпас фейерверка – это по сути тот же снаряд. В так называемые объемные праздники, когда выходит вся техника, расходуется порядка 10 тысяч боеприпасов. Это шесть полных «КамАЗов».

За 50 лет количество стволов выросло в четыре–пять раз. Расход пиротехники достиг 60 тонн. О такой зрелищности в далеком 1945 году никто даже мечтать не мог. Но тот исторический салют в честь Великой Победы важен и даже свят для нас без оглядки на мощность. Он навсегда останется главным в истории нашей страны.