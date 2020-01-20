Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц

Взгляд
20 января, понедельник  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
Разделы

Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

Герман Садулаев, писатель, публицист
Либералы учили нас, что приоритет международных договоров над внутренними нормами – это нормальная, «общечеловеческая» практика. Однако во флагмане «общечеловеческой» цивилизации, США, никакого примата международных норм над американскими нет. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
    Перейти а раздел…

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Boeing 737 MAX выявлена новая неисправность
              В Госдуме рассказали о новом статусе ГоссоветаПутин поручил создать организацию по реализации государственной нацполитикиПо требованию Нафтогаза с активов Газпрома в Европе сняли арестыДля нападения на Россию США подготовят «смертника»
              Путин предложил замену генпрокурору ЧайкеДля телевещания в России запланировано внести новое условиеВ Херсоне началась спецоперация СБУ с применением военной техникиЖителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину
              Проект о поправке к Конституции планируется вынести на всероссийское голосованиеЕС решил ввести санкции против ТурцииРоссия продала Турции вместе с С-400 больше сотни управляемых зенитных ракетБывший следователь подтвердил помощь экстрасенсов следствию

              инициатива президента


              Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

              ракетоопасное направление


              Россия удвоила число засекающих гиперзвуковые ракеты РЛС в Арктике

              соглашение о перемирии


              Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

              Видео

              поставки газа


              Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

              «демографический пакет»


              Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

              300-летняя уния


              Запущен процесс развала Британии

              «принципы децентрализации»


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц

              На смену 68-летнему Юрию Чайке (слева) приходит 44-летний Игорь Краснов   20 января 2020, 21:00
              Фото: Евгений Разумный/Ведомости, СК РФ/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин,
              Наталья Макарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Без пяти минут новым Генеральным прокурором России стал 44-летний сыщик Игорь Краснов, прославившийся расследованием громких убийств. Юрий Чайка, 68-летний политик еще «ельцинской обоймы», покидает свой пост. И поскольку Краснов – выходец из Следственного комитета, то это дало повод для рассуждений о том, что в давнем аппаратном споре СК с прокурорами верх одержали следователи.

              В среду на рассмотрение Совета Федерации могут вынести кандидатуру нового генпрокурора. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на спикера верхней палаты Валентину Матвиенко. Ранее в тот же день Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Следственного комитета России Игоря Краснова на должность руководителя Генпрокуратуры вместо Юрия Чайки. В пресс-службе Кремля уточнили: Чайка покидает пост в связи с переходом на другую работу.

              Во вторник состоится заседание двух комитетов Совфеда – по конституционному законодательству и госстроительству и по безопасности. Если сенаторы одобрят кандидатуру генерал-лейтенанта юстиции Краснова, ее передадут на голосование верхней палаты. Главы обоих профильных комитетов высоко оценивают профессиональные качества кандидата.

              «Краснов – отличный профессионал с большим опытом работы. Могу сказать, что знаком с ним лично. Уверен, он справится с новым ответственным поручением в случае одобрения его кандидатуры Советом Федерации», – сказал ТАСС глава комитета по конституционном законодательтву Андрей Клишас. «Знаю Игоря Краснова по совместной работе в Следственном комитете», – заметил сенатор Василий Пискарев, который возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он подчеркнул, что Краснов расследовал наиболее сложные уголовные дела, а затем курировал работу всех следователей СК.

              Действительно Краснов курировал расследование целого ряда резонансных преступлений, среди которых: покушение на Анатолия Чубайса, убийство Бориса Немцова и чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, преступления «Боевой группы русских националистов» (БОРН, в том числе убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой).  Под руководством Краснова велись расследования дела «белгородским стрелком» Сергеем Помазуном и хищений при строительстве космодрома Восточный.

              При этом кандидат в генпрокуроры хорошо знаком и с работой надзорного ведомства – он работал в органах прокуратуры  с 1997 по 2007 год. После того, как  в 2007-м следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством, Краснов перешел на работу в СК.

              В свою очередь, пребывание Юрия Чайки на руководящих постах в российской правоохранительной системе составляет целую эпоху.  Еще в первый срок президентства Бориса Ельцина, в 1995 году, иркутский областной прокурор Чайка был назначен на должность первого замгенпрокурора России. В 1995-1999 годах он возглавлял Минюст. Когда в 1999 году Ельцин со скандалом отправил в отставку тогдашнего генпрокурора Юрия Скуратова, Чайка принимал руководство Генпрокуратурой в ранге врио и  и.о. В том же 1999-м он вернулся на пост министра юстиции, который занимал до 2006 года, после чего вновь встал во главе Генеральной прокуратуры.

              Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин охарактеризовал Чайку как технократа старого образца.

              «Чайка встроился в новую вертикаль власти, соответствовал всем неформальным требованиям и поэтому продержался на своей должности так долго.

              На его карьеру не влияли никакие скандалы. Человек просто соответствовал требованиям эпохи», – сказал Салин газете ВЗГЛЯД.

              По завершении «эпохи Чайки», едва ли не первым вопросом, который журналисты задали пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, было: как скажутся перестановки на «определенном противостоянии» между СК и Генпрокуратурой? Песков сказал, что рассуждение о противостоянии – это «удел аналитиков и политологов», и оставил вопрос без комментариев.

              Действительно, аналитики не раз писали о том, что на время, когда Чайка руководил Генпрокуратурой, пришлось противостояние (или соперничество) этой инстанции с ведомством Александра Бастрыкина. Как известно, с января 2011 года Следственный комитет действует как самостоятельная структура, которая подчиняется непосредственно президенту. Прокуратура, потерявшая возможность даже надзора за деятельностью СК, все эти годы возражала и пыталась вернуть часть полномочий.

              Проявлением противостояния двух ведомств в прессе называли некоторые громкие процессы. Упомянем дело о крышевании подмосковными прокурорами подпольных казино, которое вел первый замглавы московского главка СК Денис Никандров, и дело против самого Никандрова о взятке, полученной от людей вора в законе Шакро Молодого.

              В 2016 году в СМИ появлялись предположения о некоей масштабной реформе, в ходе которой СК могут вернуть в состав ГП. Сообщения появились после того, как был арестован целый ряд высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, включая главу управления собственной безопасности СК.

              В апреле 2018 года Чайка представил Совфеду доклад, в котором подчеркивалось: следственные подразделения СК продолжают оставаться неэффективными как на стадии приема обращений, так и при расследовании уголовных дел. Тогда же Валентина Матвиенко пообещала Чайке, что сенаторы поддержат возвращение прокуратуре контроля за следствием. Чайка же тогда требовал ввести «полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности, в отношении следователей».

              Одна из задач, которые придется решать Игорю Краснову, если он получит пост Генпрокурора – это четкое разделение полномочий ГП и Следственного комитета, сказал газете ВЗГЛЯД глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена. Отсутствие такой грани вызывает беспокойство и в экспертном сообществе и в обществе в целом, отметил собеседник.

              Вторая задача, по мнению адвоката, – это добиться некоторого расширения полномочий прокуратуры. Например, дать прокурорам право выходить в суд с инициативой об избрании меры пресечения (заключение под стражу в СИЗО, домашний арест, подписка о невыезде и т.п.). Сейчас меру пресечения вправе избрать следователь, дознаватель, а также суд (статья 97 Уголовно-процессуального кодекса). 

              Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов полагает: сейчас

              «необходимо максимально вернуться к единству следствия и прокуратуры».

              «То есть те противоречия, которые существовали между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой, должны минимизироваться. И надзорная функция, и следственная функция должны работать максимально эффективно в качественном единстве.  Главное пожелание – обеспечить непротиворечивое эффективное взаимодействие органов прокуратуры и Следственно комитета», – сказал Ворожцов газете ВЗГЛЯД.

              Политолог Павел Салин, в свою очередь, полагает, что отставку Чайки надо рассматривать в контексте возможного переформатирования всей силовой системы.

              В пользу этого предположения говорит одна из президентских поправок в Конституцию, которые в понедельник были внесены в Госдуму. Статью 129 основного закона, где говорится о прокуратуре, предлагается начать с фразы: «Прокуратура Российской Федерации – единая централизованная система органов...» (а не один надзорный орган). Такой формулировки в действующей редакции нет. Можно допустить, что за принятием такой поправки последует изменение всей системы надзорных и следственных органов – например, в виде обратного слияния СК и Генпрокуратуры.

              «Представьте себе, что на дворе еще декабрь – и вот вдруг уволили Чайку, а взамен назначили замглавы СК. Тогда еще можно было бы строить предположения о том, что полномочия прокуратуры расширятся», – сказал Салин. Но теперь, подчеркнул он, речь, вполне вероятно, идет о более масштабных переменах. «Пока трудно сказать, будут ли соединены СК и Генпрокуратура или их полномочия нарежут по-другому. И даже если не произойдет структурных изменений, с высокой степенью вероятности, можно предсказать кадровые перестановки среди других топ-силовиков», – подытожил Салин.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............