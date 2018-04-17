Генпрокуратура обвинила СК в неэффективности

Следственные подразделения СК России продолжают оставаться неэффективными как на стадии приема обращений, так и при расследовании уголовных дел, следует из доклада генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

«В органах следствия по-прежнему большинство нарушений закона на стадии приема, регистрации и рассмотрения сообщений о преступлениях выявляются в подразделениях СК России (62,7%)», – цитирует доклад РИА «Новости».

При этом генпрокурор подчеркнул, что «несмотря на наличие в структуре ведомства (СК, – прим. ВЗГЛЯД) значительной по численности и многоступенчатой системы органов процессуального контроля, их работа продолжает оставаться неэффективной как на данной стадии судопроизводства, так и при расследовании уголовных дел».

Отмечается, что в следственных подразделениях МВД на стадии приема обращений зафиксировано 37,3% от общего числа нарушений.

Число нарушений при приеме сообщений о преступлениях в течение трех последних лет продолжает расти, отметил Чайка. Так, в 2015 году было более 94 тыс. нарушений, в 2016 году – 126 тыс., в 2017 году – почти 160 тыс.

Напомним, в январе на встрече со студентами МГУ глава СК Александр Бастрыкин не исключил возвращения ведомства в состав прокуратуры.

С 15 января 2011 года СК действует как самостоятельная структура, подчиняющаяся непосредственно президенту. Прокуратура, потерявшая возможность даже надзора за деятельностью СК, все эти годы возражает и пытается вернуть часть полномочий. По мнению Бастрыкина, выделение СК из прокуратуры позволило в разы увеличить качество следствия.