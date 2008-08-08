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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

Наша армия проводит маневры далеко от сирийских берегов, но расстояние тут не имеет значенияФото: Савицкий Вадим/ТАСС
Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение – 300 тысяч человек. На Западе говорят, что таким размахом учений русские хотят напугать НАТО. На самом же деле, похоже, такой масштаб понадобился совсем по другой причине. И она связана с идущей уже три года нашей операцией на другом Востоке – на Ближнем. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...

Почему дети Навального выбирают Путина?

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По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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          Крупнейшие маневры на Дальнем Востоке напрямую связаны с Сирией

          Наша армия проводит маневры далеко от сирийских берегов, но расстояние тут не имеет значения   11 сентября 2018, 10:00
          Фото: Савицкий Вадим/ТАСС
          Текст: Олег Москвин,
          Михаил Мошкин

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          Во вторник на пространстве Сибири и Дальнего Востока стартуют маневры «Восток-2018». Их численность поражает воображение – 300 тысяч человек. На Западе говорят, что таким размахом учений русские хотят напугать НАТО. На самом же деле, похоже, такой масштаб понадобился совсем по другой причине. И она связана с идущей уже три года нашей операцией на другом Востоке – на Ближнем.

          Эксперты влиятельного американского издания National Interest в понедельник призвали Пентагон пристально наблюдать за учениями «Восток-2018» и делать соответствующие выводы. Издание делает акцент на том, что в масштабных учениях будут участвовать не только российские, но и китайские военные.

          Активная фаза «Восток-2018» пройдет в два этапа. «Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов», – предупредил на прошлой неделе начальник Генштаба Валерий Герасимов.

          По его словам, в учениях примут участие 297 тысяч военных, более 1 тысяч самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, БМП, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. На учениях используют ракетные комплексы «Искандер», танки Т-90 и Т-80 и другую современную технику. Будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей, десантирование.

          Учения продлятся четыре дня, до 15 сентября. Кстати, масштабные учения «Запад-1981», с которыми министр обороны Сергей Шойгу сам сравнил «Восток-2018», длились ненамного, но дольше – с 4 по 12 сентября 1981 года. Военные эксперты напоминают, что войска были переброшены из центральной России уже задолго до официального старта учений, то есть фактически подготовка шла уже не менее месяца.

          «Очевидно, решено показать возможности наших вооруженных сил в сжатые сроки перебрасывать существенные силы и технику на большие расстояния, то есть отмобилизовывать существенные силы на одном из направлений», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

          Он предполагает, что проводить «Восток-2018» с таким размахом решено для того, чтобы максимально распространить в армии опыт сирийской войны, – чтобы офицеры, которые успели послужить инструкторами в правительственных войсках Сирии, поделились своими знаниями с максимальным количеством пока не обстрелянных офицеров.

          «Думаю, что в этих учениях будут максимально использованы те результаты, которые получили наши военные в ходе сирийского конфликта», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

          Бартош напомнил: наш генштаб с самого начала тщательно изучает опыт, набранный в Сирии. Так, меньше, чем через полгода после начала операции, в марте 2016 года, начальник Генштаба Валерий Герасимов опубликовал в журнале ВПК статью «По опыту Сирии», где анализировал характер боев в арабской республике.

          «В Сирии были не только инструкторы, там все командующие округов были вместе со своими штабами, – сказал газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр. – В этом отношении да, на маневрах будут делиться опытом, потому что все армейское командование там побывало». Однако, по его мнению, теоретические наработки пригодятся на Дальнем Востоке лишь в усеченном виде: «То, что применялось в Сирии, затруднительно использовать в широкомасштабных операциях, которые отрабатываются на маневрах».

          Фельгенгауэр также полностью не уверен в корректности официальных данных о численности. «Надо учитывать одно обстоятельство: скажем, на учениях «Кавказ-2016» Шойгу объявил: участвовали 223 тысячи, но там было большое количество вольнонаемного состава, – пояснил эксперт. – Наверное, когда говорят о численности, то вольнонаемных сейчас тоже учитывают. Да, 300 тысяч заявили. Правда ли это, сказать не могу, тем более что учения еще не состоялись».

          Он оговорился, что западные разведки оценить эти данные все равно вряд ли смогут – «со спутника это не подсчитаешь».

          А вот Бартош считает, что нашим генералам незачем скрывать реальный масштаб маневров. «Ясно, что все силы космической, радиотехнической разведки Запада будут направлены на эти учения. Они могут вскрыть какие-то несоответствия, если такие будут», – сказал эксперт.

          По правилам, в маневрах могут участвовать только экипажи, полностью готовые к ведению боевых действий. Бартоша также впечатлил размах участия ВКС в маневрах. Если тысяча экипажей признана годной к учениям, значит, в российской авиации дела идут неплохо, ведь после провала 90-х годов такого количества подготовленных экипажей, по мнению экспертов, никак не набиралось.

          «Приводится цифра в тысячу единиц авиации, в том числе, беспилотников. То, что удается сосредоточить такую воздушную мощь в сжатые сроки – это хороший показатель организации учений», – сказал эксперт. По его мнению, это указывает на заметное улучшение боевой подготовки среди наших летчиков.

          А вот Фельгенгауэр и здесь сомневается в официальных анонсах.

          «Вообще, с экипажами проблемы. Мало хорошо подготовленных летчиков первого класса,  

          –  признал эксперт. – Несколько десятков, сотни, может, наберутся. Говорят, участвует 1000 вертолетов, самолетов и беспилотников? Мало ли, какие беспилотники считаются. Может, это беспилотники, которые несколько сотен долларов стоят, но они тоже считаются».

          Напомним, что учения «Восток-2018», крупнейшие маневры за все постсоветское время, стартуют на пространстве Сибири и Дальнего Востока как раз в день открытия Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По приглашению Владимира Путина напомним, должны прибыть лидеры Китая, а также Японии, Южной Кореи и Монголии.

          Тем временем, военные из Китая и Монголии тоже будут отрабатывать совместные действия с россиянами на полигоне «Цугол» в Забайкалье. Ожидается, что Путин посетит эти маневры сразу после заседаний ВЭФ.


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