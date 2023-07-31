Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

Ажиотаж вокруг нового сервиса микроблогинга Цукерберга Threads, фактически копии «Твиттера», достиг кульминации, когда владелец «Твиттера» Илон Маск, возмущенный воровством (он утверждал, что Цукерберг создал клон «Твиттера», переманив сотрудников и украв алгоритмы), вызвал медиамагната на кулачный бой. Цукерберг вызов принял. Поклонники обоих были в восторге, особенно когда министерство культуры Италии предложило провести бой в Римском Колизее. Но тут вмешалась мама Илона Маска и надавила на тормоза… История гладиаторского боя миллиардеров пока что заглохла, чего не сказать о скандале вокруг Threads, который лишь разрастается.

Подоплека последнего прозрачна. Threads действительно во многом копирует «Твиттер». И в том, что идея украдена, сомнений нет. Доказать в суде, впрочем, это будет довольно проблематично. Ведь помимо Threads, у «Твиттера» было уже немало других клонов-конкурентов, как, например, Mastodon, Bluesky, Truth Social и T2. Впрочем, большого успеха никто из них не добился. Чего не скажешь о Threads, который мощно стартовал и планы которого грандиозны.

Но суть скандала вовсе не в войне двух миллиардеров. Суть в гражданской войне в США, отражением которой в киберпространстве и является этот скандал. То есть дело, прежде всего, в растущем противостоянии между американскими консерваторами (одним из которых с недавних пор является Маск) и либералами, выдвинувшими в свои голиафы Цукерберга.

До того, как Маск приобрел «Твиттер», площадка была крупнейшим интернет-медиа, покрывающим огромный процент аудитории. Маск вырвал это оружие из рук либералов – и такой шаг, конечно, не мог остаться без ответа. Особенно с учетом предстоящих выборов.

Один раз «Твиттер» уже сыграл против либералов. В 2016 году именно блог Трампа в «Твиттере», набравший бешеную популярность, помог ему победить. В то время использование кандидатом в президенты микроблога в качестве основного рупора своей предвыборной агитации было еще в новинку. Тогда либералы не смогли вовремя среагировать и проиграли. Второй раз допустить такого промаха они, разумеется, не могут себе позволить. Именно с этим была связана массовая блокировка аккаунтов Трампа в 2021 году – тогда его забанили практически все, в том числе и «Твиттер», еще не принадлежавший Маску.

Между Маском и Цукербергом есть еще одно существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Особенно раздражающие демократический истеблишмент (например, его колкие замечания и предложения по конфликту на Украине).

Что же касается Цукерберга, то едва ли можно относиться к нему как к человеку, играющему по своим правилам. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей. За Цукербергом стоят настоящие хозяева Америки, те, в руках которых деньги, конвертируемые во власть. И цель, которой они добиваются – всеобщий цифровой контроль.

Уже сегодня империя Цукерберга, включающая в себя запрещенный WhatsApp, а также запрещенную в России Meta* (Facebook*, Instagram*) и теперь еще и «альтернативный Твиттер», контролирует до 80% пользователей Всемирной паутины. Сам Цукерберг заявляет, что его целью является миллиард пользователей Threads (для сравнения: «Твиттер» на ноябрь 2022 года имел 259,4 млн активных пользователей). Ясно, к чему готовят «Мету». В будущем «Метавселенная» должна стать одним из ключевых инструментов глобальной власти. Инструментом, который будет отслеживать и управлять поведением миллиардов граждан планеты.

Впрочем, начатый победными реляциями штурм высот (в первые же дни в Threads зарегистрировались до 30 млн пользователей) начал сдуваться через неделю. Уже к 15 июля сеть Цукерберга потеряла до 20% активных пользователей, а время, которое люди проводили в новой сети, снизилось на 50% (с 20 до 10 минут). «Twitter без Илона Маска» – это слишком слабая идея, чтобы ожидать успеха.

Было отмечено также, что и сами успехи первых дней оказались сомнительны. Подписчиками «Тиндера» автоматически становились пользователи «Инстаграма», сам же новый сервис микроблогинга оказался привязан к «Инсте» так, что удалить его теперь можно, лишь уничтожив оба аккаунта. Мгновенно же появилась и традиционная для империи Цукерберга цензура, столь же людоедская, как и в «Фейсбуке». «В первые пять минут в Threads я уже подвергся цензуре», – такие возмущения стали типичны.









Но, в конце концов, все, что говорится и делается вокруг «войны Маска и Цукерберга», упирается, конечно, в предстоящие президентские выборы в США. Ни у кого не возникает сомнений в настоящих целях появления Threads. Новая сеть должна выиграть войну за умы и принести демократам победу на следующих выборах.

При том, что дела у демократов обстоят не ахти как. Об этом говорят и рекордно низкие рейтинги доверия Байдену и политической системе США в целом. И понятно, что демократы и финансовая элита, за ними стоящая, вовсе не собираются в столь критический момент истории выпускать власть из рук. Такова главная причина появления Threads. И это, разумеется, не последний шаг в разворачивающейся в Америке битве.