Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

Некто Настя Родионова, известная российская (антироссийская?) авторка, запилила в интернет-журнальчике, который мы тут рекламировать не будем, статью о том, что русские мужчины плохие. Российские мужчины в большинстве своем шлак, отбросы, второй сорт. То ли дело турки, да, Наташа? Ой, извините, Настя.

Одну фразу я даже запомнил: «агрессивная токсичность низкотестостероновых мужчин». Это про нас. Красиво! За одну такую фразу можно просить грант в любом западном фонде «поддержки гендерных исследований и демократии». И дадут. Просите, Настя, просите. Не упускайте волну. Напросите себе на отпуск в Турции. Чтобы отдохнуть душой и телом от нашей агрессивной токсичности. И искупаться в волнах волосатого высокого тестостерона.

Вообще, переводить внимание с реальных социальных, экономических, политических проблем на выдуманные расовые, этнические и гендерные – это любимая «фишка» левых либералов и всяческого BLM. Настоящие враги рода людского, эксплуататоры и манипуляторы из крупной буржуазии любят канализировать протест в канализацию: смотрите, негры и женщины, это они, белые цисгендерные мужчины вас обижают! От них всё зло! Уничтожайте белых цисгендерных мужиков с их агрессивной токсичностью и будет всем счастье!

При этом сами олигархи могут быть и белыми, и «цисгендерными» (на самом деле придуманное слово, хейт-спич хуже «негров»), и, как правило, таковыми и являются. Но «борьба» феминисток не против них. Не миллиардера, уничтожающего профсоюзы, переносящего производства в бедные дешевые страны, чтобы платить рабочим копейки, а офисы в безналоговые юрисдикции, чтобы вообще ничего не платить, надо винить в бедах простой женщины и несчастного негра. Нет. Это Джон, парень с бензоколонки, или дядя Вася, автослесарь, они, белые цисгендерные мрази, во всем виноваты. А миллиардер, он хороший. Он феминисткам еще и грантик выпишет.

Но вернемся в Россию. Оказывается, российские мужчины грубые, хмурые и неприветливые. Даже злые. И вообще неприятные. Да, мы редко улыбаемся. Но никакой гендерной особенности в этом нет. Российские женщины такие же хмурые и неприветливые. Российские мужчины и женщины одинаково суровые и малоулыбчивые. О причинах этого написаны сотни статей. В нашей культуре другие мимические стандарты, у нас улыбка не показатель дежурной вежливости. Это не хорошо и не плохо. Ни вины, ни беды мужчин в этом нет. Почему именно мужчины? Вы посмотрите на женщину средних лет, когда она едет в автомобиле с работы или идет с сумками из магазина. Что она, улыбается и всячески излучает радость? Да не приведи Господь попасться ей под колеса или под ноги!

Далее мы узнаем, что у нас низкий тестостерон и что российские мужчины через одного импотенты. Потому и злые. Это и есть «агрессивная токсичность низкотестостероновых». И они как бы в этом не виноваты, просто отрицательная селекция: хороших мужиков убили в войнах 20-го века и в переделах собственности после перестройки, а те, что остались – барахло, шваль. Ну, что сказать. Хороших женщин тоже немало погибло. А оставшиеся хорошие женщины сохранили верность своим мужьям, даже мертвым. Моя бабушка получила похоронку на дедушку, будучи еще молодой и привлекательной. Но отвергла все предложения о замужестве, ни одного мужчину больше никогда не знала и одна воспитала своих детей от единственного и настоящего своего мужа. Слабо так нынешним авторкам, феминисткам и либералкам?

По-другому сформулирую: вот, например, Бог услышит ваши молитвы и даст вам, лично вам, в индивидуальном порядке, хорошего мужчину, не импотента, доброго, веселого, верного, одного на всю жизнь – сможете ли вы ему соответствовать? Быть такой же доброй, веселой, верной? А если его враги в очередной войне убьют, потому что всегда есть какая-нибудь война, сможете ли вы сохранять ему верность и после смерти и одна вырастить его детей, не пытаясь выйти с «прицепом» за другого мужика, чтобы самой не работать? Или нет?

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Ну нет, так получайте себе на жизнь не одного, а сорок шесть мужиков, это не считая случайных коротких связей в Турции, и каждый будет примерно в одну сорок шестую от настоящего мужчины. Бог не фраер или, иначе говоря, вселенная справедлива.

Можно попросить представить в студию данные о фертильности российских женщин. Боюсь, с этим ситуация тоже невеселая. А добавить еще среднее количество абортов, которые российская женщина делает, несмотря на импотенцию российских мужчин и свои низкие фертильные показатели, и, как следствие, рассмотреть превышение смертности над рождаемостью, и вообще станет очень и очень грустно.

Да только подло и низко это, отвратительно и мерзко, превращать проблему общества, проблему государства, проблему народа в мелкотравчатую грантоедскую «гендерную» склоку. Мужики, дескать, виноваты. Или, наоборот, не мужики, а бабы виноваты, они аборты делают, мужиков и не спрашивают. Это всё вражеские русофобские и человеконенавистнические технологии. Агентами которых, сознательно или несознательно, выступают вот такие авторки.

Потому что не в гендере дело. Не в мужчинах, не в женщинах. Есть сложности, которые объективно стоят перед нашей страной, да и перед всем человечеством в целом. Это распад традиционной семьи, плохие условия жизни для большинства населения, низкое качество медицинских услуг, загрязнение окружающей среды, вредные привычки в питании, болезни, нищета народных масс при вызывающей роскоши немногих. Это реальные проблемы. Общие и для мужчин, и для женщин. И решать мы их будем вместе.

Только прежде надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира, лишь бы мы не поставили на обсуждение настоящие вопросы.

Ну а если тут трудности чисто личного характера, и сердце девичье стремится в Турцию, то мы живем в свободной стране и границы открыты. Нам, пожалуй, и самим не очень нужна такая жена, которая засматривается на чужих мужчин. Мы потеряли тысячи российских женщин, которые эмигрировали в поисках мужей. Но я почему-то не думаю, что уехали обязательно лучшие. Уехали нормальные, хорошие, замечательные. Но самые лучшие всё равно остались здесь, с нами. А те, кто уехали – они тоже умницы, они будут своих турецких, итальянских, французских детей учить русскому языку и станут проводницами нашей «мягкой силы».

Всё к лучшему в этом лучшем из миров.