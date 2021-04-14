Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

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НОВОСТЬ ЧАСА

Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»

14 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Куда поехать собиравшимся в Турцию туристам

Найти замену отдыху в Турции непросто REUTERS/Murad Sezer
Приостановка перелетов в Турцию, казалось бы, могла быть выгодна для Крыма и Краснодарского края. Ведь турецкое побережье было самой дешевой альтернативой российским морским курортам. Однако спрос на черноморские курорты России начал расти еще зимой, а скоро весь номерной фонд на грядущий сезон будет распродан. Чем же тогда заменить Турцию? Подробности...
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О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

Президенты России и США должны встретиться на нейтральной территории kremlin.ru,Lev Radin/
Global Look Press
В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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Самых влиятельных людей США станет больше

Судья Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) умерла еще в сентябре, но сделать новую официальную фотографию составу ВС мешает коронавирус Fred Schilling/Supreme Court of the United States
Демократы США приступили к выполнению очередной части плана, который позволит им установить в стране однопартийную диктатуру. На сей раз дело касается Верховного суда – последней ветви власти, которую они не контролируют. Этот суд давно критикуют за колоссальный объем полномочий, благодаря которым своего рода «масонская ложа» вершит судьбы всей страны. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира. Подробности...

Российский либерализм повторяет судьбу мамонтов

Никита Куркин
Никита Куркин, политолог
Российский либерализм – как в системной, так и в несистемной версии – все больше отстает от своего западного эталона до такой степени, что возникает реальная перспектива его вымирания. Подробности...
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Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для жизни достаточно клетушки, в которой разместится все необходимое для жизни: кровать, санузел и любимый девайс с доступом к интернету. Виртуальная жизнь – от социальных сетей до компьютерных игр – удовлетворит потребность в самореализации, признании и развлечениях (включая секс). Подробности...
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У Азербайджана претензии к России

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Кремль добавил Зеленского в игнор

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Турки унизили европейцев

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
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  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    Герман Садулаев

    Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		14 апреля 2021, 17:10

    Некто Настя Родионова, известная российская (антироссийская?) авторка, запилила в интернет-журнальчике, который мы тут рекламировать не будем, статью о том, что русские мужчины плохие. Российские мужчины в большинстве своем шлак, отбросы, второй сорт. То ли дело турки, да, Наташа? Ой, извините, Настя.

    Одну фразу я даже запомнил: «агрессивная токсичность низкотестостероновых мужчин». Это про нас. Красиво! За одну такую фразу можно просить грант в любом западном фонде «поддержки гендерных исследований и демократии». И дадут. Просите, Настя, просите. Не упускайте волну. Напросите себе на отпуск в Турции. Чтобы отдохнуть душой и телом от нашей агрессивной токсичности. И искупаться в волнах волосатого высокого тестостерона.

    Вообще, переводить внимание с реальных социальных, экономических, политических проблем на выдуманные расовые, этнические и гендерные – это любимая «фишка» левых либералов и всяческого BLM. Настоящие враги рода людского, эксплуататоры и манипуляторы из крупной буржуазии любят канализировать протест в канализацию: смотрите, негры и женщины, это они, белые цисгендерные мужчины вас обижают! От них всё зло! Уничтожайте белых цисгендерных мужиков с их агрессивной токсичностью и будет всем счастье!

    При этом сами олигархи могут быть и белыми, и «цисгендерными» (на самом деле придуманное слово, хейт-спич хуже «негров»), и, как правило, таковыми и являются. Но «борьба» феминисток не против них. Не миллиардера, уничтожающего профсоюзы, переносящего производства в бедные дешевые страны, чтобы платить рабочим копейки, а офисы в безналоговые юрисдикции, чтобы вообще ничего не платить, надо винить в бедах простой женщины и несчастного негра. Нет. Это Джон, парень с бензоколонки, или дядя Вася, автослесарь, они, белые цисгендерные мрази, во всем виноваты. А миллиардер, он хороший. Он феминисткам еще и грантик выпишет.

    Но вернемся в Россию. Оказывается, российские мужчины грубые, хмурые и неприветливые. Даже злые. И вообще неприятные. Да, мы редко улыбаемся. Но никакой гендерной особенности в этом нет. Российские женщины такие же хмурые и неприветливые. Российские мужчины и женщины одинаково суровые и малоулыбчивые. О причинах этого написаны сотни статей. В нашей культуре другие мимические стандарты, у нас улыбка не показатель дежурной вежливости. Это не хорошо и не плохо. Ни вины, ни беды мужчин в этом нет. Почему именно мужчины? Вы посмотрите на женщину средних лет, когда она едет в автомобиле с работы или идет с сумками из магазина. Что она, улыбается и всячески излучает радость? Да не приведи Господь попасться ей под колеса или под ноги!

    Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Далее мы узнаем, что у нас низкий тестостерон и что российские мужчины через одного импотенты. Потому и злые. Это и есть «агрессивная токсичность низкотестостероновых». И они как бы в этом не виноваты, просто отрицательная селекция: хороших мужиков убили в войнах 20-го века и в переделах собственности после перестройки, а те, что остались – барахло, шваль. Ну, что сказать. Хороших женщин тоже немало погибло. А оставшиеся хорошие женщины сохранили верность своим мужьям, даже мертвым. Моя бабушка получила похоронку на дедушку, будучи еще молодой и привлекательной. Но отвергла все предложения о замужестве, ни одного мужчину больше никогда не знала и одна воспитала своих детей от единственного и настоящего своего мужа. Слабо так нынешним авторкам, феминисткам и либералкам?

    По-другому сформулирую: вот, например, Бог услышит ваши молитвы и даст вам, лично вам, в индивидуальном порядке, хорошего мужчину, не импотента, доброго, веселого, верного, одного на всю жизнь – сможете ли вы ему соответствовать? Быть такой же доброй, веселой, верной? А если его враги в очередной войне убьют, потому что всегда есть какая-нибудь война, сможете ли вы сохранять ему верность и после смерти и одна вырастить его детей, не пытаясь выйти с «прицепом» за другого мужика, чтобы самой не работать? Или нет?

    Ну нет, так получайте себе на жизнь не одного, а сорок шесть мужиков, это не считая случайных коротких связей в Турции, и каждый будет примерно в одну сорок шестую от настоящего мужчины. Бог не фраер или, иначе говоря, вселенная справедлива.

    Можно попросить представить в студию данные о фертильности российских женщин. Боюсь, с этим ситуация тоже невеселая. А добавить еще среднее количество абортов, которые российская женщина делает, несмотря на импотенцию российских мужчин и свои низкие фертильные показатели, и, как следствие, рассмотреть превышение смертности над рождаемостью, и вообще станет очень и очень грустно.

    Да только подло и низко это, отвратительно и мерзко, превращать проблему общества, проблему государства, проблему народа в мелкотравчатую грантоедскую «гендерную» склоку. Мужики, дескать, виноваты. Или, наоборот, не мужики, а бабы виноваты, они аборты делают, мужиков и не спрашивают. Это всё вражеские русофобские и человеконенавистнические технологии. Агентами которых, сознательно или несознательно, выступают вот такие авторки.

    Потому что не в гендере дело. Не в мужчинах, не в женщинах. Есть сложности, которые объективно стоят перед нашей страной, да и перед всем человечеством в целом. Это распад традиционной семьи, плохие условия жизни для большинства населения, низкое качество медицинских услуг, загрязнение окружающей среды, вредные привычки в питании, болезни, нищета народных масс при вызывающей роскоши немногих. Это реальные проблемы. Общие и для мужчин, и для женщин. И решать мы их будем вместе.

    Только прежде надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира, лишь бы мы не поставили на обсуждение настоящие вопросы.

    Ну а если тут трудности чисто личного характера, и сердце девичье стремится в Турцию, то мы живем в свободной стране и границы открыты. Нам, пожалуй, и самим не очень нужна такая жена, которая засматривается на чужих мужчин. Мы потеряли тысячи российских женщин, которые эмигрировали в поисках мужей. Но я почему-то не думаю, что уехали обязательно лучшие. Уехали нормальные, хорошие, замечательные. Но самые лучшие всё равно остались здесь, с нами. А те, кто уехали – они тоже умницы, они будут своих турецких, итальянских, французских детей учить русскому языку и станут проводницами нашей «мягкой силы».    

    Всё к лучшему в этом лучшем из миров.

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