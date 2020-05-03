QR-коды – это вообще не про свободу

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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...

Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
          • С осуждением

          • С пониманием

          • Безразлично

          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

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              Анна Долгарева

              QR-коды – это вообще не про свободу

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 3 мая 2020, 12:00

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              Модные темы для обсуждения нынче таковы: кто сколько наел за карантин, когда он закончится, и как опустился на Москву железный занавес с введением QR-кодов. И если первые темы, в общем, понятны и близки каждому, то третья бесит – не либеральной своей позицией бесит, а глупостью.

              – Вот. Запретили выходить из дома. Ограничили личную свободу. Ни в коем случае не вводите свои данные, вас всех запишут в специальный реестр. Ходить нигде нельзя. Цифровой ГУЛАГ. Рассказываю.

              Я лично, когда узнала про необходимость получения цифровых кодов, испугалась ужасно. Я ни одно заявление с первого раза заполнить не могу, я с бюрократией даже не на «вы», а на «Ваше Величество». Но вот понадобилось поехать на машине с друзьями, и я, ругаясь и дрожа пальцами, скачала пресловутое приложение mos.ru.

              Оказалось, что получить код – это дело пяти минут. В туалет сходить или покурить. Натурально. На секунду вернемся на месяц назад. Начало марта. Введен режим самоизоляции. В магазин – только ближайший, дальше ста метров от дома не отходить. Когда я шла в аптеку, находящуюся за километр (только там были нужные лекарства) – я прямо-таки чувствовала себя Фантомасом. Ну потому что в маске и за гранью закона.

              Реально – непонятно было: а что будет, если ты пойдешь не в «Магнит» под домом, а в «Пятерочку» за полкилометра, где есть индейка, а в «Магните» ее нет? Как доказывать гвардейцам кардинала, что ты едешь в поликлинику, а не на пьянку? Сами гвардейцы, в общем, тоже не понимали, что делать с нарушителями, штрафы уже потом появились. Ну, то есть, непонятно было вообще ничего. И довольно страшно.

              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

              Распоряжение о цифровых кодах ситуацию немного прояснило. Вот ты едешь на работу, указываешь адреса – откуда и куда. Тратишь пять минут на получение кода туда, пять минут на получение кода обратно.

              То же самое с поликлиникой. Если захотелось выбраться к друзьям или к маме – тоже можно. Два раза в неделю. Ну то есть, фактически, один, если туда и обратно. Пешком передвигаться без цифрового кода можно. Но взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Нельзя по три раза в неделю к друзьям ездить? Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды, ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими?

              Ограничение на поездки и передвижение – не произвол властей, которые спят и видят, чтобы всех закабалить и закрепостить, а необходимое условие в период эпидемии. Чертовски странно, что приходится доказывать это людям, казалось бы, взрослым, казалось бы, мыслящим.

              Но нет! Они возмущены. Логических доказательств я от них не слышала. Возможно, они есть, эти логические доказательства. Но их прячут. Как великое сокровище. Чтобы инакомыслящий не мог к ним прикоснуться.

              И жаловаться на гиподинамию – излишне: как было сказано выше, пешие прогулки не регламентируются кодом, и вполне можно, например, сходить в магазин подальше, не забывая о соблюдении социальной дистанции и не злоупотребляя этой опцией. Цифровые коды как раз обеспечили по факту такую возможность.

              – Власть будет знать наши паспортные данные! – Власть и так знает, успокойтесь.

              – Власть будет знать, где мы находимся! – И пришлет к вам отряд Росгвардии с огнеметами. Чтобы не ныли. 

              Власть запрещает нам свободно передвигаться! – Есть жестокое, но рациональное предложение: сторонников этого аргумента поместить в какое-нибудь отдельное место и разрешить там передвигаться свободно и резвиться на лужайке. А потом не лечить. Но нет. Государство у нас лечит всех, в том числе, тех, кто не соблюдал карантин, вернувшись из-за границы, прорывался через кордоны таможенников, гордо и демонстративно нарушал рекомендации как «свободный человек».

              У русского либерального интеллигента исторический ужас перед «железным занавесом», это понятно. Постоянное подспудное ожидание, что их закроют, лишат свободы передвижения, будут наказывать. Да, в истории СССР были времена, когда практически нельзя было попасть за границу. Но довольно смешно сравнивать тот исторический период с нынешним.

              В нынешнем историческом моменте закрытие границ, отмена самолетных рейсов, цифровые пропуска – это жесткая необходимость, на которую пришлось пойти не только в Москве и не только в России.

               – Вот в свободной Украине нет никаких пропусков! – Ага, только там междугороднее сообщение отменено. Вообще. Хочешь ты из Киева поехать, например, в Одессу – а не получится. Пешком давай. Метро, кстати, тоже закрыто. Нечего шастать. А так да, не надо получать QR-пропуска, свобода!

              Резюмируем. Цель введения цифровых пропусков – регуляция передвижений. Не сведение свободы передвижения к нулю, а ограничение. Лимит. Лимит, оправданный в ситуации пандемии тяжелого заболевания, которое уже убивает не только пожилых, но и людей среднего возраста. Регламентирование выходов из дома и поездок. Возможность передвигаться по городу и возможность легко доказать, что твое нахождение не дома законно.

              Сейчас уже можно сказать: цифровое регламентирование начало работать. Это может не нравиться, но что-то надо делать с тем, что в Москве самая высокая заболеваемость по России и темпы заражения пока не падают.

              Берегите себя.


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