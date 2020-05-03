QR-коды – это вообще не про свободу

Модные темы для обсуждения нынче таковы: кто сколько наел за карантин, когда он закончится, и как опустился на Москву железный занавес с введением QR-кодов. И если первые темы, в общем, понятны и близки каждому, то третья бесит – не либеральной своей позицией бесит, а глупостью.

– Вот. Запретили выходить из дома. Ограничили личную свободу. Ни в коем случае не вводите свои данные, вас всех запишут в специальный реестр. Ходить нигде нельзя. Цифровой ГУЛАГ. Рассказываю.

Я лично, когда узнала про необходимость получения цифровых кодов, испугалась ужасно. Я ни одно заявление с первого раза заполнить не могу, я с бюрократией даже не на «вы», а на «Ваше Величество». Но вот понадобилось поехать на машине с друзьями, и я, ругаясь и дрожа пальцами, скачала пресловутое приложение mos.ru.

Оказалось, что получить код – это дело пяти минут. В туалет сходить или покурить. Натурально. На секунду вернемся на месяц назад. Начало марта. Введен режим самоизоляции. В магазин – только ближайший, дальше ста метров от дома не отходить. Когда я шла в аптеку, находящуюся за километр (только там были нужные лекарства) – я прямо-таки чувствовала себя Фантомасом. Ну потому что в маске и за гранью закона.

Реально – непонятно было: а что будет, если ты пойдешь не в «Магнит» под домом, а в «Пятерочку» за полкилометра, где есть индейка, а в «Магните» ее нет? Как доказывать гвардейцам кардинала, что ты едешь в поликлинику, а не на пьянку? Сами гвардейцы, в общем, тоже не понимали, что делать с нарушителями, штрафы уже потом появились. Ну, то есть, непонятно было вообще ничего. И довольно страшно.

Распоряжение о цифровых кодах ситуацию немного прояснило. Вот ты едешь на работу, указываешь адреса – откуда и куда. Тратишь пять минут на получение кода туда, пять минут на получение кода обратно.

То же самое с поликлиникой. Если захотелось выбраться к друзьям или к маме – тоже можно. Два раза в неделю. Ну то есть, фактически, один, если туда и обратно. Пешком передвигаться без цифрового кода можно. Но взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Нельзя по три раза в неделю к друзьям ездить? Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды, ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими?

Ограничение на поездки и передвижение – не произвол властей, которые спят и видят, чтобы всех закабалить и закрепостить, а необходимое условие в период эпидемии. Чертовски странно, что приходится доказывать это людям, казалось бы, взрослым, казалось бы, мыслящим.

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Но нет! Они возмущены. Логических доказательств я от них не слышала. Возможно, они есть, эти логические доказательства. Но их прячут. Как великое сокровище. Чтобы инакомыслящий не мог к ним прикоснуться.

И жаловаться на гиподинамию – излишне: как было сказано выше, пешие прогулки не регламентируются кодом, и вполне можно, например, сходить в магазин подальше, не забывая о соблюдении социальной дистанции и не злоупотребляя этой опцией. Цифровые коды как раз обеспечили по факту такую возможность.

– Власть будет знать наши паспортные данные! – Власть и так знает, успокойтесь.

– Власть будет знать, где мы находимся! – И пришлет к вам отряд Росгвардии с огнеметами. Чтобы не ныли.

– Власть запрещает нам свободно передвигаться! – Есть жестокое, но рациональное предложение: сторонников этого аргумента поместить в какое-нибудь отдельное место и разрешить там передвигаться свободно и резвиться на лужайке. А потом не лечить. Но нет. Государство у нас лечит всех, в том числе, тех, кто не соблюдал карантин, вернувшись из-за границы, прорывался через кордоны таможенников, гордо и демонстративно нарушал рекомендации как «свободный человек».

У русского либерального интеллигента исторический ужас перед «железным занавесом», это понятно. Постоянное подспудное ожидание, что их закроют, лишат свободы передвижения, будут наказывать. Да, в истории СССР были времена, когда практически нельзя было попасть за границу. Но довольно смешно сравнивать тот исторический период с нынешним.

В нынешнем историческом моменте закрытие границ, отмена самолетных рейсов, цифровые пропуска – это жесткая необходимость, на которую пришлось пойти не только в Москве и не только в России.

– Вот в свободной Украине нет никаких пропусков! – Ага, только там междугороднее сообщение отменено. Вообще. Хочешь ты из Киева поехать, например, в Одессу – а не получится. Пешком давай. Метро, кстати, тоже закрыто. Нечего шастать. А так да, не надо получать QR-пропуска, свобода!

Резюмируем. Цель введения цифровых пропусков – регуляция передвижений. Не сведение свободы передвижения к нулю, а ограничение. Лимит. Лимит, оправданный в ситуации пандемии тяжелого заболевания, которое уже убивает не только пожилых, но и людей среднего возраста. Регламентирование выходов из дома и поездок. Возможность передвигаться по городу и возможность легко доказать, что твое нахождение не дома законно.

Сейчас уже можно сказать: цифровое регламентирование начало работать. Это может не нравиться, но что-то надо делать с тем, что в Москве самая высокая заболеваемость по России и темпы заражения пока не падают.

Берегите себя.