Зачем американцам Курилы

США пытаются убедить Японию ужесточить позицию по курильской проблеме. Интересам Токио это не соответствует – но разве Вашингтон волнуют такие мелочи, когда на кону более важные задачи?

Подрывают основы

2020 год оказался богат на проблемы для российской внешней политики. Белоруссия, Украина, Киргизия, Армения, Молдавия, Байден, Навальниада – отечественные дипломаты и журналисты-международники работают в поте лица. И на этом ярком фоне провокация США в курильском вопросе выглядит, казалось бы, мелковато. Ну, подумаешь, на сайте Бюро по консульским делам Госдепа появились правила проведения розыгрыша грин-карт, в которых российских жителей Южных Курил назвали гражданами Японии.

Америка и до этого не признавала российский суверенитет над островами, а в правилах для получения гринкарт называла курильчан японцами еще с 2018 года. Почему же тогда российский МИД реагирует предельно жестко: обвиняет США в поощрении реваншизма и требует от Вашингтона «знать границы и «красные линии»?

Реагирует потому, что играет на упреждение. 2021 год ожидается ничуть не более легким в международных отношениях, чем 2020-й – и автором проблем станет администрация Джозефа Байдена. Собравшиеся в ней демократические ястребы намерены сделать очередной подход к снаряду российской государственности.

Да, предыдущие подходы (при Буше-младшем и у тех же самых ястребов при Обаме) не удались, однако, по мнению американцев, они нашли нашу ахиллесову пяту. «Для президента Путина и России мощь определяется их геополитическим влиянием в мире. Подрывая это влияние и изолируя Россию в политическом плане, мы нивелируем эту мощь», – говорил свеженазначенный госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Вот Вашингтон и будет пытаться создать России проблемы на всех фронтах, пытаясь тем самым ослабить Кремль – тем более, в преддверии важнейших для россиян парламентских выборов 2021-го, на которых будет избран новый состав Госдумы с новыми полномочиями. Именно поэтому в следующем году будут раскачиваться все проблемы и размораживаться все конфликты вдоль российской периферии. От Приднестровья на западе до тех самых Курил на востоке.

Статус-кво

Да, еще недавно казалось, что Москва и Токио достигли определенного компромисса в курильском вопросе. Япония понимает, что Россия не отдаст ни один из островов. Не только потому, что «если разбазаривать казенные земли, то так никаких волостей не напасешься». И не только потому, что Курилы богаты ресурсами и через находящийся там незамерзающий пролив российский флот может в любое время года выходить в Тихий океан. Но еще и потому, что сдача даже одного острова, который (в понимании Японии) «был оккупирован Москвой», подорвет стратегию Кремля по принуждению международного сообщества к признанию российского статуса Крыма. Основанную на донесении до партнеров мысли о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах Крым не будет передан Украине.

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В свою очередь, и Россия понимает, что Япония не может отказаться от территориальных претензий на Курильские острова. Любой политик, который даже заикнется об этом, поставит крест на своей карьере. Японскому населению долгое время внушали мысль, что «северные территории» являются чуть ли не сакральными землями Японии, и обязательно вернутся в родную гавань. Для каких-то территориальных уступок нужно сначала выхолостить общественный интерес – а это задача не одного года, возможно даже, не одного десятка лет.

Поэтому между Владимиром Путиным и предыдущим премьер-министром Японии Синдзо Абэ был достигнут неформальный статус-кво. Стороны ведут переговоры в надежде найти какую-то формулу, однако неудачи в переговорном процессе никак не влияют на двусторонние отношения. А любые шаги России по обозначению суверенитета над Курилами (строительство базы, визиты на острова высокопоставленных чиновников и т.п.) приводят к формальной японской ноте протеста и такому же формальному ответу России – и на этом конфликт исчерпывается. Никаких высадок с флагами на спорные острова (как у Китая с Японией) или же экономических санкций (каковые вводит Токио против Сеула из-за исторических споров).

Бьют по рукам

При этом администрация Трампа не препятствовала переговорам и не науськивала японцев ужесточить позицию. Президент США понимал, что главным его врагом является Китай, и возможный успех в переговорах между Россией и Японией будет выгоден Америке, поскольку позволит Токио частично уравновесить китайское влияние в московских коридорах власти. Да и ровные отношения тоже выгодны, ведь они являются гарантией того, что Кремль не станет участвовать в каких-то антияпонских проектах Пекина.

Однако у команды Байдена свой взгляд на эти вопросы – для ряда ее чиновников, ставящих идеологию выше прагматизма, сдерживание России гораздо приятнее, чем защита от Китая. Поэтому, вероятно, Белый дом с 2021 года будет «качать» японцев, требуя от них за кулисами ужесточать политику в курильском вопросе и на словах поддерживать это ужесточение. Попытается дать японским ястребам надежду на то, что в рамках полномасштабного давления на Россию по всем фронтам можно будет убедить Кремль пойти на территориальный компромисс по Курилам. Будет стимулировать тот самый японский реваншизм, позиционировать возврат Курильских островов как символ восстановления японской гордости и духа, сломленных поражением во Второй мировой (духа, который так нужен американцам для сдерживания Китая, которым Белый дом намерен заняться параллельно борьбе с Россией).

Именно поэтому российский МИД прямо заявил Вашингтону о необходимости «знать границы» (понятно, что не только географические) и «соблюдать красные линии».

Если Америка будет нарушать те из этих линий, которые соблюдались предыдущей администрацией (то есть дестабилизировать ситуацию в Приднестровье или разжигать российско-японский конфликт вокруг Курил), то Москва тоже может их нарушить. Благо, есть где – например, на том же Ближнем Востоке или в Восточной Европе. И тогда 2021 год станет сильно проблемным не только для российской, но и для американской дипломатии.