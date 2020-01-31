Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

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31 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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России пророчат испытание низкими ценами на нефть и газ

Россия справится с низкими ценами на нефть и газФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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Оправдание сестер Хачатурян будет иметь последствия

Убившим отца сестрам Хачатурян грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключенияФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Как следует из заявления адвокатов Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян, которых обвиняли в убийстве отца-садиста, Генпрокуратура обязала СК квалифицировать произошедшее как «необходимую оборону». Это новость произвела эффект информационной бомбы и вызвала горячий отклик в социальных сетях. Какие последствия будет иметь это громкое дело, заканчивающееся столь неожиданным для многих образом? Подробности...
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Житель Пекина призвал россиян к сочувствию китайской беде

Жители Пекина привыкли ходить в масках из-за постоянного смогаФото: Lee Jae-Won/AFLO/Reuters
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...

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              Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

              Сергей Мардан
              публицист
              		 31 января 2020, 18:10

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              Зацикленность на себе любимом очень часто вредит. Причем как людям, так и компаниям. Особенно американским. Хотя это вообще очень по-американски – считать, что весь мир вращается вокруг тебя.

              А у «Макдоналдса» в этом смысле вообще роль особая. Для американца цивилизация начинается только там, где можно купить стандартный бигмак и картошку фри. Все остальные территории – это условная Африка.

              Желание российского «Макдоналдса» отметить 30-летие открытия первого в СССР ресторана сети – это простодушие протестантского миссионера, который уверен в том, что он принес туземцам свет божественного откровения.

              Наивные американские миссионеры в этот раз собирались устроить для российских туземцев большой праздник с бесплатной (почти) раздачей еды и воздушных шариков. Компания «Макдоналдс Россия» объявила, что 31 января, в день своего юбилея, знаменитый первый ресторан компании на Пушкинской площади будет продавать все по ценам 1990 года. Бигмаки по 3 рубля 75 копеек, а чизбургер – по 3 рубля.

              Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Скорее – с точностью до наоборот.

              Фото: Борис Кавашкин/Фотохроника ТАСС

              1990-й для штаб-квартиры Макдональдс в Чикаго – это просто дата выхода на новый рынок. Для нас – это время распада СССР. В нашей памяти открытие американской закусочной на Пушкинской площади и наша национальная катастрофа слипаются до неразличимости.

              Огромная очередь советских граждан в первый «Макдоналдс» стала одним из символов этой катастрофы.

              Ее не зря сравнивали с другой самой знаменитой очередью в СССР – в мавзолей Ленина. Оба этих поистине исторических объекта были языческими по своему содержанию.

              Поклонения мумии вождя мирового пролетариата было одним из важнейших ритуалов для советской страны в течение 65 лет. «Макдоналдс» стал новым объектом поклонения, капищем для сотен тысяч, миллионов пока еще советских граждан, которые стремились прикоснуться к «настоящей Америке».

              Они не кока-колу пили из невиданной формы бумажных стаканов. Они в этот момент словно причащались из Священной Чаши Нового Грааля, отрекаясь от всего, что связывало их с «проклятым совком», исповедуя ценности нового царства всеобщего благоденствия.

              Через два–три года это наступившее царство многих новообращенных раздавило в лепешку самым буквальным и беспощадным образом. «Макдоналдс» на Пушкинской в 1990-м, как гигантский магнит или портал в другое измерение, собирал вокруг себя невиданные приметы наступивших перемен.

              Там, например, появились первые шайки нищих мальчишек. Они все время крутились вокруг толпы. Кто-то продавал место в очереди особо нетерпеливым, кто-то клянчил деньги на бигмак. Бог знает, чем они расплачивались тогда за эти сэндвичи со всякими уродами, которых туда тоже тянуло, словно магнитом.

              Идея устроить 31 января 2020 года особый праздник для «дарагих рассиян» с раздачей бесплатной американской еды должна была бы родиться в голове изощренного пропагандиста. Более говорящей картинки, чем толпы москвичей и гостей столицы, штурмующих «Макдоналдс» ради бесплатного бигмака на 20-м году правления Путина, не смог бы снять и Голливуд.

              Пять лет назад родился сильнейший русофобский мем про «блины на лопате», который, к слову, до сих пор в ходу в украинских пабликах. А тут все было бы стократ жирнее и оскорбительнее. Что остановило менеджмент российского «Макдоналдса» в последний момент – трудно сказать. Но точно – что они были в одном шаге от катастрофы, которая могла поставить под угрозу весь их бизнес в России.

              И, кстати, вопрос совершенно не исчерпан. Никто в офисе компании не сделал заявления, что руководство «акцию посчитало неуместной и оскорбительной и потому отменило». Нет, совсем не так.

              Никто не собирается называть акцию неуместной. Просто сослались на коронавирус и рекомендации правительства Москвы воздержаться от проведения массовых мероприятий.

              Что это за рекомендации – загадка. Торговые центры вроде открыты. Кинотеатры работают. Рестораны тоже полны людей. Никаких примет близкого карантина и даже ограничений в Москве не наблюдается.

              Никто публично не задал этот вопрос, пока акция рекламировалась в течение недели. Ни профессиональные патриоты, которые чуют крамолу за версту, ни депутаты, которые с радостью разоблачают иноагентов в любом обличье, ни записные защитники оскорбленного российского народа. Никто. Все молчали...

              Почему российское гражданское общество проявляет слепоту и заторможенность реакций в подобных ситуациях – совершенно непонятно. Ведь это именно тот случай, когда не нужно надеяться на чиновников. Наоборот. В этой ситуации подслеповатый чиновник должен получить хорошего пинка от общества.  

              Поскольку «Макдоналдс Россия» делает невинное лицо и убедительно сожалеет о приближающемся к российской столице коронавирусе, вероятно, нам стоит обратиться к Роспотребнадзору с предложением закрыть в Москве все «Макдоналдсы». Просто с медицинскими целями. Чтобы не усугублять эпидемиологическую обстановку. Тем более что в Китае 300 ресторанов «Макдоналдс» по этой причине уже закрыты.

              Ну а что? Они же сами сказали, что опасно сейчас есть бигмаки. Окей. Согласны. Опасно.


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