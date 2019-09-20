Американский генерал угрожает моей земле

«Дай бог вашему теляти нашего волка съесть». Американский генерал Джеффри Харриган внезапно дал нам еще один повод вспомнить эту старую русскую пословицу (которую, к слову, уже цитировал в свое время Владимир Путин – так он отвечал на угрозы Порошенко отобрать у России Крым).

Генерал заявил, что НАТО имеет конкретные планы агрессии против Калининградской области. Атаки против моего дома, моей земли, моей семьи. Невиданное дело: от общих слов об «опасной России» американцы перешли к упоминаниям конкретной территории нашей страны, по которой они собираются нанести удар!

Думаю, я не единственный житель Калининграда, которого глубоко задели эти слова. Кого-то напугали, кого-то встряхнули. А меня, военного человека, они предостерегли. Заставили задуматься о том, с кем мы имеем дело.

Американские военные вновь продемонстрировали три своих самых отличительных качества: беззаботность, безграмотность и агрессивность. В какой-то мере это понятно. На землю Соединенных Штатов никогда не ступал ни один иностранный агрессор. Американцы не знают, что такое миллионы погибших от захватчика соотечественников. Что такое родная земля, черная от горя и слез. Американцы не выучили подобных уроков истории, потому что история не давала им такие уроки.

Конечно, военные любой страны имеют похожие планы. Ведь это их прямая работа. Наверняка и российский Генштаб хранит в своих сейфах планы противодействия агрессивным устремлениям НАТО, ударов по их военной инфраструктуре. Но никто из российских официальных лиц не озвучивает эти планы публично. Наши военные ведут себя гораздо более хладнокровно. Ведь это было бы уже не военное, а политическое заявление. Агрессивная риторика, прямая угроза, политический шантаж. Как жить с соседом, который ведет себя столь агрессивно и безответственно?

А теперь давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии.

«Меткость» их военной техники буквально на днях была продемонстрирована в очередной раз, когда хваленые комплексы «Пэтриот» пропустили атаку беспилотников на саудовские нефтяные месторождения. Видимо, с такой же «меткостью» американцы будут стрелять и по Калининграду. Как известно, в 50 км от Калининграда находятся и Польша, и Литва – но 50 км для бешеной собаки не крюк. А значит, из исторического опыта можно предположить, что для начала американцы обрушат свои удары вовсе не на Калининград, а на граничащие с российским регионом страны. А на Калининградскую область, которая отлично защищена, у них уже может не хватить ни сил, ни средств. Поляки и литовцы должны призадуматься, как им жить дальше, имея таких союзников.

Что касается нас самих – к заявлениям американского генерала нельзя относиться с благодушием. И чем чаще звучат подобные заявления, тем более серьезно стоит их воспринимать. Количество слов и намерений запросто может перейти в качество, то есть в конкретные агрессивные действия. Если лающая на вас собака не получает должного отпора, она может и укусить. И тогда жалеть будет некому и не о чем.

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Если угроза со стороны НАТО начнет воплощаться в реальную агрессию – наш ответ будет точным и адекватным. Не только по тем странам, откуда по нам хотят нанести удар – но и, как говорил президент России, по центрам принятия решений.

Исходя из того, какими семимильными шагами американцы пытаются загнать всех в рамки своего понимания демократии, хочется напомнить генералу Харригану еще одну русскую поговорку. Широко шагаете, господа – штаны порвете!