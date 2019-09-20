Американский генерал угрожает моей земле

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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...

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              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 20 сентября 2019, 20:22

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              «Дай бог вашему теляти нашего волка съесть». Американский генерал Джеффри Харриган внезапно дал нам еще один повод вспомнить эту старую русскую пословицу (которую, к слову, уже цитировал в свое время Владимир Путин – так он отвечал на угрозы Порошенко отобрать у России Крым).

              Генерал заявил, что НАТО имеет конкретные планы агрессии против Калининградской области. Атаки против моего дома, моей земли, моей семьи. Невиданное дело: от общих слов об «опасной России» американцы перешли к упоминаниям конкретной территории нашей страны, по которой они собираются нанести удар!

              Думаю, я не единственный житель Калининграда, которого глубоко задели эти слова. Кого-то напугали, кого-то встряхнули. А меня, военного человека, они предостерегли. Заставили задуматься о том, с кем мы имеем дело.

              Американские военные вновь продемонстрировали три своих самых отличительных качества: беззаботность, безграмотность и агрессивность. В какой-то мере это понятно. На землю Соединенных Штатов никогда не ступал ни один иностранный агрессор. Американцы не знают, что такое миллионы погибших от захватчика соотечественников. Что такое родная земля, черная от горя и слез. Американцы не выучили подобных уроков истории, потому что история не давала им такие уроки.

              Конечно, военные любой страны имеют похожие планы. Ведь это их прямая работа. Наверняка и российский Генштаб хранит в своих сейфах планы противодействия агрессивным устремлениям НАТО, ударов по их военной инфраструктуре. Но никто из российских официальных лиц не озвучивает эти планы публично. Наши военные ведут себя гораздо более хладнокровно. Ведь это было бы уже не военное, а политическое заявление. Агрессивная риторика, прямая угроза, политический шантаж. Как жить с соседом, который ведет себя столь агрессивно и безответственно?

              Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

              А теперь давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии.

              «Меткость» их военной техники буквально на днях была продемонстрирована в очередной раз, когда хваленые комплексы «Пэтриот» пропустили атаку беспилотников на саудовские нефтяные месторождения. Видимо, с такой же «меткостью» американцы будут стрелять и по Калининграду. Как известно, в 50 км от Калининграда находятся и Польша, и Литва – но 50 км для бешеной собаки не крюк. А значит, из исторического опыта можно предположить, что для начала американцы обрушат свои удары вовсе не на Калининград, а на граничащие с российским регионом страны. А на Калининградскую область, которая отлично защищена, у них уже может не хватить ни сил, ни средств. Поляки и литовцы должны призадуматься, как им жить дальше, имея таких союзников.

              Что касается нас самих – к заявлениям американского генерала нельзя относиться с благодушием. И чем чаще звучат подобные заявления, тем более серьезно стоит их воспринимать. Количество слов и намерений запросто может перейти в качество, то есть в конкретные агрессивные действия. Если лающая на вас собака не получает должного отпора, она может и укусить. И тогда жалеть будет некому и не о чем.

              Если угроза со стороны НАТО начнет воплощаться в реальную агрессию – наш ответ будет точным и адекватным. Не только по тем странам, откуда по нам хотят нанести удар – но и, как говорил президент России, по центрам принятия решений.

              Исходя из того, какими семимильными шагами американцы пытаются загнать всех в рамки своего понимания демократии, хочется напомнить генералу Харригану еще одну русскую поговорку. Широко шагаете, господа – штаны порвете!


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