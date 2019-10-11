Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

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Абсурдные требования Украины к Газпрому имеют тайный смысл

На Украине звучат все более странные заявления касательно газового транзитаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Россия обязана предоставить Украине доступ к туркменскому газу, уверены в Киеве. Это не единственное абсурдное требование к России, звучащее в последнее время из «Нафтогаза». Эти странные предложения вряд ли свидетельствуют о том, что руководство украинской компании неадекватно. Что они означают на самом деле? Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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Турецкое вторжение в Сирию работает на возрождение Османской империи

Османская империя в свое время бесславно рассыпалась – но ее идеи в современной Турции актуальны и по сей деньФото: Public domain
Турецкая операция в Сирии вызвала на Западе возмущение, и это можно объяснить не только гуманитарными соображениями. Территория, на которую вступила турецкая армия, раньше входила в состав Османской империи. Есть целый ряд признаков того, что Анкара лелеет мечты о ее воссоздании. Не исключено, что и вооруженным путем. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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Не надо путать военный коммунизм с демократией

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надо действовать так, чтобы менты оказались сами виноваты в эскалации насилия – не мы первые начали. На фото в соцсетях будет видно, что полиция нападает на мирных граждан. Так инструктировали берлинских протестантов. Ничего не напоминает? Подробности...
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
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          • Нет

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          Вас за границей оскорбляли из-за вашего происхождения?
          • Да

          • Нет

          • Не езжу за границу

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              Олег Хавич

              Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

              Олег Хавич
              политический аналитик
              		11 октября 2019, 09:06

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              Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. 

              Несколько дней назад базирующийся в Нью-Йорке The Soufan Centerопубликовал масштабное исследование, посвященное росту расистского и неонацистского экстремизма в мире. Прямо в резюме доклада сказано, что «Украина превращается в хаб широкой сети транснационального неонацистского экстремизма, привлекая иностранных рекрутов со всего мира». Американские аналитики пришли к выводу, что Украина стала для неонацистов всех стран таким же полигоном, как Сирия для джихадистов, а батальон «Азов» выполняет ту же роль, что исламистская структура «Мактаб-аль-Хидамат», занимавшаяся рекрутингом террористов для «Аль-Каиды» по всему миру.

              Понятно, что к исламистам у The Soufan Center (TSC) отношение особое, ведь основатель этой аналитической структуры Али Суфан прославился после терактов 11 сентября 2000 года как агент ФБР, которому было поручено уничтожить нападавших на американский эсминец Cole, и который позже обнаружил, что ЦРУ скрыло от него важные доказательства. После этого Суфан уволился из ФБР и основал неправительственный центр, занимающийся исследованием проблем, связанных с глобальной безопасностью, терроризмом и другими возникающими угрозами. Однако упомянутый доклад заинтересовал американские СМИ (среди которых «Голос Америки» и «Esquire») не только в связи с ассоциациями с терактами Аль-Каиды. Дело еще и в том, что среди террористов с неонацистскими взглядами с каждым годом больше граждан США, а 20 сентября 2019 года Министерство внутренней безопасности США впервые признало неонацистский терроризм одной из главных угроз национальной безопасности, причем угрозой, исходящей изнутри страны.

              В частности, в докладе TSC описана поездка лидера американской расистской организации «Rise Above Movement» («Движение вверх», подразумевается нацистская «зига») Роберта Рандо в Киев весной 2018-го и его встреча с членами батальона «Азов», в том числе с неофициальным послом «Азова» в Европе Денисом Никитиным, которому в августе 2019 года по ходатайству властей ФРГ закрыт въезд в страны Шенгенской зоны. Однако есть и более свежая информация о связях американских неонацистов с их украинскими побратимами. 

              23 сентября 2019-го ФБР задержала военнослужащего армии США Джаррета Смита, которого обвинили в подготовке атаки на штаб-квартиру крупной американской новостной сети с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля — вполне в стиле ближневосточных террористов. Как оказалось, Смит через Фейсбук связался с американцем, который уже ездил на Украину, «чтобы воевать на Донбассе в составе вооруженной группы, аналогичной батальону «Азов». По данным ФБР, этот человек был наставником Смита и помогал ему подготовиться к поездке на Украину — ведь тот выражал желание воевать там «за ультраправые группировки».

              Фото: Gleb Garanich/Reuters

              Этот наставник — бывший американский военный Крейг Лэнг, который в 2015-2016-м более года служил инструктором «Добровольческого украинского корпуса», созданного «Правым сектором*» (организация запрещена в России), а позже оказался в рядах воюющего на Донбассе «Грузинского легиона». Однако во время из своих поездок на родину в апреле 2018 года Лэнг совместно с еще одним бывшим военнослужащим армии США, приезжавшим на Украину, убил супружескую пару во Флориде. «Солдаты удачи» хотели добыть денег для поездки в Венесуэлу, где оба собирались воевать против Николаса Мадуро. Несмотря на пребывание в розыске, ещё в конце мая 2019 года Крейг Лэнг дал интервью «Газете по-украински», а задержали его по настоянию американской Фемиды только в сентябре. Ныне он находится под стражей в Виннице, где суд рассматривает дело о его экстрадиции в США.

              Однако подобная негативная информация об Украине в американских СМИ, похоже, совсем не волнует посольство этой страны в США. В тот самый день, когда «Голос Америки» опубликовал изложение упомянутого доклада о неонацистах, проиллюстрировав его фото боевиков «Азова» на фоне флага с «волчьим крюком», в официальном Твиттере посольства Украины в Вашингтоне появился призыв «Ukraine not “the” Ukraine». В этом твите артикль the перед названием Ukraine был назван «советским клише», а его отсутствие — «проявлением уважения к стране и ее нации». Фактически это было обращение к Дональду Трампу, который в своих сообщениях часто использовал именно конструкцию «the Ukraine». То есть речь идет об аналоге попыток заставить русскоязычные СМИ, вопреки правилам русского языка, писать «в Украине» вместо «на Украине».

              Кстати, после этого президент США артикль the перед Ukraine в одном из своих твитов убрал. Правда, его мнение об Украине как о тотально коррумпированной стране, еще и вмешивающейся в американские выборы, осталось без изменений. Поэтому никто особо не удивится, если на днях Дональд Трамп вспомнит о том, что Украина стала новой Меккой для неонацистов, которые потом совершают преступления в США.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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