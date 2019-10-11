Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США.

Несколько дней назад базирующийся в Нью-Йорке The Soufan Centerопубликовал масштабное исследование, посвященное росту расистского и неонацистского экстремизма в мире. Прямо в резюме доклада сказано, что «Украина превращается в хаб широкой сети транснационального неонацистского экстремизма, привлекая иностранных рекрутов со всего мира». Американские аналитики пришли к выводу, что Украина стала для неонацистов всех стран таким же полигоном, как Сирия для джихадистов, а батальон «Азов» выполняет ту же роль, что исламистская структура «Мактаб-аль-Хидамат», занимавшаяся рекрутингом террористов для «Аль-Каиды» по всему миру.

Понятно, что к исламистам у The Soufan Center (TSC) отношение особое, ведь основатель этой аналитической структуры Али Суфан прославился после терактов 11 сентября 2000 года как агент ФБР, которому было поручено уничтожить нападавших на американский эсминец Cole, и который позже обнаружил, что ЦРУ скрыло от него важные доказательства. После этого Суфан уволился из ФБР и основал неправительственный центр, занимающийся исследованием проблем, связанных с глобальной безопасностью, терроризмом и другими возникающими угрозами. Однако упомянутый доклад заинтересовал американские СМИ (среди которых «Голос Америки» и «Esquire») не только в связи с ассоциациями с терактами Аль-Каиды. Дело еще и в том, что среди террористов с неонацистскими взглядами с каждым годом больше граждан США, а 20 сентября 2019 года Министерство внутренней безопасности США впервые признало неонацистский терроризм одной из главных угроз национальной безопасности, причем угрозой, исходящей изнутри страны.

В частности, в докладе TSC описана поездка лидера американской расистской организации «Rise Above Movement» («Движение вверх», подразумевается нацистская «зига») Роберта Рандо в Киев весной 2018-го и его встреча с членами батальона «Азов», в том числе с неофициальным послом «Азова» в Европе Денисом Никитиным, которому в августе 2019 года по ходатайству властей ФРГ закрыт въезд в страны Шенгенской зоны. Однако есть и более свежая информация о связях американских неонацистов с их украинскими побратимами.

23 сентября 2019-го ФБР задержала военнослужащего армии США Джаррета Смита, которого обвинили в подготовке атаки на штаб-квартиру крупной американской новостной сети с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля — вполне в стиле ближневосточных террористов. Как оказалось, Смит через Фейсбук связался с американцем, который уже ездил на Украину, «чтобы воевать на Донбассе в составе вооруженной группы, аналогичной батальону «Азов». По данным ФБР, этот человек был наставником Смита и помогал ему подготовиться к поездке на Украину — ведь тот выражал желание воевать там «за ультраправые группировки».

Этот наставник — бывший американский военный Крейг Лэнг, который в 2015-2016-м более года служил инструктором «Добровольческого украинского корпуса», созданного «Правым сектором*» (организация запрещена в России), а позже оказался в рядах воюющего на Донбассе «Грузинского легиона». Однако во время из своих поездок на родину в апреле 2018 года Лэнг совместно с еще одним бывшим военнослужащим армии США, приезжавшим на Украину, убил супружескую пару во Флориде. «Солдаты удачи» хотели добыть денег для поездки в Венесуэлу, где оба собирались воевать против Николаса Мадуро. Несмотря на пребывание в розыске, ещё в конце мая 2019 года Крейг Лэнг дал интервью «Газете по-украински», а задержали его по настоянию американской Фемиды только в сентябре. Ныне он находится под стражей в Виннице, где суд рассматривает дело о его экстрадиции в США.

Однако подобная негативная информация об Украине в американских СМИ, похоже, совсем не волнует посольство этой страны в США. В тот самый день, когда «Голос Америки» опубликовал изложение упомянутого доклада о неонацистах, проиллюстрировав его фото боевиков «Азова» на фоне флага с «волчьим крюком», в официальном Твиттере посольства Украины в Вашингтоне появился призыв «Ukraine not “the” Ukraine». В этом твите артикль the перед названием Ukraine был назван «советским клише», а его отсутствие — «проявлением уважения к стране и ее нации». Фактически это было обращение к Дональду Трампу, который в своих сообщениях часто использовал именно конструкцию «the Ukraine». То есть речь идет об аналоге попыток заставить русскоязычные СМИ, вопреки правилам русского языка, писать «в Украине» вместо «на Украине».

Кстати, после этого президент США артикль the перед Ukraine в одном из своих твитов убрал. Правда, его мнение об Украине как о тотально коррумпированной стране, еще и вмешивающейся в американские выборы, осталось без изменений. Поэтому никто особо не удивится, если на днях Дональд Трамп вспомнит о том, что Украина стала новой Меккой для неонацистов, которые потом совершают преступления в США.

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