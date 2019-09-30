Воевавших в Донбассе американских наемников обвинили в двойном убийстве в США

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Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
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Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидеры на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
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Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
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Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

Украина готовится к легализации перевозок в Крым Фото: Александр Полегенько/РИА “Новости”
Украина начала возводить на границе с Крымом стационарные контрольно-пропускные пункты, которые должны заработать до конца ноября. Таким образом Киев намерен создать нормальные условия для пассажиров, направляющихся с Украины на полуостров и обратно. Но появление постоянных пунктов пропуска говорит о том, что в Киеве поняли – оборудовать границу с Крымом надо навсегда.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
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В Донбассе преодолели распад СССР

Андрей Бабицкий, журналист
Российский паспорт для жителей Донбасса – это признание Россией своей обязанности заботиться о русских людях, не по своей воле оказавшихся не дома. Русский народ, наконец, начал собирать себя по частям. Подробности...
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Центр мира смещается в Азию

Санджая Бару, Почетный научный сотрудник Института исследований и анализа вопросов обороны (Индия), эксперт клуба «Валдай»
Какова бы ни была геополитика в Азии, факт остается фактом: в «геоэкономическом» плане Азия стала центром притяжения глобальных сил XXI века. Подробности...
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              Воевавших в Донбассе американских наемников обвинили в двойном убийстве в США

              30 сентября 2019, 09:33

              Текст: Ольга Никитина

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              Некогда считавшиеся «героями» за участие в конфликте в Донбассе на стороне неонацистских военизированных формирований двое бывших американских солдат стали подозреваемыми в двойном убийстве и грабеже на территории США.

              По информации американского минюста, Крейг Лэнг и Алекс Цвифельхофер обвиняются в убийстве пары средних лет в городе Эстеро (Флорида) во время покупки огнестрельного оружия в апреле 2018 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на RT.

              Супруги Лоренцо хотели приобрести 15 видов огнестрельного оружия якобы для самообороны по цене в 3 тыс. долларов. Они договорились о сделке с бывшими военными, однако Лэнг и Цвифельхофер застрелили их и забрали всю наличность.

              Цвефельхофер и Лэнг скрылись с места происшествия, когда тела супругов Лоренцо были обнаружены. Сообщается, что американцы собирались накопить денег, угнать в Майами яхту и отправиться воевать в качестве наемников в Венесуэлу.

              О намерениях подозреваемых, вероятно, сообщил их армейский приятель, которого Цвефельхофер и Лэнг попросили доставить их из колумбийской Боготы к границе с Венесуэлой.

              В заявлении минюста США говорится, что «подозреваемые совершили эти преступления, чтобы накопить деньги на поездку в Венесуэлу для участия в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики».

              Отчет свидетельствует о том, что американских ветеранов активно привлекают к экстремистской деятельности за рубежом.

              Так, 29-летний Лэнг воевал в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2014 годами, со скандалом уволился из армии и отправился наемником на Украину с 22-летним Цвифельхофером. Последний служил в армии с 2015 по 2018 годы и также уволился со службы. Оба присоединились к украинским неонацистским формированиям в Донбассе, воюющим против мирных граждан.

              По информации американских СМИ, Цвифельхофера выгнали после того, как он отправился в самоволку из Форт-Блисса в Эль-Пасо на машине с автоматами и бронежилетами. После ареста он признался, что хотел убить свою беременную жену. Ланг был также изгнан из армии и, проведя некоторое время в тюрьме, не смог устроиться на работу.

              Лэнг заявлял, что с 2015 года работал «военным инструктором» в Донбассе, консультируя «Правый сектор*» (запрещенная в России экстремистская группировка).

              Кроме того, указано, что Цвифельхофер подозревался в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего в Северной Каролине, однако уже в ноябре 2017 года он вышел на свободу.

              В октябре 2014 года сообщалось, что американская частная военная компания Academi, до февраля 2009 года называвшаяся Blackwater и получившая известность во время Иракской войны в связи с убийствами мирного населения и контрабандой оружия, принимала участие в карательной операции в Донбассе на стороне Киева.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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