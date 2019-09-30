Воевавших в Донбассе американских наемников обвинили в двойном убийстве в США

Некогда считавшиеся «героями» за участие в конфликте в Донбассе на стороне неонацистских военизированных формирований двое бывших американских солдат стали подозреваемыми в двойном убийстве и грабеже на территории США.

По информации американского минюста, Крейг Лэнг и Алекс Цвифельхофер обвиняются в убийстве пары средних лет в городе Эстеро (Флорида) во время покупки огнестрельного оружия в апреле 2018 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на RT.

Супруги Лоренцо хотели приобрести 15 видов огнестрельного оружия якобы для самообороны по цене в 3 тыс. долларов. Они договорились о сделке с бывшими военными, однако Лэнг и Цвифельхофер застрелили их и забрали всю наличность.

Цвефельхофер и Лэнг скрылись с места происшествия, когда тела супругов Лоренцо были обнаружены. Сообщается, что американцы собирались накопить денег, угнать в Майами яхту и отправиться воевать в качестве наемников в Венесуэлу.

О намерениях подозреваемых, вероятно, сообщил их армейский приятель, которого Цвефельхофер и Лэнг попросили доставить их из колумбийской Боготы к границе с Венесуэлой.

В заявлении минюста США говорится, что «подозреваемые совершили эти преступления, чтобы накопить деньги на поездку в Венесуэлу для участия в вооруженном конфликте против Боливарианской Республики».

Отчет свидетельствует о том, что американских ветеранов активно привлекают к экстремистской деятельности за рубежом.

Так, 29-летний Лэнг воевал в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2014 годами, со скандалом уволился из армии и отправился наемником на Украину с 22-летним Цвифельхофером. Последний служил в армии с 2015 по 2018 годы и также уволился со службы. Оба присоединились к украинским неонацистским формированиям в Донбассе, воюющим против мирных граждан.

По информации американских СМИ, Цвифельхофера выгнали после того, как он отправился в самоволку из Форт-Блисса в Эль-Пасо на машине с автоматами и бронежилетами. После ареста он признался, что хотел убить свою беременную жену. Ланг был также изгнан из армии и, проведя некоторое время в тюрьме, не смог устроиться на работу.

Лэнг заявлял, что с 2015 года работал «военным инструктором» в Донбассе, консультируя «Правый сектор*» (запрещенная в России экстремистская группировка).

Кроме того, указано, что Цвифельхофер подозревался в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего в Северной Каролине, однако уже в ноябре 2017 года он вышел на свободу.

В октябре 2014 года сообщалось, что американская частная военная компания Academi, до февраля 2009 года называвшаяся Blackwater и получившая известность во время Иракской войны в связи с убийствами мирного населения и контрабандой оружия, принимала участие в карательной операции в Донбассе на стороне Киева.

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