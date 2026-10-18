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Следственный комитет начал разработку аналога базы Интерпола
Следственный комитет приступил к созданию аналога базы данных Интерпола
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о разработке отечественного аналога международной базы Интерпола ICSE для выявления фактов сексуальной эксплуатации детей.
Следственный комитет России приступил к разработке собственной системы обмена данными по аналогии с международной базой Интерпола ICSE для выявления фактов сексуальной эксплуатации детей, передает РИА «Новости».
«Следующим этапом является создание системы экспресс-анализа и учета мультимедийных цифровых доказательств. Она должна выявлять признаки сексуальной эксплуатации детей по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, обеспечивать поиск и сравнение лиц и устойчивых примет, выявление связей и признаков серийности», – сказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
По его словам, следователи уже применяют большие языковые модели искусственного интеллекта для анализа массивов переписок фигурантов уголовных дел и поиска информации в социальных сетях. За первое полугодие 2026 года специализированная техника для исследования цифровых следов использовалась следователями почти 49 тыс. раз.
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