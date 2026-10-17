Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Володин назвал киевского лидера предавшим свое прошлое козлом отпущения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский предал память боровшегося с фашизмом деда и превратился в козла отпущения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос журналиста в Брюсселе о том, не считает ли он себя козлом отпущения для президента США.
«Козлом он стал давно, когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет», – заявил Володин.
Политик напомнил, что дед Зеленского Семен Иванович всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом и был награжден двумя орденами Красной Звезды, а его прадед и три брата деда стали жертвами Холокоста. Спустя несколько десятков лет их внук создал на Украине неонацистский режим, поклоняющийся бандеровцам, которые в годы войны погубили миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов и представителей других национальностей.
В настоящее время на Всебратском кладбище в Кривом Роге недалеко от могилы деда Зеленского хоронят боевиков, убивающих мирных граждан, женщин, детей и стариков, отметил спикер Госдумы. Уйти от ответственности за предательство и совершенные преступления не получится, а дальше ситуация для Зеленского будет только хуже, заключил Володин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин назвал Украину концлагерем во главе с Зеленским.
Кроме того, президент Владимир Путин заявил, что дед Зеленского переворачивается в гробу из-за героизации нацистов.
Напомним, боевиков нацбатальона «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) похоронили на одном кладбище с дедом украинского лидера.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ