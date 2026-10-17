Tекст: Дмитрий Зубарев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос журналиста в Брюсселе о том, не считает ли он себя козлом отпущения для президента США.

«Козлом он стал давно, когда отрекся от своего прошлого и предал тех, благодаря кому он сегодня живет», – заявил Володин.

Политик напомнил, что дед Зеленского Семен Иванович всю Великую Отечественную войну боролся с фашизмом и был награжден двумя орденами Красной Звезды, а его прадед и три брата деда стали жертвами Холокоста. Спустя несколько десятков лет их внук создал на Украине неонацистский режим, поклоняющийся бандеровцам, которые в годы войны погубили миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов и представителей других национальностей.

В настоящее время на Всебратском кладбище в Кривом Роге недалеко от могилы деда Зеленского хоронят боевиков, убивающих мирных граждан, женщин, детей и стариков, отметил спикер Госдумы. Уйти от ответственности за предательство и совершенные преступления не получится, а дальше ситуация для Зеленского будет только хуже, заключил Володин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Володин назвал Украину концлагерем во главе с Зеленским.

Кроме того, президент Владимир Путин заявил, что дед Зеленского переворачивается в гробу из-за героизации нацистов.

Напомним, боевиков нацбатальона «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация) похоронили на одном кладбище с дедом украинского лидера.