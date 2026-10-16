«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Искусственный интеллект начал проводить опыты по физике
Ученые из Йельского университета в США начали использовать искусственный интеллект для круглосуточного проведения экспериментов с лазерами без участия человека.
Специалисты адаптировали алгоритмы машинного обучения для самостоятельной постановки и проведения лабораторных исследований в области физики, пишет NewScientist. По словам сотрудника Йельского университета Джона Суса, современные нейросети показывают точность до 94% при решении корректно сформулированных физических задач.
«Я думаю, что с любой четко определенной задачей, даже если она очень сложная, ИИ справится очень хорошо – возможно, лучше лучших экспертов», – заявил Сус. При этом он усомнился в способности программ полностью заменить теоретиков в творческом процессе создания новых моделей.
Коллега Суса Логан Райт привел в пример установку, в которой нейросеть управляет лазерными импульсами, воздействующими на атом рубидия. За ночь алгоритм способен выполнить объем работы, на который у обычного лаборанта ушла бы неделя. Ученый отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет планировать эксперименты, смысл которых будет недоступен человеческому пониманию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов. В прошлом месяце ведущие математики мира заявили об угрозе науке из-за развития таких алгоритмов. В прошлом году профессор Аузан сравнил внедрение искусственного интеллекта в образование с торфяным пожаром.