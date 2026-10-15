Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Российские борцы выиграли четыре медали на молодежном чемпионате мира
Российские борцы греко-римского стиля завоевали четыре медали на молодежном ЧМ
Российские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на проходящем в США молодежном чемпионате мира, став третьими в командном зачете.
Спортсмены из России заняли третье место в зачете турнира по греко-римской борьбе, набрав 105 баллов, передает РИА «Новости».
Лучшей стала сборная Ирана со 119 баллами, спортсмены которой завоевали три золотые награды.
Али Ильясов стал серебряным призером в весовой категории до 130 кг, уступив в финальной схватке представителю Китая Вэньхао Цзяну. Бронзовые медали завоевали Малик Гигиев (до 55 кг) и Игорь Пунченко (до 63 кг). Днем ранее золото завоевал Эрзу Закриев (до 67 кг).
Молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 18 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский борец Эрзу Закриев завоевал золото молодежного чемпионата мира.
В мае российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном.
В апреле россиянин Магомед Магомедов выиграл чемпионат Европы по вольной борьбе.