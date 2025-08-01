Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.29 комментариев
Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму
Четыре года колонии общего режима получил житель Приамурья за публикацию призывов к терроризму и экстремизму в мессенджере Telegram.
Жителя Приамурья приговорили к четырем годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области, передает РИА «Новости». По информации ФСБ, мужчина размещал соответствующие призывы в мессенджере Telegram.
В 2024 году в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 Уголовного кодекса России. Эти статьи предусматривают ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также за публичное оправдание терроризма или пропаганду экстремизма.
«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда амурчанин признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении регионального управления ФСБ.
Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле подростка осудили за диверсию и государственную измену. ФСБ задержала сотрудника надзорного органа по подозрению в госизмене. В Керчи жителя задержали по обвинению в государственной измене.