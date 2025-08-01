Жителя Приамурья осудили за призывы к терроризму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жителя Приамурья приговорили к четырем годам колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба УФСБ России по Амурской области, передает РИА «Новости». По информации ФСБ, мужчина размещал соответствующие призывы в мессенджере Telegram.

В 2024 году в отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части второй статьи 205.2 и части второй статьи 280 Уголовного кодекса России. Эти статьи предусматривают ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также за публичное оправдание терроризма или пропаганду экстремизма.

«Приговором 1-го Восточного окружного военного суда амурчанин признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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