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В Татарстане стартовал образовательный проект для поисковиков
На острове Вертолетный Спасского района Татарстана состоялось торжественное открытие XI Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт».
В мероприятии приняли участие около 200 поисковиков из 20 регионов России, включая Астраханскую область и Красноярский край, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Церемония собрала представителей Государственного Совета Татарстана, руководителей федеральных и региональных патриотических организаций.
С приветственным словом выступили федеральный инспектор по РТ Александр Окатьев, депутат Госсовета РТ и исполнительный директор Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ Тимур Камалетдинов, председатель Совета Региональной общественной Молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.
«Все эти годы поисковики на местах боев занимаются установлением и увековечением имен погибших, возвращая им не просто имена людей, но и память. Вместе с ней возвращается правда нашей истории – правда, которую никто не переделал и не переписал под чьи-либо интересы. И именно эта правда позволяет нам сегодня противостоять оголтелой русофобии со стороны наших недругов», – заявил Окатьев.
Лучшие поисковики были награждены благодарственными письмами председателя Госсовета Татарстана за вклад в молодежную политику и медалями «За отличие в Поисковом движении Республики Татарстан». Камалетдинов подчеркнул, что «Поисковый фронт» – это не просто школа, а поле настоящей памяти.
Программа школы рассчитана до 12 июля и включает десятки лекций, практических занятий и встречи с экспертами по военно-исторической работе. В этом году особый акцент делается на применение современных технологий в поисковой работе – онлайн-карт, баз данных и молекулярно-генетических методов идентификации.
Организатором выступает региональное объединение «Отечество» при поддержке властей Татарстана и федеральных структур. Коноплев отметил, что обучение нацелено не только на поиск останков, но и на восстановление имен погибших и увековечивание их памяти.