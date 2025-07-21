Суд в Индии отменил приговоры по делу о взрывах в Мумбаи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Высокий суд Бомбея в Индии отменил приговоры 12 осужденным по делу о взрывах в пригородных поездах Мумбаи в 2006 году, сообщает ТАСС.

Суд заявил: «Обвинению совершенно не удалось доказать вину обвиняемых. Трудно поверить, что обвиняемые совершили преступление. Следовательно, их обвинительные приговоры отменены».

Отмена касается смертных приговоров для пяти человек и пожизненных сроков для семи других. Всех их постановлено немедленно освободить, если они не причастны к другим уголовным делам. Прокурор настаивал, что доказательства были убедительны, но апелляция была отклонена из-за сомнений в надежности ключевых свидетельств.

Адвокаты обвиняемых отмечали, что признания были даны под пытками – а значит, не могли быть приняты судом. За 19 лет разбирательств допрошены сотни свидетелей, а материалы дела заняли более 5,5 тыс. страниц. Всего по делу задержали 13 человек, один из которых скончался в тюрьме.

Семь взрывов произошли на западной железнодорожной линии Мумбаи вечером 11 июля 2006 года. Тогда погибли 209 человек, еще более 820 получили ранения. В 2015 году пятеро подсудимых были приговорены к смертной казни, остальные – к пожизненному заключению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро виновных в осуществлении терактов в поездах близ Мумбаи в 2006 году были приговорены к смертной казни. Семеро осужденных получили пожизненные сроки. Полиция задержала подозреваемых в подготовке теракта в Мумбаи. Индия предоставила США свидетельства причастности спецслужб Пакистана к подготовке терактов в Мумбаи.