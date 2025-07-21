Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.13 комментариев
Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.13 комментариев
Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».3 комментария
Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
На турецких пляжах Коньяалты в Анталье, в курортном районе Датча, у города Мугла и в акватории Мраморного моря стали все чаще замечать агрессивных, нападающих на людей, акул, пишет Hurriyet.
«Два вида акул – Centrophorus uyato и Echinorhinus brucus, которые в нормальных условиях обитают в водах глубиной более 200 метров или даже в районах Мармарского моря, но на глубине более 1 тыс. метров», – сообщил доктор наук, ихтиолог и консультант по хрящевым рыбам WWF-Турция (Фонд охраны дикой природы) Хакан Кабасакал.
Он напомнил, что Мраморное море полузамкнутая экосистема, в которую ежедневно направляются отходы жизнедеятельности тысяч людей, живущих на его берегах.
«Помимо городов, в окрестностях моря наблюдается интенсивная индустриализация, особенно на побережье Измитского залива. Кроме того, воды, содержащие пестициды и удобрения, которые попадают в ручьи с сельскохозяйственных угодий вокруг ручьев, в конечном итоге попадают в Мармарское море», – пояснил он газете Hurriyet.
По данным Статистического управления Турции на 2021 год, 28% населения Турции (около 24 млн человек) проживает в семи провинциях, расположенных на берегу Мраморного моря.
От поверхности до самой глубокой (яма Чинарджик около 1390 м) области Мармарского моря значения растворенного кислорода отслеживались в течение многих лет. Теперь в некоторых регионах начинает формироваться аноксия, что означает «нулевой кислород». В феврале 2024 года в восточной части моря аноксия была заметна на уровне 375 метров.
«Из-за ухудшения условий окружающей среды, особенно из-за оскудения донных вод кислородом, мы обнаружили, что фауна хрящевых рыб в восточной части Мармарскогго моря сократилась до 11 видов», – сказал ученый.
Из-за снижения кислорода в морской воде акулы и скаты идут на мелководье, где отдыхают люди. Кроме того, другие морские животные, бывшие когда-то кормом для них, уходят в другие моря, и им приходится искать еду на новых территориях.
Кабасакал допустил, что насыщенность воды кислородом в Мраморном море может достичь нормы в течение 6 лет, если антропогенные и наземные загрязняющие факторы, будут снижены хотя бы на 40%, но гарантии того, что местная экосистема полностью восстановится, нет.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, по статистике, наибольшее число страховых случаев с россиянами связано с массовыми туристическими направлениями, включая Египет, Турцию и Таиланд.В июне в Уссурийском заливе Приморского края
акулы-мако, считающиеся опасными для человека, появились в июле из-за раннего прогрева воды до 22 градусов.
По данным следствия, ночью 18 июля на Аллее славы в парке имени Пилютова в Аше неизвестный в балаклаве и темной одежде ударил кувалдой по медиаэкрану мемориала, после чего скрылся в другом регионе, передает РИА «Новости».
В результате действий злоумышленника был причинен ущерб Дому культуры «Металлург» на сумму свыше 500 тыс. рублей. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, личность подозреваемого установлена – им оказался 40-летний местный житель.
Следователи отмечают, что злоумышленник вступил в преступный сговор через мессенджер с неизвестным лицом, действовавшим в интересах Украины. В ходе переписки они договорились о повреждении мемориального сооружения. Подозреваемого задержали в другом регионе России, расследование продолжается.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента с выставкой в Олонецком национальном музее.
Инцидент произошел в воскресенье утром в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает РИА «Новости». Пассажиры, ожидавшие вылета в Минеральные Воды, заблокировали посадку на рейс DP6911 авиакомпании «Победа». Они потребовали, чтобы представители перевозчика объяснили им причины задержки, поскольку по расписанию рейс должен был вылететь еще в субботу в 17:10 по московскому времени.
На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности аэропорта. Представители авиакомпании были вызваны к пассажирам для разъяснения сложившейся ситуации. По информации с табло, посадка на рейс DP6911 в Минеральные Воды началась только в воскресенье, 20 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили автоматизировать выплату компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов. Аэропорт Пулково прекратил временно прием и отправку рейсов по техническим причинам. Руководство Шереметьево пригрозило судом авторам слухов о нехватке ресурсов в аэропорту.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми изгнать духовного лидера Гарегина II из резиденции в Первопрестольном Эчмиадзине, передает ТАСС.
Он опубликовал обращение в своем телеграм-канале, где написал: «Мы сделаем это вместе. Будьте готовы». Также он вновь обвинил католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия.
Конституция Армении предусматривает отделение государства от церкви и запрещает вмешательство чиновников в церковные дела. Пашинян, в свою очередь, отметил, что вмешивается как верующий, а не как премьер-министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Никол Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп страны. Эксперты указывали на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении.
Иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, что привело к резкому увеличению числа путешественников, сообщает RT. По информации Telegram-канала SHOT, спрос на бронирование отелей вырос в несколько раз на зарубежных интернет-площадках. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней обходится гражданам Евросоюза в 517 евро на человека, а летний тур на десять дней стоит 695 евро. Причиной наплыва туристов названы более низкие цены и лучший сервис в России по сравнению с Европой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти оштрафовали туристов из Британии за фото, сделанные на границе с Калининградской областью России. Французский гражданин снес шлагбаум на польской границе, пытаясь попасть на российскую территорию. Польские города жаловались на ужесточение пограничного режима с Россией.
Российские войска нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, сообщает Telegram-канал МО. По данным ведомства, поражения были нанесены подразделениям механизированной бригады, штурмового полка и теробороны ВСУ в районах Мелового и Волчанска в Харьковской области. Потери украинской стороны оцениваются до 170 военнослужащих, также уничтожены танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике нескольких механизированных, десантно-штурмовых и беспилотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варачино, Храповщина, Юнаковка, Могрица, Садки и Кондратовка в Сумской области.
На направлении группировки «Запад» отмечено продвижение по переднему краю, а также поражение двух механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ и теробороны под Купянском, Петровским в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике. Потери украинских формирований составили более 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Подразделения группировки «Юг» сообщили об освобождении населенного пункта Белая Гора в Донецкой народной республике. В результате ударов по украинским войскам под Северском, Дроновкой, Закотным, Иванопольем, Платоновкой и Константиновкой в ДНР украинская сторона лишилась до 165 военнослужащих, танка, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия. Дополнительно уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, трех штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах ДНР и Днепропетровской области. Общие потери украинских сил составили до 450 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 17 автомобилей и семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские подразделения начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России также взяли под контроль населенный пункт Предтечино в ДНР.
Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс
«За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
«Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.
«Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.
«И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.
«По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.
Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.
Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».
Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.
В интервью изданию The Hill она подчеркнула, что «прошедшая неделя была поворотным моментом», передает РИА «Новости».
Ранее Steigan сообщил, что Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций.
Напомним, Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.
«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.
По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.
Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».
Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины
«Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.
«На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.
«Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.
«Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.
«Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.
«Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.
Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.
Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.
Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.
В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.
Пленный ВСУ Петр Климишевский поделился подробностями происходившего в подразделении, передает РИА «Новости». Он сообщил, что сразу намеревался сдаться, однако его сослуживцы сомневались, поскольку верили слухам о том, что российских военных пленные не интересуют. Однако пятеро из них поверили Климишевскому и добровольно сложили оружие, после чего вместе с ним сдались российским военным.
Климишевский отметил, что те, кто не решился сдавать оружие, попытались покинуть позиции, и были расстреляны своими же товарищами по ВСУ. Он заявил: «Когда я попал на позицию, у меня была мысль, что нужно сдаваться в плен. Мне на это ответили, что мы сдаваться не хотим, потому что русские в плен не берут, а обнуляют. Им кто-то об этом сказал... Те, кто меня услышали, пять человек, сдались со мной в плен».
Пленный также пояснил, что с самого начала не хотел воевать, но опасался последствий попытки бегства. По его словам, были случаи, когда военнослужащие, покинувшие позиции, больше не возвращались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заявили о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в ВСУ. Пленные также сообщили о принуждении восемнадцатилетних украинцев к заключению контрактов с армией. Украинские военные рассказали о случаях расстрелов отступающих заключенных бойцов ВСУ.
О повреждении контактной сети и задержках в движении пассажирских поездов сообщили в РЖД, передает ТАСС. По данным компании, в результате происшествия на станции Лихая 132 поезда, включая составы компаний ФПК и «Гранд сервис экспресс», вынуждены следовать с задержками от 33 минут до 15 часов. Поезда проходят место инцидента на сниженной скорости. Уже 37 поездов смогли прибыть в свои конечные пункты назначения.
Для поддержки пассажиров открыты дополнительные билетные кассы на 13 станциях, а информирование о ситуации ведется через СМС-рассылку. На основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог работает дополнительный персонал, организована раздача бутилированной воды. Пассажиры с детьми и пожилые люди могут воспользоваться комнатами матери и ребенка.
В РЖД подчеркнули: «Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов».
Компания «Гранд сервис экспресс» сообщила о задержке 20 поездов «Таврия», следующих в Крым и из Крыма, включая маршруты из Москвы, Петербурга и обратно. Задержки составляют от одного часа до 10 часов. Пассажирам, по возможности, предоставляется питание. Получить актуальную информацию о задержках можно по телефону горячей линии перевозчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области после падения обломков БПЛА задержались 75 поездов. РЖД отправили десять поездов через перегон Лихая – Замчалово. В РЖД сообщили о задержании более 50 поездов из-за падения обломков БПЛА на пути.
Власти США располагают доказательствами, позволяющими предъявить обвинения участникам сговора из администрации Барака Обамы на выборах 2016 года, передает РИА «Новости». Об этом заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News. Она отметила: «У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения».
Габбард добавила, что на следующей неделе США представят дополнительные данные, подтверждающие наличие сговора администрации Обамы, направленного на раздувание темы о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По ее словам, эти материалы могут пролить свет на фабрикацию обвинений против России уже после победы Дональда Трампа.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.
По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».
«Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.
Американский журналист Такер Карлсон высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина, заявив, что тот проделал грандиозную работу ради страны, передает ТАСС. В интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру Карлсон сказал: «Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России – работу, которая гораздо лучше, чем любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается».
Карлсон также раскритиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, обвинив ее в разрушении страны из-за миграционной политики, и назвал ее «преступницей». По его мнению, настоящими врагами немцев являются их собственные политики, а не российский президент.
Журналист подчеркнул, что если отвлечься от официальных сообщений и обратить внимание на реальные проблемы граждан, то можно увидеть, что массовая миграция и внутренние решения властей оказывают большее влияние на Германию, чем внешние угрозы.
Ранее Карлсон заявил, что США проиграли войну с Россией, а в процессе была разрушена Украина.