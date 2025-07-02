Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
В Москве произошло возгорание супермаркета, эвакуированы 40 человек
В центре столицы начался пожар на территории супермаркета, сообщили в среду в Главном управлении МЧС России.
Пожар начался на улице Старая Басманная, дом 24, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Возгорание началось в административной пристройке к жилому дому, где находится магазин «Евроспар».
На крыше пристройки проводились огневые работы, начал тлеть утеплитель в подкровельном пространстве. Из здания эвакуировались 40 человек, никто не пострадал, началось тушение.
В понедельник у одной из столичных гостиниц произошло возгорание после хлопка. Отмечалось, что причиной хлопка стала эксплуатация дизельного котла с нарушениями.