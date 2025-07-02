Эксперты спрогнозировали ухудшение торговых связей России и Азербайджана

Эксперты заявили о риске сокращения торговли России и Азербайджана из-за разногласий

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперты отмечают, что Азербайджан закупает у России нефть Urals – в 2024 году объем поставок составил 1,53 млн тонн, а собственную нефть Azeri Light экспортирует, получая дополнительную прибыль на разнице в ценах, передают «Ведомости».

Россия остается одним из самых важных рынков для азербайджанских овощей и фруктов. За последние годы товарооборот между странами вырос в полтора раза. За пять месяцев 2024 года объем торговых операций увеличился на 25% и достиг 2,16 млрд долларов.

Россия занимает третье место среди экспортных партнеров Азербайджана и второе по объему импорта. Основу российского экспорта в Азербайджан составляют топливо (24% за январь–апрель), драгоценные металлы (29%) и металлопродукция (7%). В обратном направлении Азербайджан поставляет в Россию фрукты, овощи (около половины всего экспорта в Россию в 2024 году) и пластмассы.

Экономист Кнобель отмечает, что Россия – критически важный рынок для Азербайджана, поскольку Европа и страны Персидского залива предъявляют более высокие требования к качеству продукции и имеют дорогую логистику, а внутренний рынок Азербайджана не способен поглотить весь объем экспорта. Потеря поставок из России, особенно топлива и удобрений, может привести к росту инфляции в Азербайджане на 1,5–2 процентных пункта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.