На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Воробьев раскрыл подробности ночной атаки дронов на Подмосковье
Минувшей ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников в разных районах Московской области, жертв среди населения нет, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, атаковавших округа Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск, уточнил Воробьев в своем Telegram-канале.
Большинство аппаратов были уничтожены до того, как смогли нанести серьезный ущерб.
В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Пострадали фасады и остекление двух частных домов в коттеджном поселке «Рязанцы» Сергиево-Посадского округа. В Солнечногорске, в деревне Марьино, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции еще одного частного дома.
На пострадавших участках работают все необходимые службы. По словам губернатора, властями будет оказана помощь жителям, чье имущество было повреждено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 17 на 18 июля средства ПВО уничтожили 73 украинских дрона. В Министерстве обороны заявили, что над Московским регионом было уничтожено 10 дронов.