Воробьев раскрыл подробности ночной атаки дронов на Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, атаковавших округа Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск, уточнил Воробьев в своем Telegram-канале.

Большинство аппаратов были уничтожены до того, как смогли нанести серьезный ущерб.

В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Пострадали фасады и остекление двух частных домов в коттеджном поселке «Рязанцы» Сергиево-Посадского округа. В Солнечногорске, в деревне Марьино, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции еще одного частного дома.

На пострадавших участках работают все необходимые службы. По словам губернатора, властями будет оказана помощь жителям, чье имущество было повреждено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с 17 на 18 июля средства ПВО уничтожили 73 украинских дрона. В Министерстве обороны заявили, что над Московским регионом было уничтожено 10 дронов.