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    Попытка Китая улучшить отношения с ЕС провалилась
    Стало известно условие Трампа для введения новых санкций против России
    Переводчицу Еврокомиссии на встрече с Зеленским заподозрили в шпионаже
    Франция задержала баскетболиста Касаткина по запросу США
    США возобновили поставки вооружений на Украину
    Трамп назвал запрошенную Украиной батарею Patriot «дорогой и редкой»
    Лавров и Рубио запланировали встречу в Куала-Лумпуре
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    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано, или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    19 комментариев
    10 июля 2025, 09:05 • Новости дня

    Оппозиция Армении заявила об обысках в домах двух политиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Армении прошли обыски у представителя парламента от оппозиции и руководителя аппарата партии «Дашнакцутюн», сообщили представители оппозиционного движения.

    Правоохранительные органы Армении провели обыски в домах депутата парламента Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ваагна Матиняна, передает ТАСС.

    По информации оппозиционной структуры, действия силовиков начались с самого утра. Как заявили в Верховном органе АРФД, «с раннего утра правоохранительные органы вновь вторглись в дома членов АРФД. В настоящее время обыски проводятся в домах депутата НС РА Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа АРФД Ваагна Матиняна». Причины обысков в заявлении не уточнялись. Представители властей ситуацию официально пока не комментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Премьер-министр Никол Пашинян начал разрушать одну из главных исторических скреп страны – Армянскую Апостольскую Церковь. Эксперты отмечали попытки Пашиняна силой подавить массовое недовольство среди населения Армении.

    9 июля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    Рогов рассказал о смелом броске российских бойцов по дну Каховского водохранилища
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Это позволило развить наступление на Каменское. Причем российские военные смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни, где также завязались бои, рассказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области.

    «Каменское – это очень непростой с точки зрения географии населенный пункт. Он находится на берегах Днепра и разделен рекой Янчекрак. Кроме того, речь идет о сплошном укрепрайоне, где ВСУ выстроили глубокоэшелонированную оборону», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Впрочем, российские бойцы вновь проявили смекалку, как это было, например, с операцией «Поток». «Наши ребята совершили марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Местами оно сухое. Но есть участки с илом и грязью, где можно увязнуть – это было проблемой. Военнослужащие ВС России справились хорошо», – подчеркнул собеседник.

    По его словам, это позволило развить наступление на севере Каменского. «Причем в боях за северную часть села российские военные – меньшей численностью, чем противник – смогли дойти по берегу Днепра до следующего населенного пункта Плавни», – указал Рогов.

    «Таким образом, давление на группировку ВСУ оказывалось не только с юга, как это классически происходит на Запорожском участке фронта. Противник не выдержал и бежал из Каменского. Сейчас там идет зачистка», – добавил член ОП. Освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью, отметил собеседник.

    «Противник удерживает еще Степногорск. Армия России накрывает его ФАБами и артиллерией. На этом участке у ВСУ выстроена основательная линия обороны. Также подтянуты подкрепления, включая спецподразделения ГУР и иностранных наемников. Кроме того, украинские военные используют колоссальное количество ударных дронов, пытаясь таким образом не допустить ближнего боя с нашими военными. Нам предстоит серьезная работа», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из Каменского в Запорожской области. По информации Рогова, противник отступил в сторону Степногорска. Как отмечает РИА «Новости», ранее ВС России водрузили в центре Каменского российский триколор.

    Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва – Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

    Военный корреспондент Алексей Гавриш сообщил, что на Запорожском направлении впервые за долгое время ужесточились бои, а линия фронта заметно растягивается. «Наша армия начала свое движение на этом участке фронта. Активно используются FPV-дроны, активно используется воздушная разведка, артиллерия. И наши бойцы небольшими группами прощупывают вражескую оборону», – сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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    9 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    Школы Британии запретили девочкам носить юбки
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    В ряде образовательных учреждений Британии с осени девочкам запретили носить юбки, объясняя это равенством полов и снижением расходов семей.

    Новые рекомендации Министерства образования страны указывают, что форма должна быть доступнее для семей, а отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку на родителей. При этом отмечается, что ношение брюк способствует равенству полов, передают«Аргументы и факты».

    Все учебные заведения Northern Education Trust в северо-восточной Англии уже объявили о введении такого запрета. Это решение вызвало недовольство среди родителей, которые подчеркивают, что закон не запрещает носить юбки, а Минобр только рекомендует изменения формы.

    Издание приводит слова одной из матерей: «Многие девушки предпочитают носить юбки, чтобы выразить свою гендерную идентичность. Это возмутительное женоненавистничество».

    Министерство образования в ответ на критику родителей отметило, что ограничение брендированных товаров в школьной форме помогает снизить расходы семей, а школы вправе сами решать, следовать ли этим рекомендациям. Однако родителям теперь придется приобретать дополнительные брюки, сшитые на заказ.

    В ведомстве подчеркнули, что переход на брюки способствует равенству и делает одежду более практичной для учебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России впервые утвердили ГОСТ с требованиями к школьной форме, но это не означает введение единой школьной формы в стране.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 18:28 • Новости дня
    Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию

    Россельхознадзор ввел запрет на ввоз азербайджанских молочных продуктов

    Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Ввоз молочных продуктов от двух азербайджанских компаний в Россию будет полностью прекращен с 11 июля из-за отказа в инспекции предприятий.

    Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России всей молочной продукции, произведенной азербайджанскими компаниями ООО «ALLBUY» и ООО «MILK PRODUCTS», передает «Комсомольская правда». Запрет вступит в силу 11 июля  и распространяется на все виды молочных товаров этих фирм.

    Ведомство объяснило решение тем, что Азербайджан отказал Россельхознадзору в проведении инспекции на предприятиях и не проявил интереса к дальнейшим поставкам в Россию. Ранее российская служба направила азербайджанским компетентным органам информацию о готовности провести проверку для контроля за соблюдением законодательства ЕАЭС и устранения ранее выявленных нарушений.

    В сообщении отмечается, что представители азербайджанских компаний уведомили, что не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции на российский рынок, что и послужило основанием для введения ограничений.

    Ранее Россельхознадзор заявил о росте фитосанитарных нарушений в продукции из Турции. А на границе Казахстана и России у КПП «Сырым» возле Оренбургской области инспекторы обнаружили фуру с крупной партией яиц, у которой отсутствовали обязательные ветеринарные документы,

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    9 июля 2025, 12:23 • Новости дня
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    Эстония пригрозила заблокировать пакет санкций ЕС против России
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстония может заблокировать принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, если в нем не сохранится пункт о снижении максимальной цены на российскую нефть, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

    «У нас очень четкая позиция: снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. В этом вопросе у нас очень твердая позиция», – заявил министр, его цитирует гостелерадио ERR, передает ТАСС.

    Он напомнил, что изначально снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель было заложено в проекте Еврокомиссии. Однако сейчас обсуждается возможность исключения этой меры из итогового варианта документа.

    На прошлой неделе Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Словацкий премьер Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

    Ранее президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку.

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    9 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    Дипслужба ЕС вызвала посла Китая из-за инцидента в Красном море
    @ Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская внешнеполитическая служба вызвала посла Китая после того, как Берлин обвинил китайский военный корабль в нацеливании лазером на немецкий самолет, участвующий в миссии Aspides.

    Об этом журналистам сообщил представитель службы ЕС Анвар аль-Ануни, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «использование китайскими военными лазера для прицеливания по немецкому самолету, патрулирующему Красное море в рамках миссии ЕС Aspides, опасно и неприемлемо». По его словам, действия китайских военных поставили под угрозу экипаж и помешали выполнению поставленных задач.

    Ранее министерство иностранных дел Германии обвинило китайских военных в использовании лазера для нацеливания на самолет ВВС ФРГ во время операции Aspides в Красном море.

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    9 июля 2025, 15:11 • Новости дня
    В здании МИД произошла авария

    В МИД объяснили шум на брифинге Захаровой аварией и работой пожарной системы

    В здании МИД произошла авария
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время брифинга спикера МИД России Марии Захаровой был зафиксирован продолжительный посторонний шум, причиной которого стала авария в здании дипведомства.

    Причины фонового шума во время брифинга Захаровой разъяснил источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России, передает ТАСС.

    По его словам, авария произошла в первом корпусе здания министерства и привела к подтоплению подвальных помещений.

    В результате запуска автоматических систем пожаротушения в здании появился посторонний шум, который был слышен во время онлайн-конференции. Он продолжался около 20 минут, когда Захарова отвечала на вопросы журналистов.

    «Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», – сказал собеседник издания.

    В феврале Захарова выразила недовольство из-за многочисленных звонков от журналистов CNN во время ее брифинга, отметив, что у нее «уже нагрелась трубка».

    В ноябре Захарова рассказала о телефонном звонке, который получила во время еженедельного брифинга.

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    9 июля 2025, 11:37 • Новости дня
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    Мерц: Дипломатические пути решения конфликта на Украине исчерпаны
    @ IMAGO/Stefan Zeitz Photography/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

    Выступая в Бундестаге, он выразил мнение, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о невозможности завершить СВО политико-дипломатическим путем. При этом он высказал мнение о приоритетности дипломатических путей решения задач специальной военной операции, отметив важность политических инструментов.

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    9 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    Кремль усомнился в подлинности угроз Трампа «разбомбить» Москву
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле не знают, являются ли сообщения об угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву и Пекин фейком или правдой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации. Мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики Трампа, подчеркнул Песков. Он добавил, что президент США известен использованием жестких выражений.

    Кроме того, Песков прокомментировал информацию о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и Трампом, когда последний не возглавлял США. По словам Пескова, таких разговоров не было, и он предложил за разъяснениями обратиться в Белый дом.

    Песков также отметил, что между Вашингтоном и Москвой нет разногласий по поводу политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, «здесь нет разногласий, здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро».

    Ранее телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

    Комментарии (23)
    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

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    9 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России
    Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России
    @ azmosobl.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют из России, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники, Ибрагимов должен покинуть страну ближайшим рейсом из московского аэропорта Шереметьево. Его депортация проходит в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, передает Газета.Ru.

    Ранее лидера азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России, он вскоре намерен уехать из страны.

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    9 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией

    Пекин призвал фон дер Ляйен не вмешиваться в отношения России и Китая

    Пекин ответил на требование фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Россией
    @ Andy Wong/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин отверг требования главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что взаимодействие между странами не является угрозой для других государств.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала на брифинге слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала Пекин сократить сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    «Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», – заявила она.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС – КНР потребовала от Китая изменить подход к поддержке России и открыть внутренний рынок для европейских компаний.

    Издание The New York Times писало, что Европейский союз оказался в сложной ситуации между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами и Китаем.

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    9 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    Дипломат Мирошник указал Трампу на преступные удары Украины по Курску и Рыльску
    @ vk.com/sledcomru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев, теряя десятки километров ежесуточно, прибегает к запрещенным методам ведения войны. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее украинские беспилотники атаковали городской пляж в Курске. Противник также ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы.

    «За минувшие сутки в результате преднамеренных и преступных действий Киева только на территории Курской области, по предварительным данным, пострадали 13 человек. Из них трое погибли», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. По его словам, противник, нанося удары по невоенным объектам, пытается посеять панику и страх среди россиян.

    «ВСУ «проседают» на поле боя, теряя десятки километров ежесуточно. Кроме того, они ощущают фантомные боли после катастрофического для них поражения в российском приграничье. В этих условиях украинская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, прибегает к запрещенным методам. Все для того, чтобы оказать влияние на внутреннюю повестку России и создавать неприемлемые условия для жизни людей», – пояснил собеседник.

    «Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом. Но крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами киевского руководства и их, говоря на сленге, «крышей», которая блокирует расследования и поставляет оружие. Более того, они же стремятся построить виртуальную картинку «страдающей» Украины», – добавил Мирошник. Он призвал Дональда Трампа, который обещает ВСУ «оборонительное» вооружение, и остальных западных лидеров ответить себе на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева.

    «Кроме того, населению западных стран необходимо четко понимать: когда офис Владимира Зеленского клянчит оружие, то делает это в том числе для дальнейшего нанесения ударов по российским гражданским объектам, местам массового посещения, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора, в чем мы лишний раз убедились за последние сутки на примере Курской области», – подчеркнул дипломат.

    «Россия ответит на преступления противника. При этом наши бойцы ударят не по гражданским объектам, а по военным, максимально ослабляя возможности ВСУ. А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона. Она предпринимает действия, которые неприемлемы для цивилизованных стран», – заключил Мирошник.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе беспилотника ВСУ по городскому пляжу в Курске. Погибли три человека, один из них – сотрудник Росгвардии, который в момент происшествия оказывал помощь людям. Глава региона пообещал представить его к государственной награде.

    Еще семь человек пострадали, в том числе пятилетний мальчик. Очевидцы рассказали, что во время атаки ребенок закрывал собой маму. Он находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Еще один раненый в момент удара шел мимо пляжа. Он услышал крики людей и бросился им на помощь – в этот момент взорвался боеприпас.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по инфекционному корпусу Рыльской больницы и зданию скорой помощи в Курской области. В результате пострадали два человека: у 30-летней женщины резаная рана груди, в состоянии средней степени тяжести ее отправили в областную больницу. У второй женщины диагностировали ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого колена.

    В результате удара дрона пострадало остекление зданий, загорелась кровля. Еще один пожар произошел в административном здании ЗАО «Агрофирма Рыльская» (входит в кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры»), которое также подверглось атаке БПЛА.

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    9 июля 2025, 18:43 • Новости дня
    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию

    Глава Уральской торговой палаты завил о прибытию миллиона индийских рабочих в Россию

    В УТПП заявили о планах привлечь 1 млн индийских рабочих в Россию
    @ David Talukdar/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение этого года на предприятия металлургии и машиностроения России планируют привлечь около 1 млн рабочих из Индии по межгосударственной договоренности.

    Ожидается, что в Россию прибудет до 1 млн трудовых мигрантов из Индии, сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью Ura.ru. Он сослался на заявление посла Индии в России. Среди регионов, куда будут направлены иностранные специалисты, указана Свердловская область.

    По словам Беседина, нехватка рабочей силы на промышленных предприятиях региона будет восполняться за счет привлечения мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. В нынешнем году заключена договоренность о поставке порядка одного миллиона рабочих, включая сотрудников, которые направятся в Свердловскую область.

    Глава УТПП отметил, что промышленным предприятиям региона необходимы квалифицированные сотрудники из-за планируемого увеличения производства. Он подчеркнул, что трудоустройство такого количества мигрантов, в первую очередь для металлургических и машиностроительных предприятий, станет значимой и сложной задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму поступил законопроект о выдворении мигрантов из России за мелкое хулиганство. Иностранцы в эксперименте по регистрации через приложение в столице будут сниматься с учета, если их геолокация не фиксируется три дня.

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    9 июля 2025, 16:01 • Новости дня
    Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
    Силовики пришли с обысками к главе Михайловского театра и МХАТ Кехману
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники силовых ведомств провели обыски у художественного руководителя Михайловского театра и генерального директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана.

    После встречи с представителями СК и МВД Кехман был доставлен в Следственный комитет России. Официально его статус пока не озвучен, но речь идет о возможном задержании, передает «Фонтанка».

    Следствие подозревает Кехмана в растрате в особо крупном размере, что квалифицируется по части 4 статьи 160 УК РФ. Основанием для уголовного дела стали контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТа. Масштаб работ и суммы контрактов не называются, но следователи считают ущерб значительным.

    Силовики заинтересовались деятельностью Кехмана сразу после его возвращения из-за границы. В операции принимали участие сотрудники центральных аппаратов Следственного комитета и экономической безопасности МВД. Реконструкция старой сцены МХАТа длится уже несколько лет, а открытие запланировано на октябрь 2025 года.

    Напомним, Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину.

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    9 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    По военным аэродромам Украины нанесен групповой удар «Кинжалами»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на среду ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты в итоге были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов. Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 135 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и 226 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 477 беспилотников,  614 ЗРК, 24 167 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 891 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины.

    Накануне ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК.

    Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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