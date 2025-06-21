В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.0 комментариев
Сечин заявил о росте роли России в энергобезопасности мира
Сечин оценил зависимость мировой энергобезопасности от России, Ирана и Венесуэлы
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели ПМЭФ заявил, что энергобезопасность мира напрямую зависит от поставок жидких углеводородов из России, Венесуэлы и Ирана.
Он пояснил, что данные страны занимают треть мировых запасов жидких углеводородов и обеспечивают 15% мировой добычи. По словам Сечина, без ресурсов этих государств невозможен переход к новому облику мировой энергетики, передает ТАСС.
Сечин также отметил, что, по расчетам МВФ, в 2025 году Саудовская Аравия сможет сбалансировать бюджет только при цене нефти выше девяноста долларов за баррель. Он подчеркнул, что для баланса бюджетов многих стран-производителей нефти требуется стоимость сырья существенно выше текущих уровней.
Кроме того, Сечин сообщил, что за четыре года Россия более чем в шесть раз увеличила объем поставок мазута и вакуумного газойля в Саудовскую Аравию.
Он отметил, что после введения санкций против России импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять энергетические потребности без снижения уровня экспорта нефти.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.