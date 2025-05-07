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    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилот и офицер успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которое израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

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    6 мая 2025, 13:18 • Новости дня
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    Юшков назвал «запугиванием» заявление Трампа о виновных в подрыве «Северных потоков»
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дональда Трампа о том, что он способен назвать ответственных за подрыв трубопроводов «Северный поток», может оказаться элементом давления как на Европу, так и на элиту Демпартии. Однако до реального объявления виновных дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.

    «Дональд Трамп – эмоциональный и эпатажный человек. Его заявление по "Северным потокам" вызывает целый ряд вопросов. В частности, непонятно, кого именно готов будет назвать глава Белого дома: исполнителей или заказчиков терактов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Если речь пойдет о первых, то американский лидер может "сдать" европейцев или украинцев», – считает собеседник. Причем, признаки причастности Европы к произошедшему веские: например, взрывы произошли в акватории Дании и Швеции, где до этого проходили некие учения.

    «Я допускаю, что могли быть использованы европейские ресурсы для минирования газопроводов. На этом фоне заявление президента США выглядит как элемент давления на европейцев. Не исключено, что таким образом Трамп пытается вынудить их пойти на уступки в рамках торговых сделок», – допустил аналитик.

    Если же речь пойдет о заказчике, то главе Белого дома предстоит раскрыть роль прошлой администрации Соединенных Штатов. По мнению Юшкова, в этом случае цель заявления американского президента – надавить на элиту Демпартии, чтобы что-то «выторговать».

    «То есть Трамп прямо дает понять демократам, что может рассказать об их преступлении. Такое откровение спровоцирует международный скандал. Да, некоторые представители ЕС все равно поддержат теракт. Например, глава МИД Польши Радослав Сикорский уже благодарил США», – рассуждает специалист.

    Но так или иначе, до объявления причастных дело вряд ли дойдет, считает собеседник. «Заявление Трампа – это инструмент давления, вопрос лишь в том, кого запугивает глава Белого дома. Хотя он и не станет никого раскрывать, на самого американского лидера может усилиться поток вопросов – как со стороны журналистов, так и со стороны Москвы», – заключил Юшков.

    Дональд Трамп заявил, что без расследования сможет узнать, кто взорвал «Северные потоки». Журналисты в Белом доме его спросили, рассматривает ли Вашингтон возможность начать расследование произошедшего.

    «Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам [это], не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», – ответил президент США. Трамп также подтвердил, что, как и ранее, отвергает вину России.

    Американский лидер напомнил, что в ходе первого срока пребывания в Белом доме (в 2017-2021 годах) он активно выступал против строительства «Северных потоков». «Однако я был тем, кто «взорвал» его [трубопровод] изначально, потому что я не позволил его построить. А затем, когда пришел Джо Байден, он позволил его построить», – посетовал он.

    Ранее издания Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD провели собственные расследования, по результатам которых назвали причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве – Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест последнего, передавало в августе 2024 года агентство РИА «Новости».

    Напомним, ФСБ квалифицировала подрыв «Северных потоков» как акт международного терроризма. Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности украинских активистов. По мнению президента России, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    Трамп счел неподходящим момент для возможного возвращения России в G7
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешний момент является неподходящим для возвращения России в G7, заявил президент США Дональд Трамп, раскритиковав исключение России из «Большой восьмерки».

    Президент США ответил отрицательно на вопрос, может ли пригласить Россию вновь стать участником G7. Он заявил, что «сейчас неподходящее время», передает РИА «Новости».

    При этом он раскритиковал решение исключить Россию из G8: «Если бы Россия была в составе G8, если бы Россия была в ней, я думаю, что сейчас, вероятно, не было бы этой нелепой, смертоносной войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заблокировали антироссийское заявление G7 в апреле. Ранее Трамп предлагал вернуть Россию в G7. МИД России заявлял, что у России исчезло желание присоединяться к G7.

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    6 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Трамп анонсировал важное заявление 8 или 9 мая

    Трамп пообещал объявить позитивные новости до поездки на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пообещал сделать важное и позитивное заявление «по очень важной теме» 8 или 9 мая.

    В разговоре с журналистами в Белом доме Трамп сообщил, что объявление состоится до его деловой поездки на Ближний Восток, передает ТАСС.

    «Я думаю, что до этого мы сделаем очень, очень большое объявление. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет, и оно очень позитивное», – подчеркнул Трамп. Он добавил, что новость не обязательно будет касаться сферы торговли.

    По его словам, объявление «по очень важной теме». будет сделано перед отъездом на Ближний Восток.

    Трамп подчеркнул, что это будет одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной тем.

    Президент США в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    6 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достигнуто соглашение о прекращении огня и нападений между шиитским движением «Ансар Аллах» и США, что коснется судоходства в Красном море.

    Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По его словам, после обсуждений между Оманом, США и представителями хуситов в Сане стороны согласовали условия прекращения огня.

    В соглашении указано, что ни одна из сторон не будет совершать нападения на другую, включая атаки на американские суда в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Это должно обеспечить свободу морского судоходства и стабильный поток международных торговых перевозок.

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о намерении атаковать суда, перевозящие нефть из США, начиная с 17 мая в ответ на военную операцию.

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    7 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    США собрались переименовать Персидский залив
    США собрались переименовать Персидский залив
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США, пишет Associated Press.

    О планах президента Дональда Трампа объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский залив на следующей неделе сообщили два американских чиновника, передает Associated Press.

    По данным издания, Трамп намерен сделать заявление во время своей поездки в Саудовскую Аравию. Арабские страны долгое время настаивали на изменении географического названия, в то время как Иран подчеркивает свои исторические права на этот водоем.

    В американских военных документах название «Аравийский залив» применяется уже несколько лет. В то же время карты Google в США указывают оба названия, а Apple Maps использует только «Персидский залив».

    В Иране вопрос названия залива вызывает сильный общественный резонанс, так как многие воспринимают его как часть национального наследия.

    Издание подчеркивает, что США могут изменить название для собственных нужд, однако международные организации и другие страны сохраняют право использовать традиционное обозначение.

    Напомним, в начале 2025 года Белый дом инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость. Позднее Google Maps переименовал Мексиканский залив.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США начали великую географическую войну.

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    6 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ раскрыли перехват разведкой крупной партии заминированных пейджеров

    Turkiye: Нацразведка Турции перехватила партию заминированных пейджеров в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Спустя несколько дней после ливанских взрывов в сентябре 2024 года спецслужбы Турции обнаружили крупную партию заминированных пейджеров на стамбульской таможне.

    Национальная разведывательная организация (MIT) Турции получила информацию о том, что пейджеры, аналогичные тем, что использовались во время сентябрьских взрывов в Ливане в 2024 году, будут отправлены из Стамбула и срочно развернула операции в портах и аэропортах, что помогло перехватить партию заминированных устройств, пишет газета Turkiye.

    «Выяснилось, что 300 тыс. пейджеров и 710 зарядных устройств со взрывными устройствами той же марки и модели, что и указанные пейджеры, были обнаружены на радаре MIT в аэропорту Стамбула, когда их собирались отправить в Ливан, всего через несколько дней после взрывов», – говорится в статье.

    За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в аэропорт Стамбула прибыли четыре грузовых контейнера компании SMT Global Logistics Limited грузовым самолетом Гонконг – Стамбул. В них находилась 61 коробка массой 850 кг, которую планировали отправить в Ливан 27 сентября.

    При проверке груза, который был маркирован как «измельчитель пищевых продуктов», было обнаружено 300 026 коробок с пейджерами Gold Apollo 924 R3 GP с частотой 450-470 МГц и зарядных кабелей, 710 единиц зарядных устройства для настольных радиостанций с надписью Desktop Charger BC-144N, а также кабели и аккумулятор.

    В ходе криминалистической экспертизы пейджеров было обнаружено вещество, которое эксперты оценили как «взрывчатое вещество с высокой воспламеняемостью и скоростью горения» весом 3 г. Оно находилось в блоке аккумуляторной батареи с металлическим корпусом, используемом для работы пейджера.

    «Когда эти устройства получают интенсивный сигнал или команду, батареи могут нагреваться до определенной степени, что может привести ко взрыву и стать причиной смерти или травм», – пояснили эксперты.

    Как выяснили правоохранители, компания-отправитель груза под названием «Гуанчжоу Маотэн Юй», работает в Китае, брокерская фирма SMT Global Logistics Limited расположена в турецком Зейтинбурну. Владельца компании Гюркана Г. задержали и допросили, но ничего противозаконного в его деятельности выявлено не было, его отпустили. Покупателем заказа по документам оказалась Trade Mania LLC из Ливана, которая занимается оптовой продажей бытовой техники.

    Напомним, 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли взрывы устройств связи, в чего 12 человек погибли, в том числе двое детей, более 2 тыс. были ранены и госпитализированы. При  повторной атаке погибли 25 человек, пострадали более 600. Шиитская организация «Хезболлах» назвала ответственным за произошедшее Израиль, который в ноябре в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху признал причастность ко взрывам, назвав это спецоперацией.

    Тогда же газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    6 мая 2025, 15:37 • Новости дня
    Израильская армия призвала гражданских срочно покинуть аэропорт Саны

    Армия Израиля объявила срочное предупреждение для аэропорта в Йемене

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные Израиля обратились к находящимся в районе международного аэропорта Саны с требованием срочно покинуть территорию из-за угрозы безопасности.

    Израильская армия призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающую к нему территорию, передает РИА «Новости». Сообщение опубликовано на странице арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он отметил: «Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности».

    Сана находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое управляет северной частью Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль нанес удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии. В Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма, вызванного падением осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    6 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Axios: Киностудии заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор, пишет Axios.

    Намерение президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на импорт фильмов может повлечь за собой ответные действия на международных рынках, где американские киностудии получают большую часть кассовых сборов, отметили представители кинобизнеса в беседе с порталом Axios.

    США являются крупнейшим экспортером фильмов в мире, а стоимость экспорта в три раза превышает стоимость импорта, согласно данным американской Ассоциации кинокомпаний (MPA).

    Киностудии США обычно обеспечивают большую часть мировых кассовых сборов. Большая часть их доходов поступает от распространения за пределами США, поэтому любые ответные пошлины на экспорт фильмов из США будут катастрофическими для Голливуда.

    «Окончательных решений по тарифам на фильмы нет, но администрация изучает все варианты выполнения директивы президента Трампа по защите национальной и экономической безопасности, одновременно делая Голливуд снова великим», – сказал Axios представитель Белого дома Куш Десаи.

    Несмотря на то, что в Белом доме пока «изучают варианты» сотворения Голливуда снова великим, через океан, в Европе кинобизнес совсем не желает участвовать в американо-европейских экономических спорах.

    «Мы не желаем участвовать в переговорах по тарифам между европейцами и американцами. Всегда существует риск того, что культура отойдет на второй план в сравнении с законодательством ЕС о цифровых технологиях, например», – сказала Euronews глава  ассоциации кинопродюсеров Eurocinema Жюльетт Приссар.

    Она опасается, что законодательство ЕС об аудиовизуальной продукции может иметь меньшую ценность в глазах Европейской комиссии, чем другие своды законов. Это вызывает опасения о готовности исполнительной власти ЕС пожертвовать им ради сделки с США по прекращению торговой войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США поручил министерству торговли немедленно начать повышение пошлин на зарубежные фильмы, подчеркнув угрозу национальной безопасности страны, причем американская администрация намерена ввести 100-процентные таможенные пошлины на иностранную кинематографическую продукцию.

    При этом в апреле Государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну.

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    6 мая 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп призвал «никогда не говорить «никогда» о продаже Канады

    США призвали власти Канады «никогда не говорить «никогда» о продаже страны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить «никогда», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».

    Президент США Дональд Трамп призвал правительство Канады «никогда не говорить "никогда"» в ответ на слова премьера Марка Карни о том, что страна «не продается», передает РИА «Новости».

    До этого Карни заявил, что «Канада – не товар, не продается и не будет продаваться никогда». При этом он подчеркнул, что власти в Оттаве рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство и намерены углублять сотрудничество, в том числе в сфере безопасности и обороны.

    На совместной встрече с Карни, которая транслировалась Белым домом, Трамп отметил, что многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными «в дружеской атмосфере».

    Американский президент добавил, что считает Канаду «очень особенным местом», и отметил «огромный потенциал» для обеих стран.

    Трамп также заявил, что не теряет надежды превратить Канаду в 51-й штат США. «Я все еще в это верю, но, знаете ли, для танго нужны двое, верно?» – сказал Трамп.

    Ранее Трамп угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых разногласий. В ответ на это Карни заверил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и предположил, что Трамп ждет результатов выборов в Канаде, прежде чем приступить к переговорам по урегулированию споров.

    Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что в разговоре с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом не обсуждался вопрос вхождения Канады в состав США.

    Дональд Трамп подчеркнул, что не допускает силового объединения с Канадой и считает такой сценарий невозможным.

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    6 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Против администрации Трампа подали в суд 18 штатов за угрозу ветровой энергетике

    Восемнадцать штатов подали в суд на администрацию Трампа из-за моратория на ветроэнергию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генпрокуроры 18 штатов США считают, что приостановка выдачи разрешений на проекты ветровой энергетики, инициированная администрацией Трампа, приведет к потере инвестиций и рабочих мест в секторе, пишет NYT.

    Иск против администрации президента США Дональда Трампа против блокировки выдачи федеральных разрешений на проекты ветровой энергетики подан восемнадцатью штатами в связи с тем, что подобные действия властей угрожают ветроэнергетической отрасли, рискуют лишить тысячи людей работы, а также заморозить миллиарды инвестиций, пишет The New York Times (NYT).

    «Эта администрация разрушает один из самых быстрорастущих источников чистой, надежной и доступной энергии в нашей стране», – заявила генпрокурор Летиция Джеймс из Нью-Йорка, которая является одним из истцов.

    По ее словам, мораторий грозит потерей тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и миллиардов инвестиций и задерживает переход от ископаемого топлива, которое вредит здоровью людей и всей планете.

    Остановка федеральных разрешений на ветровую энергетику была впервые изложена в указе от 20 января, одном из документов, которые президент Трамп подписал сразу после вступления в должность. Он предписал агентствам остановить все разрешения на ветровые электростанции, ожидающие рассмотрения на федеральном уровне.

    Ветровая промышленность обеспечивает около 10% электроэнергии страны и разрабатывает множество новых проектов, особенно на Великих равнинах и в Атлантическом океане.

    Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс обвинила генеральных прокуроров-демократов в юридических уловках, заявив, что «американцы в «синих» штатах не должны расплачиваться за радикальную климатическую повестку демократов».

    В иске также содержится требование к федеральному суду немедленно запретить любые действия, блокирующие развитие ветроэнергетики, и признать указ администрации Трампа незаконным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США на Международной саммите по энергобезопасности в Лондоне выступили против «опасной» политики в отношении ископаемого топлива. Американская делегация заявила о «вредной и опасной» политике отказа от ископаемого топлива.

    В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ветряки заставят Европу поднять цены на электроэнергию.

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    6 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    WSJ узнала о регулярных злоупотреблениях главы Пентагона безопасностью переговоров

    WSJ: Хегсет нередко обсуждал по небеопасным каналам конфиденциальные данные

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, обсуждая как служебные, так и военные вопросы, включая личное общение с окружением, рассказали WSJ источники, знакомые с принципами работы главы Пентагона.

    Министр обороны США Пит Хегсет гораздо шире использовал Signal для официальных целей Пентагона, чем сообщалось ранее, и участвовал не менее чем в 12 чатах, сообщили знакомые с его методами работы люди газете Wall Street Journal (WSJ).

    По их данным, Хегсет использовал несколько радиочатов для служебных целей Пентагона, а в одном из сообщений просил помощников сообщить зарубежным странам о секретной военной операции.

    «По словам двух человек, он также использовал неправительственный сервис обмена сообщениями, чтобы обсуждать выступления в СМИ, зарубежные поездки, свое расписание и другую несекретную, но конфиденциальную информацию», – говорится в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Associated Press узнало о том, что Хегсет использовал в офисе небезопасное интернет-подключение, которое обходило протоколы безопасности Пентагона.

    Против Хегсета на посту главы Пентагона после инцидента с распространением секретной информации выступил ряд демократов. Но Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра.

    Президент США Дональд Трамп поддержал министра Пита Хегсета после публикации данных об утечке служебной переписки, отказавшись его увольнять.

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    7 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления президента США Дональда Трампа о роли США во Второй мировой.

    По ее словам, Дональд Трамп склонен преувеличивать роль США во Второй мировой войне и делать на этом политическую карьеру, передает радио Sputnik.

    Захарова отметила, что Трамп всегда был склонен к гиперболизации и эмоциональному подходу.

    Захарова также выразила мнение, что США переживают не только экономический и политический, но и глубокий нравственный кризис.

    По ее словам, американский народ плохо знает собственную историю и даже хуже мировой географии.

    Ранее президент США Дональд Трамп принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

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    7 мая 2025, 08:55 • Новости дня
    Трамп выразил «абсолютное доверие» спецпосланнику Уиткоффу

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выразил полную поддержку и доверие к дипломатическим способностям спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил абсолютное доверие своему спецпосланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, подчеркнув его неотъемлемую роль в дипломатических инициативах США.

    «Он был со мной, так или иначе, на каждом шагу... Я абсолютно в нем уверен, поддерживаю его и доверяю ему», – сказал Трамп.

    Новый спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Уиткофф был приведен к присяге госсекретарем Марко Рубио во вторник на церемонии в Овальном кабинете.

    Выступая перед церемонией, Трамп похвалил Уиткоффа, отметив его роль в обеспечении длительного прекращения огня между Израилем и ХАМАС и возвращении 33 заложников, включая двух американцев, из плена.

    По словам Трампа, за последние месяцы Уиткофф достиг значительного прогресса, включая освобождение заложников в секторе Газа, проведение встреч с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.

    Несмотря на то, что Уиткофф профессионально занимается недвижимостью, Трамп отметил его способности в дипломатии.

    «Он быстро зарекомендовал себя как один из самых жестких, умных и лучших переговорщиков в своем бизнесе», – объяснял Трамп свой выбор Уиткоффа на должность специального посланника на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в начале мая не хотел переходить со своей должности на пост советника главы государства по нацбезопасности после того, как Трамп снял с поста Майкла Уолтца.

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    7 мая 2025, 07:43 • Новости дня
    Удары Израиля убили 66 человек в секторе Газа

    В секторе Газа погибли 66 человек при ударах Израиля за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате продолжающихся израильских авиаударов погибли 66 человек, среди которых есть жители южного города Хан-Юнис.

    По меньшей мере 66 человек погибли во вторник в секторе Газа в результате ударов Израиля, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Израильские силы продолжают атаковать палестинский анклав, нанося новые удары по различным районам.

    Сообщается, что только с полуночи среды, 7 мая, не менее 16 человек были убиты вследствие израильских авиаударов. Среди погибших – восемь человек, включая ребенка, в городе Хан-Юнис на юге сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по освобождению заложников.

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