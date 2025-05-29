Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Шойгу заявил о попытках Запада дискредитировать связи СНГ
Запад старается максимально дискредитировать развитие интеграционных инициатив и восстановление связей между странами СНГ, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По его словам, западные страны стремятся подорвать евразийские проекты и препятствовать сближению государств региона.
На неформальной встрече с коллегами из стран СНГ в рамках 13-й международной встречи по безопасности, Шойгу отметил, что под лозунгами демократизации и приватизации Запад скрывает вывоз национальных богатств, эксплуатацию людей и инфраструктуры, а также экологические катастрофы. Он подчеркнул: «История показала, что западники скрывают за разговорами о демократическом пути развития, эффективной приватизацией, статусом рыночной экономики и так далее, – это вывоз национальных богатств, нещадная эксплуатация людей, инфраструктуры, экологические катастрофы, а по-простому – грабеж».
Шойгу призвал страны СНГ избавляться от иллюзорных псевдодемократических установок, формировать защищенные от внешнего давления финансо-экономические схемы, расширять торговлю и инвестировать в технологии для независимого развития. По его словам, будущее государств региона зависит от степени самостоятельности экономического развития.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проинформировал послов стран ОДКБ и СНГ о ходе диалога между Москвой и Вашингтоном. ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку Объединенного штаба. Организация предложила «варианты» реагирования в случае отправки военных ЕС на Украину.