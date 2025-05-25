Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Хуситы объявили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион
Военное крыло хуситов сообщило о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту Бен-Гурион, ставшей уже четвертой атакой за неделю.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о новой ракетной атаке по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщает РИА «Новости». По словам представителей хуситов, это уже четвертый подобный удар по аэропорту за последние дни.
В эфире телеканала Al Masirah вооруженные силы движения заявили: «Ракетные войска провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Лод (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты». Также в сообщении отмечается, что операция привела к остановке воздушного движения в аэропорту и вынудила «миллионы сионистов укрыться в убежищах».
Хуситы также сообщили, что большинство авиакомпаний соблюдают введённый ими запрет на полёты в аэропорт Лод, из-за чего воздушное движение оказалось существенно затруднено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее сообщили об ударе гиперзвуковой ракетой по этому же аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.