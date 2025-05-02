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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 17:41 • Новости дня

    Грузоперевозки в США столкнулись с перебоями из-за пошлин

    Evofenedex сообщила о массовых сбоях в грузоперевозках в США из-за пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Мировые грузовые перевозки в США сталкиваются со сбоями из-за новых американских пошлин, что вызвало волну отмен и изменений маршрутов, сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.

    Ренате Вейменга сообщила, что зафиксировано рекордное число отмененных и измененных маршрутов, передает РИА «Новости».

    По словам Вейменги, на данный момент насчитывается 80 контейнеровозов, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты по всему миру. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов, что значительно превышает показатели периода разгара кризиса COVID-19, когда подобных случаев было 50.

    Политический советник организации Каспар Рураде заявил, что влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, не исключены дальнейшие сбои в ближайшие недели.

    В Evofenedex подчеркнули, что последствия американских пошлин пока трудно оценить, однако отмена или изменение маршрутов уже негативно сказывается на надежности поставок для предприятий.

    Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Евросоюз не собирается принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне десяти процентов.

    Власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.

    2 мая 2025, 07:57 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    Трамп объявил 8 мая в США Днем победы во Второй мировой войне
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    «Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна – несравнимо больше», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он заявил, что США одержали победы в обеих войнах. По его словам, «никто даже не приблизился» к США «по силе, храбрости и военному мастерству», передает РИА «Новости».

    При этом он выразил недовольство тем, что в США «ничего не празднуют». Он связал это с тем, что в стране «больше нет лидеров, которые умеют это делать». Однако сейчас, как заявил Трамп, «пришло время снова начать праздновать победы».

    8 мая является в США памятной датой – Днем победы в Европе, однако к федеральным праздникам он не относится. 11 ноября (годовщина заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия) в США отмечают День ветеранов, передает ТАСС.

    «Я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – в День победы в Первой мировой войне», – объявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель армии США сообщил о планах провести военный парад в Вашингтоне 14 июня – это не только день основания американской армии, но и день рождения нынешнего президента страны.

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    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 16:32 • Новости дня
    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине

    ЕС отказался от посредничества в урегулировании конфликта на Украине

    ЕС отказался стать посредником в урегулировании на Украине
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз продолжит военную поддержку Киева и не планирует брать на себя роль посредника в конфликте, несмотря на возможный выход США, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

    Анвар аль-Ануни заявил, что Евросоюз не рассматривает возможность выступать посредником в урегулировании конфликта на Украине даже в случае отказа США от такой роли. Европейский представитель подчеркнул, что приоритетом для ЕС остается обеспечение сильных позиций Киева и расширение военной поддержки, передает РИА «Новости»,

    Аль-Ануни отметил, что страны Евросоюза уже пообещали предоставить военную помощь Украине на сумму 23 млрд в этом году и на данный момент на две трети выполнили план по поставкам боеприпасов.

    Европейский представитель также добавил, что дипломатические усилия ЕС направлены на поддержку права Украины на самооборону, а не на посредничество между сторонами конфликта.

    Ранее власти США заявили, что не намерены быть посредником на переговорах между Россией и Украиной и считают, что обе стороны должны вести работу самостоятельно.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Россия и Украина уже представили свои предложения по мирному урегулированию и теперь должны сделать последние шаги.

    Между тем десятки городов Германии стали площадкой для массовых протестов против военной и финансовой поддержки Украины, а также за усиление контроля на границах.

    Белый дом счел, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, полагая отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

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    1 мая 2025, 22:40 • Новости дня
    США не исключили введения новых санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон может ввести новые санкции против России, уже введенные остаются в силе, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    «Мы не снимаем никакие санкции, которые существуют в настоящее время», – приводит слова Брюс РИА «Новости».

    Кроме того, представитель Госдепа заявила, что возможность введения новых санкций в отношении Москвы не исключается.

    По ее словам, Белый дом подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, «в дипломатическом ключе». Она отметила, что «есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», передает ТАСС.

    Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. При этом юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    Белый дом заявлял, что готов применять все методы для скорейшего завершения конфликта на Украине, включая давление на обе стороны. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что американская администрация решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине.

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    1 мая 2025, 23:57 • Новости дня
    Госдеп заявил о необходимости личного общения Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне считают важными личные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

    Брюс отметила, что эти переговоры «вызывают горячие» споры. Она подчеркнула, что позиция госсекретаря США Марко Рубио близка к взглядам самого Трампа, передает ТАСС.

    «С людьми нужно разговаривать лицом к лицу, один на один. Дипломатия сводится к выстраиванию договоренностей между людьми, обсуждению тех или иных вопросов, поиску точек соприкосновения», – сказала Брюс.

    При этом Брюс воздержалась от прогнозов, какие именно темы могут быть затронуты на возможных переговорах, отметив: «Я не стану гадать, о чем президент Трамп может говорить с Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле отметили, что переговоры президентов двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости. Трамп заявил, что вряд ли встреча с Путиным состоится в Саудовской Аравии, куда президент США отправится в мае, но ожидает переговоров вскоре после этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обе стороны хотят добиться результатов и сейчас ведется подготовительная работа к возможной встрече.

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    2 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам

    Euroclear решила компенсировать инвесторам 3 млрд евро из российских активов

    Euroclear решила направить замороженные активы России западным инвесторам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная площадка Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, сообщило агентство Reuters.

    Euroclear изымет около 3 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам, чтобы компенсировать западным инвесторам убытки, понесенные ими в результате действий Москвы, передает РИА «Новости».

    Как уточняет агентство со ссылкой на документ и два источника, эти средства составляют часть из 10 млрд евро, которые были заморожены из-за санкций Евросоюза с 2022 года.

    В документе указано, что получено разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их участникам площадки. Reuters сообщает, что возможность подобных выплат появилась у властей ЕС только в 2024 году после изменений санкционного режима. Euroclear уведомила клиентов о грядущих компенсациях 1 апреля.

    Ранее ЕС и страны G7 признали финансовые трудности при потенциальной разморозке российских активов.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что часть государств Евросоюза категорически не согласны с использованием этих средств для поддержки Украины.

    Евросоюз ранее обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

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    1 мая 2025, 21:35 • Новости дня
    CNN: Трамп не собирается увольнять главу Пентагона Хегсета

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять главу Пентагона Пита Хегсета вслед за помощником по нацбезопасности Майком Уолтцем, сообщили источники CNN.

    Уолтц и Хегсет причастны к скандалу с утечкой информации в мессенджере Signal, но Трамп и Хегсет воспринимают ситуацию по-другому, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Президент США полагает, что глава Пентагона должен остаться на своем месте, поскольку было приложено немало усилий, чтобы Хегсет попал на эту должность. Также Хегсета поддерживают сторонники Трампа, в отличие от Уолтца.

    Ранее сам Трамп заявил, что Майк Уолтц действительно покинул должность советника американского президента по нацбезопасности. По его словам, Уолтцу предложат должность постпреда США в ООН.

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    1 мая 2025, 20:46 • Новости дня
    Рубио заявил Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европе следует приложить больше усилий для установления мира на украинской территории, заявил госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел Франции Жану-Ноэлю Барро.

    Рубио заявил Барро, что высоко оценивает лидерство Франции в мобилизации европейской поддержки Украине, но Европа должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю, чтобы окончить конфликт, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Вашингтон привержен сотрудничеству с Парижем и другими столицами Европы для достижения мира.

    Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский допустил проведение переговоров между Москвой и Киевом при условии серьезных шагов со стороны украинских властей.

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    2 мая 2025, 17:24 • Новости дня
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    Захарова напомнила Трампу о признании Рузвельтом вклада СССР в Победу
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Франклин Рузвельт называл вклад СССР и Красной армии решающим в разгроме фашистской Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов Трампа о победе во Второй мировой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений президента США Дональда Трампа напомнила о позиции экс-президента США Франклина Рузвельта, который признавал ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, следует из сообщения в Telegram-канале дипломата.

    «Русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», – процитировала Рузвельта Захарова.

    Она также напомнила, что в письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве.

    В другом письме от 22 февраля 1943 года Рузвельт подчеркивал умелое руководство Красной армии, а также организацию и решимость советских солдат. Бывший президент США отмечал, что Красная армия и народ СССР «завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 мая будет объявлен в США Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

    Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты превзошли все страны по военному мастерству и храбрости во Второй мировой.

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками марафона «Знание. Первые» подчеркнул, что Победа в Великой Отечественной войне является триумфом для всего советского и российского народа.

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    2 мая 2025, 15:11 • Новости дня
    Боуз связал депортацию из Румынии с требованием Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депортация журналиста RT Чея Боуза с румынской территории произошла из-за требований властей Евросоюза, заявил сам корреспондент.

    «Я прилетел в страну совершенно легально, чтобы выполнять свою работу, и это действительно потрясает, но потрясает уже не столь сильно в контексте происходящего сейчас в Евросоюзе в более широком масштабе, особенно в Румынии, о чем я как раз очень открыто заявляю», – приводит слова Боуза RT.

    По его словам, требование о депортации из Румынии пришло из Брюсселя, а не из Бухареста.

    Напомним, Боуза задержали после прибытия в Бухарест, после чего депортировали из страны.

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    2 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы

    Tекст: Вера Басилая

    В европейских странах усиливается преследование оппозиционных политиков и партий, государства в ЕС превращаются в тоталитарные режимы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы, где главенствуют непопулярные политики и партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

    По его словам, самые популярные политики в Германии, Франции, Румынии и Молдавии подвергаются судебному преследованию, а оппозиционные партии запрещают. Володин отметил, что партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, не допустив его к новым выборам.

    Он привел в пример Марин Ле Пен, лидера французской партии «Национальное объединение», которую лишили избирательных прав на пять лет и привлекли к уголовной ответственности после того, как она обошла по популярности президента Макрона.

    В Молдавии, по словам Володина, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул арестовали перед переизбранием парламента, поскольку она не поддержала курс на евроинтеграцию.

    Володин подчеркнул, что политическая система Европы, основанная на демократических принципах, конкуренции и правах граждан, осталась в прошлом.

    Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

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    2 мая 2025, 12:06 • Новости дня
    Telegraaf сообщил о нападении с ножом на вокзале Амстердама

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ранним утром на Центральном вокзале Амстердама был ранен человек в результате нападения с ножом, подозреваемого задержали практически сразу.

    Нападение произошло утром в пятницу на Центральном вокзале Амстердама, передает РИА «Новости». Как сообщает издание, инцидент случился около 5:45 утра по местному времени, когда неизвестный напал с ножом на одного из посетителей вокзала.

    Пострадавшего экстренно госпитализировали. Полиция оперативно задержала подозреваемого на месте происшествия. В настоящий момент на вокзале продолжают работать следователи, выясняются обстоятельства случившегося.

    Информации о мотивах нападавшего пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные напали с ножом на пару из России в индийском Гоа, заключенный в Британии совершил нападение с ножом на сотрудников тюрьмы, а мужчина с мясницким ножом атаковал детей в Нью-Йорке.

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    2 мая 2025, 18:06 • Новости дня
    Bloomberg: Трампу предложили усилить давление на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Окружение американского президента Дональда Трампа предложило несколько вариантов экономического давления на российскую сторону для урегулирования на Украине, сообщили СМИ.

    Подготовлено сразу несколько вариантов усиления экономического давления на Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Пока глава американского государства не принял решения, так как дипломатические усилия еще не прекращаются. Какие именно варианты экономического давления на Москву предложили в администрации США, не раскрывается.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон намерен за 100 дней добиться прямых переговоров Москвы и Киева.

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    2 мая 2025, 18:01 • Новости дня
    Трамп предложил уменьшить взносы США в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В проекте американского бюджета на 2026 год президент страны Дональд Трамп предложил уменьшить количество взносов в структуры ООН, включая ВОЗ и ЮНЕСКО.

    В проекте предлагается приостановить большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Ранее СМИ писали, что решение Трампа сократить международную помощь вызвало негативные последствия для Женевы, многие международные организации теперь вынуждены искать новые источники финансирования.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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