Evofenedex сообщила о массовых сбоях в грузоперевозках в США из-за пошлин

Tекст: Вера Басилая

Ренате Вейменга сообщила, что зафиксировано рекордное число отмененных и измененных маршрутов, передает РИА «Новости».

По словам Вейменги, на данный момент насчитывается 80 контейнеровозов, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты по всему миру. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов, что значительно превышает показатели периода разгара кризиса COVID-19, когда подобных случаев было 50.

Политический советник организации Каспар Рураде заявил, что влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, не исключены дальнейшие сбои в ближайшие недели.

В Evofenedex подчеркнули, что последствия американских пошлин пока трудно оценить, однако отмена или изменение маршрутов уже негативно сказывается на надежности поставок для предприятий.

Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Евросоюз не собирается принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне десяти процентов.

Власти США начали тарифную войну, охватившую множество стран.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается убедить Вашингтон, что Евросоюз при необходимости может обойтись без торговли с Америкой и найти ей альтернативу.