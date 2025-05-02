Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Грузоперевозки в США столкнулись с перебоями из-за пошлин
Evofenedex сообщила о массовых сбоях в грузоперевозках в США из-за пошлин
Мировые грузовые перевозки в США сталкиваются со сбоями из-за новых американских пошлин, что вызвало волну отмен и изменений маршрутов, сообщила пресс-секретарь нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Ренате Вейменга.
Ренате Вейменга сообщила, что зафиксировано рекордное число отмененных и измененных маршрутов, передает РИА «Новости».
По словам Вейменги, на данный момент насчитывается 80 контейнеровозов, которые либо изменили, либо отменили свои маршруты по всему миру. Это составляет 20% от общего числа грузовых судов, что значительно превышает показатели периода разгара кризиса COVID-19, когда подобных случаев было 50.
Политический советник организации Каспар Рураде заявил, что влияние на мировые перевозки и торговлю уже значительное, не исключены дальнейшие сбои в ближайшие недели.
В Evofenedex подчеркнули, что последствия американских пошлин пока трудно оценить, однако отмена или изменение маршрутов уже негативно сказывается на надежности поставок для предприятий.
Ранее еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович заявил, что Евросоюз не собирается принимать соглашение с США, предусматривающее сохранение пошлин на уровне десяти процентов.
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