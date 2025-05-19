Волочкова и Цискаридзе отметили уникальную роль Григоровича в балете

Волочкова назвала Григоровича ангелом-хранителем своей творческой жизни

Tекст: Вера Басилая

Балерина Анастасия Волочкова подчеркнула, что Юрий Григорович был ее ангелом-хранителем в творчестве. По ее словам, их знакомство продолжалось почти 30 лет, а началось оно, когда Волочковой было 20 лет. Григорович не только вручал ей награды, но и оказывал поддержку на протяжении всей ее карьеры, передает ТАСС.

Волочкова также рассказала, что супруга хореографа Наталья Бессмертнова впоследствии стала ее педагогом в Большом театре.

В свою очередь народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале назвал Григоровича «гением» и «эпохой, без которой многое бы не случилось».

Он подчеркнул, что достоинство хореографа «не попрано ни на долю секунды» и его вклад в искусство запомнят навсегда. Цискаридзе выразил соболезнования в связи с уходом Григоровича.

Ранее сообщалось, что известный российский хореограф и народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет.