Кот-нелегал из Стамбула застрял в порту Новороссийска без документов

Кот Бурак четвертую неделю остается в порту Новороссийска без разрешения на выезд

Tекст: Елизавета Шишкова

Кот Бурак, тайно приплывший из Стамбула, уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска. Он попал туда на корабле компании FESCO, спрятавшись и совершив путешествие из Стамбула. Бурака приютили моряки, которые обустроили его быт, обеспечив лежанкой и когтеточкой, передает РИА «Новости».

В компании FESCO сообщили, что кот находится в порту с 11 марта, его дальнейшая судьба остается неопределенной. Несмотря на желание многих приютить Бурака, он не может покинуть таможенную зону без необходимого разрешения. Кроме того, возвращение в Турцию также осложняется отсутствием документов.

Компания обратилась в Россельхознадзор для решения вопроса о депортации кота. Также планируется осмотр Бурака ветеринаром на предмет возможных заболеваний, но провести обследование может только компетентный государственный специалист из-за ограниченного допуска в порт.

В FESCO отметили, что история о нелегальном путешествии Бурака вызывает интерес, однако она может завершиться его депортацией обратно в Турцию.