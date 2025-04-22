Экстренно севший самолет Utair Москва-Сочи после задержки вылетел из Минвод

Tекст: Денис Тельманов

Рейс авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва–Сочи, был вынужден совершить посадку в Минеральных Водах из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте назначения, передает РИА «Новости». Самолет вылетел из аэропорта «Внуково» утром 21 апреля, однако прибытие в Сочи оказалось невозможным из-за погодных условий.

По информации Росавиации, из Минеральных Вод в Сочи воздушное судно отправилось только 22 апреля в 18.16 по московскому времени. На борту находились семьдесят девять пассажиров, остальные девяносто человек приняли решение добираться до Сочи самостоятельно.

В Росавиации уточнили, что из Сочи в Москву тот же самолет вылетел обратно в 20.42 по московскому времени с восемьюдесятью восемью пассажирами на борту и должен приземлиться во «Внуково» около полуночи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет рейса из Петербурга в Киров совершил экстренную посадку в Шереметьево после обнаружения проблем с давлением в гидросистеме, а рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Алма-Ату сел в Москве из-за технических причин, предположительно из-за течи топлива на борту.