Газпром зажег Вечный огонь на новых мемориалах городов Золотого кольца

Tекст: Дарья Григоренко

Масштабную акцию газификации мемориалов реализуют в год 80-летия Победы по решению главы ПАО Газпром Алексея Миллера. На этой неделе эстафета Вечного огня прошла через Кострому, Владимир и Москву.

По поручению президента Владимира Путина ежегодно в рамках газификации к сетям газоснабжения подключаются новые мемориалы, проводится техническое обслуживание уже действующих. К настоящему моменту в зоне деятельности ПАО «Газпром» 1817 таких объектов.

В Галиче Костромской области газифицировали мемориал «Слава воинам-победителям», построили новые сети и установили современное оборудование. Для зажжения пламени, которое передали из Нерехты, собрались ветераны, юнармейцы, краеведы и депутаты «Единой России».

Во Владимирской области эстафету принял город Костерево. Здесь Вечный огонь зажгли впервые, пламя доставили с мемориала во Владимире. В церемонии участвовал артист Андрей Романов, ранее выступавший на крупнейших российских площадках и перед лидерами государств.

В Московской области акция прошла в Пущино: для мемориального комплекса построили 130-метровый газопровод, частицу огня привезли с Поклонной горы. В церемонии участвовал генерал-майор Михаил Баитов.

С 21 февраля подключения Вечных огней проходят почти ежедневно. Стартовав в селе Майма Республики Алтай, акция «Храним огонь Победы» прошла в Московской, Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Тюменской, Омской, Ярославской, Тверской, Калининградской, Костромской и Владимирской областях, Краснодарском крае, республиках Северная Осетия – Алания и Мордовия, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках. В ближайшее время Эстафета памяти еще раз посетит Рязанскую и Новгородскую области, а также впервые побывает в Ленинградской, Ульяновской, Псковской, Оренбургской, Липецкой, Орловской областях, республиках Адыгея, Карелия и Коми.

Частицы пламени для зажжения передают с главных региональных мемориалов, а важную миссию выполняют газовики – потомки фронтовиков.