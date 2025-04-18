Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

Tекст: Вера Басилая

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.